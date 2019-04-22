"Дай дорогу дураку" и другие простые правила, чтобы избежать ДТП

Лихачи, неумехи и новички за рулём. Одни уверены в собственных навыках вождения, другие становятся виновниками аварий со смертельным исходом из-за глупости и неумения действовать. Лайф разбирался, почему люди гибнут на дороге и как не превратиться в жертву.

Не нужно становиться гонщиком

Даже после того, как дороги в городе и трассы облепили камерами, которые штрафуют водителя за малейшую неосторожность, водители продолжают гонять. Купить "боевую" машину можно за сравнительно небольшие деньги и без особых проблем. В 18 лет, сразу после получения прав, можно найти более-менее живого "японца" со спортивной историей — и потенциальный убийца уже готов. Инспекторы и инструкторы по экстремальному вождению предупреждают, что не нужно пытаться "навалить" на машине сразу после получения прав. Из-за нулевого опыта такая поездка может закончиться в морге.

Не уверен — не гоняй Главное правило — соблюдать скоростной режим даже там, где нет знаков. Предел для города — 60 километров в час, для трассы — 90 Фото: © Shutterstock

Как не погибнуть из-за смартфона

Всё больше водителей и пешеходов используют смартфоны во время движения. Из-за этого страдают сразу все: первые "догоняют" машины тех, кто едет впереди, вторые переходят дорогу на красный.

Проще всего — не использовать смартфон в движении Нужно отложить социальные сети в сторону и ни в коем случае не принимать звонки. Единственное, что можно, — использовать навигатор Фото: © Pixabay

Как распознать новичка за рулём и действовать

Неопытные водители не только часто попадают в мелкие ДТП, но и регулярно провоцируют крупные аварии. Отличительный признак "опасного" водителя — машина с жёлтым восклицательным знаком. Часто такие люди двигаются по крайней левой полосе и на сигналы фарами, равно как и на клаксон, не реагируют.

Не нужно учить вождению — просто обгоните Не пытайтесь подрезать такого водителя и не выходите разбираться. Чем больше дистанция от "новобранца" — тем спокойнее движение Фото: © РИА Новости / Валерий Титиевский

Нужно думать за других

Не подстраховываться — первый шаг к смертельной аварии. Во время движения в потоке важно не только контролировать собственные действия, но и думать, как могут повести себя другие водители.

В городе выше риск повредить машину, на трассе выше риск погибнуть Держать дистанцию, не превышать скорость и трезво оценивать дорожные условия. "Притопить" можно только там, где дорога позволяет Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Контроль за скоростью и знание законов физики

Автомобиль может двигаться по инерции. Закон сохранения энергии ещё не отменили, поэтому автомобиль может двигаться как самостоятельно, так и после столкновения с другой машиной.

При остановке для поворота направо и налево колёса должны стоять только прямо Любой удар сзади — и автомобиль улетит на полосу встречного движения, где его ждёт лобовое столкновение Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Делать выводы из нарушений

Сотрудники ГИБДД и специалисты по контраварийной подготовке отмечают, что больше половины людей попадают в аварии повторно, причём в тех же самых ситуациях. Умение понимать природу нарушений и "механику" системы управления движением — ключ к беспроблемной езде.

Важно учиться на собственных ошибках Экстренное торможение, лёгкий тычок в другой автомобиль — верные знаки, что водитель ездит неправильно и не чувствует автомобиль Фото: © CarTalk

Читать знаки и видеть светофоры

Проблема дорожного движения чаще всего кроется в невнимательности водителей. Там, где нужно ехать 60, они могут ехать 90, а там, где разрешено ехать только прямо, поворачивают. Как и при проезде на красный свет, такое нарушение может закончиться похоронами в закрытом гробу.

Перепроверять сигнал светофора и запрещающие знаки поворота Добиться этого несложно — нужно держать лобовое стекло в чистоте и следить за исправностью света в автомобиле ночью Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Дай дорогу дураку

Соблюдение правил, как ни странно, не гарантирует безопасности во время движения. Всегда может найтись водитель, который, нарушая правила, может создать аварийную ситуацию. Важно сторониться таких нарушителей и не лезть под колёса, когда нарушения уже не избежать.