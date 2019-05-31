Авилон объявляет о старте приёма заказов на новый суперкар Ferrari SF90 Stradale

Первый в истории марки серийный гибридный суперкар с полным приводом Ferrari SF90 Stradale был представлен на днях в Маранелло. Среди приглашённых гостей закрытого показа были также клиенты "Авилона". Автомобиль назван в честь 90-летия гоночной команды Scuderia Ferrari, которую Энцо Феррари основал в 1929 году.

Купе Ferrari SF90 Stradale стало во многом революционным, установив беспрецедентные стандарты производительности для серийного автомобиля. Разгон нового Ferrari SF90 Stradale с места до сотни занимает 2,5 секунды, а за 6,7 секунды с места супергибрид может набрать 200 км/ч. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

По данным официального дилера Ferrari "Авилон", SF90 Stradale оснащён четырёхлитровым турбированным бензиновым двигателем V8, способным выдавать 780 л.с., что является самым высоким показателем среди всех 8-цилиндровых моделей за всю историю Ferrari. Это модернизированная версия с увеличенным диаметром цилиндров, рабочим объёмом, новыми системами впрыска, охлаждения, отвода выхлопных газов. Остальные 220 "лошадей" гибридной установки выдают три электромотора: два с независимой системой управления расположены в ступицах передних колёс, ещё один — между мотором и коробкой передач. Коробка передач — 8-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями без задней передачи. Движение назад осуществляется благодаря электромоторам в колёсах. Такая система облегчает управление автомобилем.

У новинки есть четыре режима работы гибридной силовой установки: чисто электрический eDrive, Hybrid, Performance и режим максимальной производительности Qualify. Активировав первый, можно разгоняться до 135 км/ч, запаса аккумулятора ёмкостью 7,9 кВт. ч хватит на 25 км пробега.

Применение гибридных технологий значительно увеличивают вес автомобиля. Инженерам Ferrari удалось решить эту проблему за счёт использования сверхлёгких углеродных материалов. А благодаря общей оптимизации всего автомобиля и продуманной аэродинамике был понижен центр тяжести и увеличена прижимная сила. На скорости 250 км/ч прижимная сила достигает 390 кг.

В "Авилоне" дополнительно можно заказать пакет Assetto Fiorano, который уменьшает массу машины на 30 кг. Он включает углепластиковые двери и аэродинамические элементы, титановые пружины и выпускную систему, амортизаторы, а также особые шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

В интерьере также появилось нововведение: большой дисплей приборной панели диагональю 16 дюймов и руль с сенсорными элементами управления, которые позволяют водителю контролировать практически весь функционал автомобиля, используя только большие пальцы.

В продаже новая модель появится в 2020 году. В России автомобиль будет доступен у официального дилера Ferrari "Авилон".

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