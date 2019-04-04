"Связной" будет продавать автомобили Tesla в России

Согласно официальному сообщению от компании, первым автомобилем в списке доступных для покупки станет компактный кроссовер Model Y.

Компания "Связной" и Moscow Tesla Club объявили о приёме предзаказов на Tesla Model Y — новейший автомобиль в линейке американского автопроизводителя. Сообщается, что стоимость автомобиля в "минимальной" комплектации составит 4,8 млн рублей.

Уже объявлено, что клиент может выбрать автомобиль онлайн, а получить его в любом городе присутствия "Связного". Стоимость бронирования новой Tesla Model Y любой конфигурации составляет 150 тыс. рублей. Как будет осуществляться официальная поддержка, сервис и ремонт автомобилей — не уточняется.