Не "таз", а ракета. Ростовчане продают самый дорогой и быстрый ВАЗ на Земле

С 0 до 250 километров в час машина разгоняется за 9,3 секунды. Быстрее, чем любой гиперкар на планете.

Автогонщик Владимир Третьяк из Ростова вместе со специалистами по постройке гоночных автомобилей создал уникальный драгстер на базе вазовского двигателя. Для того чтобы превратить базу от ВАЗ-2108 в настоящую ракету, потребовалась практически полная переделка двигателя. Пиковой мощности в 1100 лошадиных сил удалось добиться с помощью огромной турбины Holset HX50 и системы закиси азота.

В результате получилась настоящая ракета. Квотер в 402 метра машина проходит в лучших традициях жанра и выезжает из десяти секунд. Сам Владимир отмечает, что лучший зарегистрированный рекорд — 9,3 секунды. При этом у машины сохранился передний привод, который позволяет "наказывать" на треке таких монстров гонок по прямой, как Nissan GTR.

Автомобиль 1988 года теперь продаётся. Владелец машины Владимир Третьяк отмечает, что 13 миллионов за такой автомобиль, несмотря на множество вопросов, — адекватный ценник.

Да, цена высокая, но такие машины всегда привозят призы. Конкретно эта машина построена под подиум на чемпионате. Она не участвует, она нужна, если хочется победить Владимир Третьяк

После продажи владелец не планирует заканчивать эксперименты со сверхбыстрыми автомобилями. По словам Третьяка, он и его команда уже думают над следующим проектом.