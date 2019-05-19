Работяга и пижон. Тест-драйв нового KIA Sportage

У потенциального покупателя кроссовера с ценником под два миллиона рублей целая куча требований. Комфорт, управляемость и безопасность — далеко не всё, что нужно человеку для спокойного передвижения в городе. Лайф разбирался, может ли корейский паркетник победить конкурентов на российском рынке

Трудно спорить с тем, что скучная, если не сказать унылая, внешность может стать причиной провальных продаж даже самого хорошо спроектированного автомобиля. Действительно, многие новые автомобили в той или иной мере страдают из-за вычурных бамперов, странных фар и скошенных крыш. У кроссовера KIA Sportage, совсем недавно пережившего рестайлинг, ничего из этого списка нет.

Он даже близко не похож на Porsche Cayenne, сходство с которым ему приписывают те, кто никогда не ставил эти автомобили рядом, но выглядит крайне стильно — дороже, чем просят за этот автомобиль. Во многом за первое впечатление от автомобиля отвечает цвет — нам для теста попался автомобиль в бордово-красной краске Infra Red, которая выглядит просто потрясающе и днём, и вечером.

Другие цвета в палитре Sportage не сильно отстают и производят должный вау-эффект, однако совершенно неожиданно оказалось, что даже с традиционными цветами корейцы "поиграли" как-то по-особенному. Речь идёт о двух "пограничных" цветах в линейке: Lunar Silver, который больше похож на "мокрый асфальт", и Sparkling Silver, который удивительно похож на доведённую до ума "снежную королеву". В этих цветах лучше всего проявляется не только окантовка переднего бампера и массивная накладка, которая визуально делит его на две части, но и другие декоративные элементы вроде колодцев для противотуманных фар.

После того как оказываешься в кресле водителя и проводишь минут десять за изучением салона, начинаешь понимать, что торпедо обшита качественной кожей с ровной строчкой — против этого, кстати, часто грешат даже некоторые немецкие производители, вставки на дверях тоже выполнены из качественного пластика и кожи, которые скомбинированы удивительным образом и на ощупь очень приятны.

Сиденья (в версии Luxe, которая была у нас на тесте) частично электрические — сервопривод контролирует только поясничную опору, но по высоте и по вылету кресло придётся регулировать вручную. Надо признать, что скромное количество настроек кресел и недостаточная электрификация — единственное, к чему можно по-настоящему придраться.

Корейская ткань на сиденьях, к удивлению, не вызвала никаких отрицательных эмоций и за время тест-драйва показала себя исключительно с хорошей стороны. К рулю претензий минимум: он ощущается как вполне рациональный орган управления. На него вынесены основные клавиши управления: громкость аудиосистемы, навигация по бортовому компьютеру и прочие "плюшки", которые позволяют водителю спокойно настраивать автомобиль, не отрывая рук. Единственный вопрос — толщина рулевого колеса. С более "пухлым" рулевым колесом управляться было бы удобнее.

Глянцевое покрытие, которое заляпывается так же быстро, как экран смартфона, тоже не внушает радости. Правда, замечаешь этот недостаток только в пробки, когда начинаешь активно всматриваться в детали салона. После дня за рулём пространство вокруг клавиш лучше протереть влажными салфетками, но царапины от пуговиц на рукавах рубашки, часов или колец уже не убрать. Как эта зона будет выглядеть, когда машина пройдёт 60–70 тыс. километров — большой вопрос. К двухзонному климату претензий нет: настройка осуществляется парой клавиш, а тихое шуршание воздуховода едва уловимо лишь в полной тишине.

Главный вопрос к управлению автомобилем в версии Luxe возник уже ночью. Даже несмотря на то, что Москва хорошо освещается, а с указателями и знаками нет никаких проблем, на отдельных участках то и дело приходится активно всматриваться, ведь машина не светит — всего на десяток метров вперёд. Передняя оптика Sportage — проблема, которой, впрочем, можно было бы избежать. Всё дело в том, что крутые, стильные и дорогие фары Sportage в версии Luxe оснащены обычными (даже не диодными и не ксеноновыми) лампами.

Они, хоть и светят через приличного размера линзы и грамотно настроены, помогают только при движении на скорости 60 километров в час в хорошую погоду. Но в непогоду, да ещё и на шоссе за городом, доставили немало проблем и заставили нервничать: приходилось неоднократно напрягать зрение, чтобы понять ситуацию на дороге. В версии GT-line эта проблема уже решена: россыпь диодов, отличные линзы и свечение на максимальную дальность позволяют реагировать на любые изменения дорожной обстановки.

Нужно признать и другое: выглядит оптика в версии GT-line заметно круче, поэтому если безопасность важна, то стоит обратить внимание на более дорогую версию. Есть вариант подешевле. Если руки растут из правильного места и есть пара свободных дней, за сравнительно небольшие деньги (примерно 35–40 тыс. рублей) можно поставить в штатные линзы Kia Sportage хороший южнокорейский ксенон, и на этом трудности закончатся.

Именно из-за проблем с фарами тестовый автомобиль позволил обнаружить и другую проблему, на которую до последнего не обращаешь внимания. Тормоза — печаль и боль нового KIA Sportage. Из-за недостаточной эффективности тормозных механизмов педаль тормоза, особенно в экстренных ситуациях, приходится давить с заметным усилием. Такие тормоза совершенно точно не подходят автомобилю массой под две тонны, особенно если с водителем в салоне ездят не только жена, дети, тёща и собаки, но и разные вещи.

К слову, о последних — объём багажника нового Sportage почти 500 литров. Этого достаточно для перевозки всего, что может потребоваться и для поездки за город, и для отправления в отпуск. В багажник спокойно влезают 4 крупных чемодана, остаётся место и для сумок поменьше.

Место обитания нового Sportage — это город. В нём один из самых популярных кроссоверов от KIA чувствует себя спокойно. Переезжать поребрики и трамвайные пути, пролезать в тех участках, где у обычной легковушки не хватит дорожного просвета, — бесценно. Кстати, при довольно крупных габаритах Sportage не ощущается переростком — к длине и ширине автомобиля привыкаешь за пару дней, а втискиваться в свободные места во дворах позволяют датчики парковки и цветная камера, данные с которой выводятся на монитор в центре приборной панели.

Мощности двухлитрового бензинового двигателя (150 л.с.) хватает в городе с запасом. Но на трассе, особенно при движении в горку, его не хватает и педаль приходится давить почти постоянно. В этом отношении гораздо лучше подойдёт дизельный двигатель объёмом 2,4 литра. Theta GDI "пуляет" двухтонный автомобиль как пушинку и хорошо тянет с низов, позволяя избавиться от нехватки лошадей под капотом. Отдельной похвалы достойна подвеска — при движении в городе мелкие неровности почти не ощущаются, а крупные на небольшой скорости "проглатываются" без пробоев. Настройки подвески провоцируют владельца на активное движение с прыжками из ряда в ряд. Такое редко встретишь, особенно среди паркетников.

Однако главная стихия Sportage — это пробки. В них автомобиль чувствует себя отменно, проявляя при этом интересные особенности. К примеру, система адаптации сама отстраивает коробку передач и двигатель даже в коротких поездках, позволяя убирать ноги с педалей во время движения по заторам. Отчасти именно она позволяет привозить расход в 10 литров на сто километров пути. И речь идёт не о пенсионерском стиле езды, а о пришпоривании автомобиля там, где это необходимо. Кроме того, общий вклад в комфортную эксплуатацию вносит и электронная блокировка дифференциала — для этого рядом с селектором КПП вынесена даже отдельная кнопка.

Чего не хватает при движении в городе — проекционного дисплея, на который будет выводиться информация о текущей скорости движения, и более-менее приличной навигации в штатном устройстве. Оба этих недостатка проявляются лишь в тот момент, когда открытый в телефоне навигатор на повороте "съезжает" в центр приборной доски и закрывает собой спидометр.

Новый KIA Sportage — автомобиль для тех, кто не хочет заморачиваться и просто хочет ездить. Даже в базовых версиях есть то, что нужно для комфортного передвижения по городу. Если будет недостаточно, то придётся смотреть либо в сторону более дорогих комплектаций на полном приводе и с дизельным двигателем, который, судя по опыту с предыдущими версиями автомобилей, почти никогда не ломается. Этот автомобиль идеально подойдёт и под женские запросы — в нём есть куда подключить телефон (USB + Bluetooth), есть много ниш под самые разные предметы, включая огромный центральный подлокотник — "бездонную бочку", в которую не влезает разве что бутылка с водой. Внутри — дисплей с хорошей графикой и аудиосистема, которая не хрипит, даже если выкрутить регулятор на максимум.

В этом смысле корейцы если и не догнали немцев, то совершенно точно дышат им в затылок и находятся на одном уровне с японскими концернами. Для одного из самых популярных сегментов в KIA выбрали безошибочное сочетание — только атмосферный мотор и надёжный 6-ступенчатый автомат, которые хоть и не так шустры, как немецкие турбины и роботизированные КПП, но совершенно точно надёжнее и не сулят владельцу "попадалова" на деньги.