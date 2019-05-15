Блогер превратил Bentley в танк. И он действительно валит!

Купленный за полтора миллиона рублей Bentley превратили в настоящего монстра. Вместо колёс — гусеницы, вместо тихого гула двигателя — дикий рёв.

Автоблогер из Петербурга Константин Заруцкий (AcademeG) превратил британский люксовый Bentley Continental GT в настоящий танк. Для того чтобы машина легко взбиралась по холмам и гоняла по грязи, люксовый автомобиль лишили многих деталей. Первое, что решили выбросить, — старый британский мотор, который не славится надёжностью. Его место занял огромный V8 от "тойоты", который на высоких оборотах начинает реветь. Чтобы машина стала ещё шустрее, тойотовскую восьмёрку оснастили турбонаддувом.

Для того чтобы осваивать бездорожье, к тюнингу двигателя и коробки передач добавили специальную гусеничную платформу. После установки автомобиля на новое шасси стало понятно, что по грязи и грунту автомобиль ездит не хуже, чем на колёсах по асфальту. Эксперимент блогера оценили не только российские СМИ, но и западные.

Результат многомесячных работ оценили на родине автомобиля — в Великобритании. Газета Daily Mail назвала разработчиков "сорвиголовами", а в комментариях к сюжету появились специалисты по тяжёлой технике, которые начали давать советы по улучшению конструкции.

Скорее всего, это не последнее появление "ультратанка", который сам AcademeG назвал "настоящим злом". После того как слабые места в конструкции были определены, Bentley на гусеницах ждёт глубокая модернизация. После выхода сюжета об уникальном автомобиле на канале Константина Заруцкого, который насчитывает 3,5 млн подписчиков, появилось более 10 тысяч новых зрителей, а просмотры ролика вплотную приблизились к отметке в пять миллионов.

Пользователи YouTube отметили, что "русский танк" имеет сходство с другим популярным проектом — машиной Ripsaw, которую для армии США создавали специалисты американской компании Howe & Howe Technologies. Её показали публике в 2001 году.