Опасный хлам. Как не купить машину из-под таксиста

Аварии, ремонты в непонятных гаражах и "кривые документы" — каждая машина после использования в перевозках пассажиров — "русская рулетка" с почти полным барабаном патронов. Лайф разбирался, почему машины от таксистов опасны для жизни и как избежать покупки машины, побывавшей в такси.

Выносят вперёд ногами

Говоря о том, насколько изнашиваются автомобили, стоит сразу напомнить, что использование обычных машин для работы в такси — совсем не то же самое, что для личных целей. Для наглядности можно привести простой пример: купленная в январе 2019 года машина за четыре месяца использования у обычного автовладельца "пробежит" чуть более семи тысяч километров. Та же машина, купленная для работы в такси, за то же время может пройти в три-четыре раза больше, и её пробег к тому же (условному) отчётному периоду составит почти 30 тыс. километров.

Посчитать годовой пробег машины в такси тоже несложно: за 12 месяцев работы на одометре автомобиля будет более 120 тыс. километров. Обслуживать машину на таких пробегах нужно чаще и внимательнее, однако (если речь, конечно, не идёт о крупных компаниях) собственник автомобиля начинает следить за ним только в тот момент, когда что-то ломается.

Здесь важно пояснить, что к пробегу в 120 тыс. на одометре многие автовладельцы подбираются много лет. За это время (берём в качестве примера обычную бюджетную иномарку) нужно поменять не только масло, но и многое другое. К примеру, после 100 тыс. километров нужно проверять герметичность (и исправность) системы охлаждения, ролики и ремень ГРМ, масляный, салонный и топливный фильтры и много чего ещё. Стоит помнить и другое: у автомобилей из такси часто выходят из строя двигатели и коробки передач, поскольку общее время работы автомобиля за сутки (при условии, что водителей может быть два или более) достигает 15–17 часов.

Поломки и "помятые" документы

Обслужить автомобиль комплексно и за один раз — крайне затратно, поэтому в целях экономии денег владельцы автомобилей в такси, как правило, идут по наименьшему пути сопротивления и просто не делают то, что нужно делать. Часто это заканчивается тем, что автомобиль ломается, его на скорую руку приводят в чувства в ближайшем гаражном кооперативе, скручивают с одометра 25–30 тыс. километров и продают как практически новый. Нередки случаи, когда комфортные иномарки С- и D-класса после продажи из такси ломаются сразу после выезда с автостоянки.

Первый и самый главный шаг, с помощью которого можно быстро распознать такой автомобиль при осмотре, — документы. Большинство иномарок покупаются в такси новыми, и лишь после пары лет таксопарк перепродаёт их частникам, которые, в свою очередь, эксплуатируют автомобили "и в хвост и в гриву". Главное, на что нужно обращать внимание, — ПТС. Если вместо оригинала документа владелец даёт на проверку дубликат, а первые три владельца — юридические лица, то это значит, что, скорее всего, автомобиль использовался для постоянных частых поездок и покупать его совершенно точно не стоит.

Директор по продажам "AVILON Автомобили с пробегом" Антон Демкин в беседе с Лайфом отметил, что прозрачная история автомобиля доступна только добросовестным дилерам, а покупка "убитых" автомобилей происходит в основном там, где репутация продавца не на первом месте.

Диагностика и проверка перед покупкой стоят денег, а для "серых" дилеров нет никакого смысла вкладывать существенные средства в автомобиль Антон Демкин

"Божий одуванчик" и машина без аварий

Если про убитый двигатель, коробку передач и подвеску у автомобилей из такси всё более-менее понятно уже на этапе изучения вопроса, то с другими признаками автомобилей, которые вот-вот прикажут долго жить, всё немного сложнее. Если машина не попадала в серьёзные аварии и всё время эксплуатировалась в такси с фирменной оклейкой, то определить степень её износа можно только во время детального осмотра. Внешние признаки "шашечного прошлого" могут быть заботливо удалены владельцем, и после избавления от фирменной плёнки и наклеек это будет практически новый (с виду) автомобиль. Всё дело в том, что под защитной плёнкой краска и лак на кузове сохраняются в первозданном виде и определить пробег по одному внешнему виду будет крайне тяжело.

Стоит отметить, что на большинство иномарок на авторазборах можно купить бывшие в употреблении рули, педали и элементы салона вплоть до подлокотников и кресел, поэтому перед продажей с "убитых" машин продавцы могут снять изношенные элементы и заменить их на новые. Важно знать и другое: в целях введения покупателей в заблуждение такие автомобили часто переоформляют на пенсионеров, которых приводят с собой для подтверждения "идеального" состояния автомобиля. На сервисную книжку, которую часто предъявляют как документ, подтверждающий состояние авто, внимания обращать не стоит: в Интернете за небольшие деньги можно купить уже готовую сервисную книжку, под которую перекупщики или владельцы автохлама "подгоняют" показатели одометра.

Другой косвенный признак "убитого" автомобиля — большое количество зарегистрированных аварий. Проверить автомобиль на ДТП можно через такой портал, как "Автокод". Если за год-два автомобиль пережил больше трёх (даже лёгких) "тычков" или притёртостей, то либо владельцу откровенно не везло с вождением, либо машина каждый день использовалась в такси.

Руководитель компании по подбору автомобилей и автор Youtube-блога "Ильдар Автоподбор" Ильдар Сибгатуллин в беседе с Лайфом сообщил, что на продаже "убитых" авто из такси попадаются не только частники, но и крупные автодилеры.

Продажа автомобиля из такси ничем не отличается от продажи обычного автохлама. Как в Москве, так и в других городах России есть крупные автосалоны, которые могут продать вообще любой автомобиль Ильдар Сибгатуллин

Чудес не бывает

Большинство хитростей используется нечистыми на руку продавцами прямо перед продажей. Главная задача продавца — "скинуть" машину как можно быстрее и не вкладывать в неё больших денег ни при каких условиях. Такой подход — главная ошибка всех перекупщиков. Как правило, обслуживание машины перед продажей носит косметический характер, а такие элементы, как рычаги, стойки стабилизатора, сайлент-блоки, ступицы и рулевая рейка, почти никогда не обслуживаются. Если заявленный продавцом пробег составляет всего 40–50 тыс. километров, но машина при этом гремит как ведро с болтами, то от такой покупки нужно отказаться.

До реальных показателей пробега добраться не так сложно, как кажется на первый взгляд. Почти во всех современных автомобилях информация о пробеге выводится не только на приборной панели, но и в многочисленных электронных блоках. Информация о корректном пробеге содержится в модулях света, управления климатом и даже в электронном ключе. В большинстве своём нечистоплотные перекупщики настолько ленивы, что "стирают" показания одометра только в главном блоке, который отображает данные на приборный щиток.

Залезать в остальные блоки — слишком долго, и для этого нужен хороший мастер-диагност, а сложность, как известно, злейший враг перекупщика. Добраться до настоящих значений пробега можно с помощью обычного диагностического разъёма, подключаемого через CAN-шину. С помощью нехитрых манипуляций примерно за час можно выяснить всю историю автомобиля и решить для себя, стоит ли машина из такси инвестиций. Важно помнить, что "просто купить и наслаждаться" — это не про машины из такси. После приобретения такого транспорта следует отложить примерно 100 тыс. рублей на непредвиденные расходы в виде ремонтов. Всегда нужно помнить — автомобиль из такси почти всегда продаётся с "сюрпризом".