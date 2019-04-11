Готовьтесь платить больше. ГИБДД собирается повысить штрафы в шесть раз

Нулевая терпимость к нарушениям правил дорожного движения может превратиться в новый курс ГИБДД. Согласно новой инициативе все послабления для водителей могут быть отменены, а ответственность за безобидные нарушения - многократно увеличена.

Рынок не порешал

Вместе с двумя новыми налогами собственный привет автовладельцам в ближайшее время может передать ГИБДД, предлагающее существенно ужесточить наказания за нарушения. Главные изменения могут ощутимо ударить по кошелькам автовладельцев. Так, стало известно, что автомобилистов в первую очередь лишат возможности оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой.

Эта норма закона действовала пять лет — приняли поправки о "скидке на штрафы" 22 декабря 2014 года. Для водителей это было крайне удобно — такая возможность позволяла оплачивать штраф со скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Как правило, "письмо счастья" приходило по почте, и среднестатистический водитель имел в запасе пару недель для оплаты.

Инициатива нашла отклик у автовладельцев — даже злостные неплательщики, с которых штрафы взыскивались только через приставов, изменили подход к оплате к их оплате. Правда, скоро "рыночные отношения" ГИБДД с автомобилистами могут закончиться. На общественных слушаниях в Госдуме заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, полковник Олег Понарьин заявил, что Госавтоинспекция хочет увеличить штрафы не в два и даже не в три раза, а сразу в ШЕСТЬ раз.

Готовьте ваши денежки

Нехитрая калькуляция позволяет понять, сколько ГИБДД рассчитывает заработать по новым правилам. Теперь превышение скорости обойдётся не в 500 рублей (250 рублей со скидкой), а сразу в три тысячи. Движение же на запрещающий сигнал светофора обойдётся в 6 тыс. рублей (сейчас это стоит всего тысячу). Повторный проезд на красный обойдётся в целых 30 тыс. рублей. (5 тыс. рублей сейчас).

В ближайшие год-два может появиться и другое нововведение. Сейчас установленный скоростной режим можно превышать на 19 километров. Например, при ограничении скорости в 60 километров в час (в городе) можно спокойно двигаться со скоростью в 79 километров в час. 80 километров в час — уже штраф. Правда, скоро водителей могут лишить этой лазейки. В середине марта 2019 года глава ГИБДД России Михаил Черников поддержал инициативу о снижении нештрафуемого порога превышения максимальной скорости с 20 до 10 км/ч.

Автомобильный журналист Юлий Леонтьев в беседе с Лайфом отметил, что новые штрафы вводить необходимо. Главный плюс — повышение сознательности водителей.

Ездить правильно не сложно, и соблюдать тоже не сложно. Другой вопрос, что нужно создать удобную для водителя среду, где ориентироваться в знаках и разметке можно без труда. Должна быть информативность максимальная Юлий Леонтьев

Эти изменения МВД и Минтрансу поручили разработать еще в декабре 2018 года. Оба ведомства поддержали проекты. Цель, как водится, благая — замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Олег Понарьин отметил, что все нововведения необходимы для прекращения роста числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением водителями скорости. К слову, нарушают российские водители и правда часто. За 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 млн. постановлений за превышение скорости на 20–40 км/ч.

Однако с предложениями ГИБДД согласны не все. Координатор движения "Синие ведёрки" Петр Шкуматов в беседе с Лайфом отметил, что во многих странах Европы, на которые ориентируются при создании системы безопасности на российских дорогах, вопрос определения скоростного режима решён совершенно другим образом. По словам Шкуматова, наиболее прогрессивным подходом отличаются немцы. В Германии на подавляющем количестве автомагистралей ограничения скорости отсутствуют вообще, при этом аварийность и смертность от ДТП находятся на минимальном уровне.

В "Автодоре", к примеру, после установки ограничения на некоторых трассах до 130 километров в час сильно удивились, что существенно снизилась аварийность и смертность упала почти вдвое. Почему? Потому что люди стали смотреть на дорогу Пётр Шкуматов

По его словам, водители перестали всматриваться в дорогу и искать камеры, и просто сосредоточились на движении.

Помимо прочего, Шкуматов считает предложение ГИБДД повысить штрафы в шесть раз необоснованным и непонятным для водителя. По его словам, большая часть штрафов, которые водителям "выписывает" автоматика, непонятны и абсолютно нелогичны.

Госавтоинспекции нужно выйти с конкретным предложением и объяснить, откуда возникла идея увеличить штрафы именно в шесть раз и именно за такие превышения скорости. Такая инициатива требует глубокой проработки и реальных цифр, а не заявлений Пётр Шкуматов

Возьмут везде, где только можно

С одной стороны, понять инициативу ГИБДД можно. За 2018 год в дорожно-транспортных происшествиях в России погибли 16,4 тыс. человек. Общее количество ДТП тоже пугает — за 11 месяцев российские водители стали участниками 151 тыс. аварий. После этого к ведомству, само собой, появились вопросы.

Характер нарушений также говорит о том, что ездить правильно российских водителей может приучить только риск многотысячного штрафа. Среди главных причин аварий за 2018 год в ГИБДД указали нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям на дороге, выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда перекрёстков.

Кстати, рассматривается и другой вопрос — штраф за езду без полиса ОСАГО. Пока конкретного технического задания на эту тему нет, но технологически реализовать эту инициативу не так трудно, как кажется на первый взгляд. Воплотить это в практической плоскости, по прогнозам специалистов, удастся через 2-3 года.

Кроме того, доберутся и до других нарушений. Увеличится штраф за "нечитаемые" автомобильные номера, а также за нарушение правил стоянки и остановки. Если представить, что неправильная парковка подорожает так же, как и превышение скорости, то забывчивость владельца при походе в магазин или кино может обернуться штрафом в 30 тыс. рублей и дополнительным тарифом в 3200 рублей за эвакуацию.

С одной стороны, такие меры существенно повысят бдительность владельцев, с другой — могут спровоцировать миллионы дел в исполнительном производстве, из-за чего Федеральная служба судебных приставов рискует получить "бумажный коллапс". Если оплата штрафа в 500, или даже 1 тыс. рублей не является большой проблемой для автомобилиста, то оплачивать 3 тыс. рублей за небольшое превышение скорости и 30 тыс. за проезд на красный свет — настоящий удар по бюджету.