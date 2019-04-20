Виноваты природа и автозаводы. Женщины гибнут в ДТП чаще мужчин

В одной и той же аварии женщины получают существенно больше травм, чем мужчины. Виноваты в этом не только водители, но и автомобильные концерны: почти во всех испытаниях аварии моделируются "с прицелом" на водителей мужского пола.

Пассивная безопасность

Привычные для современных автомобилей ремни и подушки безопасности долгое время не помогали сохранить здоровье, а, напротив, калечили водителя и пассажиров. Если верить исследованиям американских специалистов, каждый год травмы при ДТП получает почти 2,5 млн человек. Системы безопасности автомобиля редко становятся причиной смерти водителя и пассажиров, но такие случаи происходят время от времени.

Учёные отмечают, что часто в механизмах ремней безопасности обнаруживают дефекты: то не работают преднатяжители, то ремень самопроизвольно отстёгивается во время резкой остановки или аварии. Признают такие случаи (особенно на Западе) крайне неохотно, но если кампания по отзыву автомобилей начинается, то доходит до многотысячных и многомиллионных цифр. Из свежих примеров: изъятие из продажи 117 тысяч автомобилей Ford и почти 4,5 млн отозванных автомобилей Honda.

Самый распространённый миф относительно ремня безопасности — риск получения травм. Базируется он на том, что резкий и сильный удар вместе с работой ремней безопасности может спровоцировать сильный ушиб ключицы и грудной клетки. Американские специалисты ещё в 2015 году выяснили, что травмировать ремень безопасности может лишь в том случае, если водитель и пассажиры пристёгнуты неправильно: пуховик, тёплое пальто или осенняя куртка сводят эффективность ремней безопасности практически к нулю, и во время столкновения все, кто пристёгнут в машине таким образом, гарантированно получат травмы или погибнут от удара.

Слабый пол

Женщины гибнут в ДТП и получают тяжёлые травмы (вплоть до инвалидности) чаще, чем мужчины. Виноваты в этом автопроизводители. Впервые параметры женского тела (рост 160, вес 45−48 кг) были просчитаны для теста на безопасность автомобиля лишь в 2011 году. Спустя 8 лет коренным образом ситуация не изменилась — всё потому, что при испытаниях на безопасность автомобилей как в Европе, так и в США используется "старая" модель "среднего человека", рост и вес которого значительно превышают средние параметры женского тела.

Другая причина — способность женщин водить автомобиль. В Страховом институте дорожной безопасности США подсчитали, что за пять лет женщины "насовершали" на 150 тысяч ДТП больше, чем мужчины. В середине 2012 года официально были подтверждены и данные по травмам. Согласно статистике европейских автомобильных организаций, даже пристёгнутые ремнями безопасности женщины получают переломы ключицы, травмы шеи и грудной клетки, сотрясение мозга и другие травмы.

Почти летальный исход

Сотрудники Центра медицины катастроф отмечают, что силы, с которой "стреляют" подушки безопасности (плюс сам удар от ДТП), достаточно, чтобы у худенькой женщины среднего возраста не только сместились внутренние органы, но и началось внутреннее кровотечение. У женщин, попавших в ДТП, чаще всего фиксируются закрытые черепно-мозговые травмы (ЧМТ), травмы плечевого пояса и повреждения кистей.

Медики отмечают, что меньше всего везёт тем женщинам, которые в момент ДТП находятся за рулём. Хирург Андрей Прокопьев в беседе с Лайфом отметил, что наиболее тяжёлые повреждения получают женщины, рост которых не превышает 165 сантиметров, а вес — 50 килограммов.

Параллели здесь проводить сложно, но у стройных женщин шансы на повреждения внутренних органов существенно выше Андрей Прокопьев

Пассажиркам автомобилей везёт чуть больше, но назвать травмы приятными всё равно нельзя. По словам хирургов, при равных условиях мужчины могут отделаться лёгким сотрясением мозга или сломанным носом. Женщины даже в городских ДТП получают сложные переломы костей тазового кольца и бедренных костей. Такое, по словам врачей, происходит даже в том случае, когда автомобили не превышают установленный скоростной режим в 60 километров в час.

Медики объясняют, что такая ситуация складывается из-за биологических особенностей женского организма. У представительниц прекрасной половины человечества более хрупкие кости, и там, где мужчина может отделаться ушибом, женщина может получить даже открытый перелом. Универсальной защиты от травм, как отмечают медики, не существует. На степень повреждений влияет множество факторов, включая скорость, дорожные условия и конструкцию автомобиля, при испытаниях которой анатомические особенности женщин пока почти не учитываются.