Русская классика. В Нижнем Новгороде прошёл фестиваль ретроавтомобилей

Фестиваль был посвящён 90-летию инженерного центра ГАЗа, которое отмечается в этом году, и стал одним из первых событий, проходящих в рамках подготовки к празднованию предстоящего 800-летия Нижнего Новгорода.

25 мая 2019 года классические автомобили ГАЗ вернулись на свою родину. В рамках празднования 90-летия инженерного центра ГАЗа, которое отмечается в этом году, был проведён фестиваль классических автомобилей марки ГАЗ. Посетителям фестиваля показали около ста раритетных экземпляров, бережно сохранённых владельцами. Мероприятие посетило 250 участников из России, Белоруссии, Украины, Армении и даже Великобритании. В качестве экспонатов был представлен практически полный спектр машин Горьковского автозавода, выпускавшихся с 1932 по 1988 годы.

В фестивале приняли участие уникальные автомобили: единственная из воссозданных экземпляров "Победа-Спорт" — аналог модели, завоевавшей второе место на чемпионате Союза 1956 года; спортивная "Волга ГАЗ-21", занявшая этой зимой призовое место в престижной гонке ретромашин "Ралли Монте-Карло". Кроме того, на Горьковский автозавод приехали и другие музейные раритеты, в том числе более десятка машин, выпущенных в годы первых пятилеток: ГАЗ-А, ГАЗ-61, ГАЗ-67, пикап М-415 и самосвал ГАЗ-410.

Фестиваль начался с проезда классических автомобилей ГАЗ через территорию Горьковского автозавода и затем через главный заводской конвейер. Здесь состоялась символическая встреча ретроавтомобилей с современными моделями ГАЗа: "ГАЗелями" и "ГАЗонами", "Соболями" и "Садко". Момент выезда машин из главной проходной автозавода стал стартом ралли классических автомобилей, которое проходит в Нижнем Новгороде до вечера 25 мая. Экипажи отправились по сложному маршруту, чтобы отыскать контрольные пункты и в каждый из них прибыть вовремя. 26 мая фестиваль завершился выставкой классических автомобилей марки ГАЗ в Нижегородском кремле.

Директор автозавода ГАЗ Андрей Софонов отметил, что завод традиционно поддерживает фестивали, выставки, ралли и другие мероприятия, посвящённые классическим автомобилям и истории Горьковского автозавода. Большая работа по изучению и популяризации истории ГАЗа и всего российского автопрома ведётся в музее завода в Нижнем Новгороде, где сконцентрированы опыт и знания автомобилестроителей.

— На протяжении многих десятилетий успехи ГАЗа строились на сочетании опыта и традиций с современными подходами к разработке и выпуску новых моделей. Сегодня мы продолжаем идти по этому пути. Молодые специалисты, которые приходят на завод из технических вузов страны, занимаются не только современной линейкой автомобилей, но и перспективными разработками. Они работают над техническими решениями, которые будут воплощаться в серийную продукцию через десять и более лет. Знаменитые модели прошлого, многие из которых вновь прошли сегодня через нашу главную проходную, вдохновляют и напоминают об ответственности за сохранение и развитие традиций Горьковского автозавода, который был и остаётся одним из промышленных символов России, — пояснил Софонов.