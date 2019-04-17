Смертельный каршеринг. Как за рулём оказываются люди без прав

18-летний Егор Ляченков, устроивший ДТП со смертельным исходом в Москве, арендовал Mercedes с помощью чужого аккаунта в каршеринг-сервисе и никогда не получал водительские права. Лайф разбирался, как люди пользуются прокатными автомобилями с левых аккаунтов и кто будет отвечать за аварию со смертельным исходом на Воробьёвых горах.

Дешёвый "левак"

В Интернет каршеринговые аккаунты попадают сразу с нескольких направлений, и слепить поддельный аккаунт на человека не составляет никаких проблем. Для первого этапа злоумышленники используют украденные паспортные данные. Сканы паспортов либо выкупают у нечистых на руку сотрудников микрокредитных организаций, либо находят в Даркнете через сливы баз данных государственных ведомств. Дальше через покупку левой симкарты происходит регистрация данных в системе каршеринга.

Сложнее всего в этой истории обстоит дело с привязкой банковской карты. На поддельные данные паспорта нельзя получить микрозайм, да и в любом банке онлайн-получение паспорта невозможно. Зато с виртуальными картами всё работает без проблем. По данным Лайфа, оформление виртуального счёта и последующая привязка к аккаунту каршеринга позволяют пользоваться автомобилем любому лицу.

За готовый каршеринговый аккаунт просят немалые деньги. В зависимости от компании, за левые документы, которые позволяют арендовать прокатные авто, просят от одной до трёх тысяч рублей. Все профильные площадки, где продаются фальшивые аккаунты, для которых использованы украденные персональные данные, размещаются не в Даркнете, а на обычных лендинг-страницах в Интернете, они находятся любым поисковиком за пять минут.

Проблема с безопасностью

Система верификации личности — ахиллесова пята российских каршеринговых компаний. Практика показывает, что наибольшие проблемы с безопасностью у молодых компаний на рынке проистекают от недостатка известности и попыток завоевать своего клиента, приводящих не только к ошибкам в рекламных материалах, но и к упрощению процедуры регистрации.

Однако это не значит, что у крупных игроков всё в порядке. В Сети продают аккаунты всех без исключения каршерингов, доступных для заказа в Москве, и никаких исключений в этом списке нет. После простой процедуры онлайн-оплаты в сообщении приходит логин/пароль и код для авторизации. После этого вся коммуникация с продавцом, как правило, прекращается. Дальнейшие операции происходят один на один с автомобилем, и здесь важно понимать, что после того, как автомобиль открыл двери и дал завести двигатель по поддельным паспортным данным и телефону, может произойти всё что угодно.

Машину взял — человека убил

У большинства каршеринговых сервисов есть фирменное оформление. Такие машины легко узнать в потоке. Однако виновник аварии на Воробьёвых горах, внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" 18-летний Егор Ляченков, влетевший на каршеринговом автомобиле Mercedes в такси, водительского удостоверения не получал в принципе и поэтому (скорее всего, абсолютно осознанно) выбрал самый простой способ арендовать машину. Для своей нелегальной поездки парень выбрал сервис Anytime, который помимо обычных автомобилей может предоставить и спортивный Mercedes за восемь тысяч рублей в сутки.

Согласно информации из открытых источников, аренду автомобиля на себя оформила некая 24-летняя Людмила Кнутова, которая, по данным Лайфа, может быть близкой подругой Ляченкова. Теперь у правоохранительных органов появятся вопросы не только к виновнику аварии, но и к его подруге, которая сознательно пошла на передачу руля со смертельным исходом.

Пресс-служба компании Anytime отказалась отвечать на запрос Лайфа относительно безопасности аккаунтов и системы верификации пользователей и никак не комментирует произошедшее.

В беседе с Лайфом автоюрист Сергей Васильев отметил, что стопроцентной защиты от такой "передачи" аккаунта не существует, любой человек, добровольно или под принуждением, может оформить на себя краткосрочную аренду и затем передать автомобиль другому водителю.

В самой системе каршеринга порядок, конечно, можно навести. Бороться с левыми аккаунтами можно через обязательное посещение офиса при регистрации Сергей Васильев

Васильев отметил, что отвечать за нанесённый транспорту ущерб, согласно условиям аренды, будет человек, на которого зарегистрирован аккаунт. Правда, по словам юриста, существуют некоторые особенности. К примеру, согласно законодательству в случае причинения ущерба в результате противоправных действий другого лица владелец аккаунта сможет предъявить претензии к тому, кто разбил машину или убил человека.

Единственное, что ждёт каршеринговую компанию в случае ДТП со смертельным исходом, — репутационный риск. За всё остальное будут отвечать владелец аккаунта и водитель, которому был передан автомобиль.