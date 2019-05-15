Владельцев BMW назвали самыми преданными автомобилистами

Согласно статистике, любители мюнхенских автомобилей охотнее пересаживаются на транспорт от баварского бренда.

Согласно данным автомобильного портала Auto.ru, владельцы новых BMW чаще других покупают такие же автомобили в дальнейшем. Согласно статистике, каждый второй владелец "баварца" готов поменять его только на BMW. Владельцы Mercedes-Benz похвастаться такой же преданностью бренду, к сожалению, не могут — лишь треть из них выбирает новый "Мерседес" после продажи старого. Другой участник "большой немецкой тройки" — Audi — и вовсе не попал в рейтинг: всего 19 процентов владельцев вновь пересаживаются на автомобили этого бренда.

Среди тех, кто ищет себе подержанный автомобиль взамен продаваемому, самыми преданными оказались владельцы отечественного автопрома — 56 процентов продавцов снова выбирают "Ладу". Отмечается, что преданность продуктам ВАЗа продиктована более выгодными условиями приобретения.

Кроме того, на вторичном рынке почти половина владельцев Toyota, Mercedes-Benz и BMW ищут автомобиль такого же бренда. Причём баварские автомобили в этом рейтинге уступили и "Тойоте", и "Мерседесу".

Остальные автопроизводители в десятке лидеров показали максимально близкие результаты — к автомобилям своего бренда готов вернуться примерно каждый третий продавец.