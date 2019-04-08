Готовьте кошельки. Два новых налога могут ударить по подержанным авто

Возможность замены транспортного налога на экологический и утилизационный сборы прорабатывается в России не первый год. Многие владельцы всерьёз опасаются, что после введения новых правил выплаты государству серьёзно возрастут. Лайф разбирался, чем грозят автомобилистам новые правила

Платят уже сейчас

В разных странах мира налог на авто считается по-разному. В России транспортный налог рассчитывается исходя из мощности автомобиля — чем больше лошадей под капотом, тем больше итоговые отчисления в адрес государства. Российская система расчёта основана на нескольких категориях. К примеру, владельцы автомобилей, мощность двигателя которых меньше 100 лошадиных сил, платят самый низкий налог в стране. При такой мощности двигателя каждая лошадь обойдётся всего в 12 рублей. А если автомобиль получен по линии органов социальной защиты, то транспортный налог не придётся платить вообще. Сильнее остальных страдают от налога обладатели мощных автомобилей с двигателем мощностью в 250 лошадиных сил и более. В этом случае за каждую лошадку под капотом придётся выложить в 12,5 раза больше — по 150 рублей за одну единицу мощности.

Утилизационный сбор россиян заставляют платить уже сейчас. К примеру, с этим приходится сталкиваться тем, кто покупает автомобиль на аукционе в Японии и ввозит его на территорию России самостоятельно. Ценники на ввоз автомобиля из-за рубежа существенно различаются. Сейчас за обычный (некоммерческий) автомобиль придётся заплатить 20 тыс.рублей, а за ввоз микроавтобуса или другого крупного транспорта, который можно использовать для бизнеса, — уже 150 тыс. рублей.

Не стоит забывать и о том, что у Федеральной налоговой службы имеется ряд повышающих коэффициентов, которые могут значительно увеличить итоговую сумму. К таким относится, например, налог на роскошь (когда стоимость автомобиля превышает 3 млн рублей).

Отпустить лошадок

Идея отказаться от расчёта налога по мощности двигателя не нова, однако подход к реализации такой идеи вызывает споры среди автолюбителей. Согласно открытым данным, до 50 процентов автомобилей в стране были собраны десять и более лет назад. В связи с этим их исправность, техническое состояние и экологичность вызывают большие вопросы. Именно эти вопросы должен решить новый экологический сбор. И хотя он ещё официально не утверждён, битва вокруг его целесообразности уже началась. За его введение высказываются жители крупных городов — как столиц, так и других федеральных центров, которые задыхаются от коптящих небо 20–30-летних автомобилей.

Согласно новой инициативе, владеть откровенной рухлядью может стать невыгодно — чем больше вреда окружающей среде, тем больше отчислений в бюджет придётся делать владельцу. Есть и другой плюс — отечественный автопром может серьёзно "подняться" после утверждения новых правил, и продажи отечественных автомобилей с бензиновыми двигателями могут взлететь вверх. Не исключено также, что резко вырастут продажи автомобилей на газомоторном топливе. Правда, оборотная сторона законопроекта — отсутствие у большинства людей денег на покупку нового автомобиля. Сильнее других против новой инициативы выступают в Приморье и Хабаровском крае — там традиционно сильны позиции подержанных японских автомобилей с правым рулём, средний возраст которых составляет пять-семь лет. Владельцы таких авто опасаются, что ввозить машины из-за рубежа после одобрения новых сборов станет невыгодно.

Станет чище

При этом худший сценарий, которого опасаются все автомобилисты, скорее всего, не будет реализован. Координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов в беседе с Лайфом отметил, что Россия медленно, но верно, идёт к той же модели, что много лет существует на Западе.

Скорее всего, речь идёт о реформировании транспортного налога. К примеру, за мощный автомобиль по классу "Евро-0" будет просто космический налог. На маломощный, но с классом "Евро-6" налог будет небольшим Пётр Шкуматов

Эксперты отмечают, что новую программу прорабатывают и рассматривают в связке с другими законопроектами, которые облегчат владение экологичным автотранспортном. В частности, упоминаются льготы для владельцев автомобилей с наименьшим количеством выбросов CO 2 , госпрограммы по стимулированию спроса на новые отечественные автомобили и на автомобили, соответствующие экологическим нормам и собранные на территории Российской Федерации.

Правда, в новой инициативе просматривается одна неясность. Переход на более жёсткие стандарты потребует массового производства более качественного бензина и дизельного топлива, сгорание которого в двигателях позволит добиться улучшения экологической обстановки как в городах, так и за их пределами. В любом случае простого "введения налога на налог" ожидать не стоит, однако коптящие небо автомобили, которые были проданы первым владельцам 20, 30 и 40 лет назад, скоро должны кануть в небытие.