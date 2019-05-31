"Купи ключик". Появились новые способы развода автомобилистов на деньги

Увидели замок или цепь на дверной ручке автомобиля? Поздравляем. Вы стали клиентом нового бизнеса по-русски. Платить за блокировку дверей и колёс, разумеется, не нужно. Лайф разбирался, что делать и как правильно бороться с находчивыми уголовниками.

Рашен бизнес

Деньги из владельцев новых вазовских машин, коими чаще всего были коммерсанты, "братки" в 90-х пытались выбивать разными способами. Самый популярный метод работы заключался в том, что в зависимости от цвета машины и года выпуска поднимался "тариф" за работу на точке. После отказа владельцу модной отечественной "девятки" цвета "мокрый асфальт" обычно демонстрировали не бейсбольную биту, мода на которые пришла чуть позднее, а приличных размеров арматуру или разводной газовый ключ. Если и это не срабатывало, то чаще всего внешний облик меняли не автомобилю, а коммерсанту. Само авто позднее могли просто отобрать — ценный был актив.

Впрочем, нанесение незначительного вреда кузову в то время также могло похоронить надежды начинающих бизнесменов на спокойный сон. Нормальных технологий ремонта не было, краску для машин подбирали на глазок, а достать запчасти приличного качества было почти невозможно. Проще было заплатить. Нелишним будет напомнить, что такой развод был первой ступенью в криминальной карьере, чаще всего бандиты из 90-х уезжали в Магадан по гораздо более серьёзным статьям.

Из мест не столь отдалённых наиболее отличившиеся стали выходить в начале нулевых, и массовая волна "выхода в запас" внезапно стала сопровождаться всплеском хорошо знакомого автомобилистам развода, "упакованного" в современные технологии. По сути, изменился формат развода автовладельца, а не суть криминального ремесла.

Они вернулись

В 90-е Россия переживала кризис недоверия к банковской системе. Взятки, откаты и прочие финансовые операции проводились с помощью наличных, и "сохранения геометрии кузова" автомобиля это касалось в полной мере. Современные последователи рыночной шпаны из 90-х смекнули, что Россия — щедрая душа и поле для манёвра теперь есть. В начале 2010 года столичный регион накрыла первая серьёзная волна таких преступлений.

Зимой неизвестные массово скручивали с автомобилей регистрационные знаки. Правда, в поле зрения дворовой шпаны попадали автомобили исключительно с региональными номерами — в эпоху отсутствия приложения "Госуслуги" по факту утери номера нужно было ехать домой, а местные МРЭО работали долго и не очень аккуратно. Заботливые воры всегда оставляли под стёклами записку с реквизитами, на которые нужно было заплатить некую сумму денег, — как правило, от 500 до тысячи рублей.

Вскоре "кормушки" прикрыли правоохранительные органы. В 2014 году после внесения поправок в кодексы об административных и уголовных правонарушениях кражу государственных номеров признали уголовным преступлением, а находчивые бизнесмены новой волны стали один за другим уезжать на курорты Сибирского края.

Онлайн-банкинг

Перефразируя старую поговорку: можно вывезти уголовника из тюрьмы, но не тюрьму из уголовника. Иначе объяснить всплеск криминальной активности против обычных автомобилистов нельзя. Самый популярный вид развода сотрудники уголовного розыска между собой называют "пожалейка". Его суть проста: под сиденье или под дверь помещается обычный листочек с напечатанным или (реже) написанным от руки текстом, в котором злоумышленник просит войти в его (злоумышленника) непростое положение и помочь деньгами.

Злоумышленники трогают не все машины. Сотрудники уголовного розыска отмечают, что чаще остальных в группе риска оказываются владельцы иномарок, и злоумышленники предполагают, что у человека почти наверняка при себе есть деньги. Их он с радостью отдаст, чтобы не получить прокол колеса или разбитое стекло. Тарифы, слава богу, не поменялись, и про инфляцию недоделанные Остапы Бендеры не слышали. Чтобы избавить себя от трудностей, бандиты требуют скинуть всё те же 500–1000 рублей на номер сотового оператора или QIWI-кошелёк.

Справедливости ради стоит сказать, что проблем с "левыми" номерами бандиты не испытывают. Сим-карту можно купить возле любого метро, а зарегистрировать на неё онлайн-кошелёк можно всего за несколько минут.

Бездари XXI века

Если и это не помогает, в ход идёт агрессивная рекламная кампания, главная цель которой — демонстрация товара лицом. Случаи соединения двух автомобилей на парковке цепью и двумя навесными замками зарегистрированы почти во всех крупных городах — от Самары и Нижнего Новгорода до Москвы и Петербурга. В качестве "служебной записки" к запорному механизму мошенники прикрепляют обычный стикер, где содержатся угрозы.

Чего полоумные автомобильные мошенники не знают, так это того, что любой (даже амбарный) замок без труда можно распилить полотном по металлу. Качество металла современных замков (уж непонятно, к сожалению или к счастью) стало таким, что пилить придётся каких-то 7–8 минут. Главная ошибка автовладельцев на этапе обнаружения замка — это паника. Особенно это касается молодых (и не очень) женщин, которые начинают звонить мужьям, отцам и братьям и надрывно жаловаться на чудовищную несправедливость.

Пожалуешься ментам — сожжём!

Источники Лайфа в ГУ МВД объясняют, что злоумышленники редко приводят в действие угрозы сжечь автомобиль или облить его кислотой, однако написать заявление после обнаружения "замка счастья" всё равно нужно. "Есть бумага, будет работа" — примерно так работает схема, при которой мошенников хотя бы начнут искать. А если дело касается угрозы жизни, то в таком случае заявление в полицию можно дублировать заявлением в прокуратуру. Тогда механизм правоохранительных органов начнёт работать в полную силу.

Важно понимать, что фраза "если пожалуешься ментам, то мы тебя..." — это прямой путь к отправке в колонию по статье 119 УК РФ. А вот за угрозу порчи автомобиля бандитам, к сожалению, ничего не будет. Если в записке владельцу пообещали сжечь автомобиль, то максимум, что грозит злоумышленникам, — штраф по статье 7.17 КоАП РФ, если эти угрозы попытаются воплотить в жизнь.

Чтобы избежать подобных происшествий, стоит подумать над инвестициями в специальный инструмент. К примеру, самая простая ножовка по металлу стоит около 300 рублей, а электрическую версию с аккумулятором можно найти в пределах пары тысяч. Осознание рациональности такой покупки придёт позднее, когда неизвестные попытаются заработать "лёгких денег". В заключение стоит заметить, что бояться вымогателей не нужно — вопросы с цепями и замками на дверях решаются в пределах пяти минут, а главное правило заключается в том, что платить бандитам не нужно ни при каких условиях.