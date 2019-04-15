Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке

Эксперты отмечают, что за первый квартал 2019 года рынок кроссоверов продемонстрировал рост на 6 процентов.

Лидером в сегменте SUV стали автомобили ВАЗ. Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", за первый квартал 2019 года на вторичном рынке была продана 21 тыс. автомобилей LADA 4x4. Продажи Chevrolet Niva оказались чуть ниже — всего 17,5 тыс. проданных "с рук" автомобилей.

Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 с результатом в 9 тыс. проданных "на вторичке" автомобилей, Nissan — X-Trail с результатом в 7,7 тыс. машин и Qashqai — с результатом в 7,5 тыс. автомобилей.

Также в топ-10 по результатам продаж на вторичном рынке за первые три месяца 2019 года вошли Renault Duster, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V и Volkswagen Tiguan.