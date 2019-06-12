Мини-внедорожник от ВАЗа. Может ли Lada Granta Cross конкурировать с иномарками?

Автомобильный завод в Тольятти долгое время пытался делать автомобили, которые максимально похожи на иномарки. Но всё время по каким-то причинам до качества и комфорта автомобилей зарубежного производства не дотягивали. Лайф разбирался, что не так с новыми машинами из Тольятти и сможет ли отечественный автопром потеснить иномарки с российского рынка.

Выгнать всех лентяев

Давай будем честными и ответим на главный вопрос. Хотелось ли обычному человеку покупать отечественные автомобили, скажем, лет семь-десять назад? Скорее всего, ответ будет отрицательный. "Старая иномарка лучше нового ВАЗа" — примерно таким был принцип людей, выбиравших бюджетный автомобиль. Качество и комфорт внутри автомобилей из Тольятти долгое время являлись предметом шуток. К примеру, про "восьмёрки", "девятки" и "десятки" шутили, что это единственные машины, которые могут сломаться, просто стоя в гараже.

Необъяснимо безразличное отношение к надёжности узлов и агрегатов маркетинговый департамент АвтоВАЗа компенсировал такой же унылой рекламой. Наверняка вспомнится этот шедевральный ролик, где владелец иномарки, схватившийся за голову, говорит кому-то по телефону, что запчасти на машину нужно ждать месяц. Рядом стоял владелец то ли "Калины", то ли "Гранты", которому дедушка-мастер говорил: "Попей чайку, щас всё заменим".

Однако российский рынок, который, вопреки всем прогнозам, продолжает понемногу расти, отрезвил всех, кто много десятилетий делал автомобили по инерции, без радикальных улучшений. Пришедшие в Россию автогиганты обрушили продажи Lada до минимума, и после этого стало понятно, что для выживания автозавода в Тольятти нужно не просто создать новый модельный ряд, но и выгнать всех тех, кто считал, что "и так сойдёт". Сразу после того, как стратегия АвтоВАЗа была пересмотрена, начался рост и на отечественные автомобили стали обращать внимание.

Локомотив по имени Vesta

В 2012 году до руководства тольяттинского завода дошло, что оснащение машины автоматической КПП существенно повысит спрос на автомобили. Первая "Гранта" с "автоматом" получила механизмы японской компании JATCO, и почти сразу случился "кризис" — спрос на бюджетную машину с "автоматом" оказался настолько велик, что в наличии у дилеров этих машин не было практически никогда. Редкий случай, когда "Гранта" стояла на стоянке дилера больше двух недель. Однако больные места старой "Гранты" не стали (или не удалось) лечить до конца — машины по-прежнему ржавели спустя два года эксплуатации, а их шумность после 15 тысяч пробега можно было сравнивать с чешскими 50-летними трамваями.

Настоящая технологическая революция началась с производства Lada Vesta — принципиально нового для АвтоВАЗа автомобиля. Едва ли не впервые над отечественными машинами перестали издеваться не только автоэксперты, но и простые водители: Vesta, к удивлению тысяч автовладельцев, не ржавела после двух, трёх и даже четырёх лет поездок по российским дорогам. Этого удалось добиться не только с помощью переработки металлов, из которых сваривается кузов, но и последующей обработки их антикоррозийными покрытиями.

Помните, как Стив Джобс после возвращения в Apple сказал: "Эта компания больше не будет выпускать хлам"? С АвтоВАЗом произошла ровно та же трансформация. Сразу после того, как Vesta ушла дилерам, продажи машин по всей стране стали стремительно расти. Однако этого успеха менеджменту тольяттинского завода оказалось недостаточно, и слава богу, что именно так. Грамотный анализ рынка привёл к появлению нового типа автомобилей — семейства Sw Cross. Первый автомобиль с увеличенным дорожным просветом, который позволяет легко съездить за город, на рыбалку и даже пролететь небольшой брод, сделали на базе Lada Vesta. Прекрасным оказался не только сам автомобиль, но и его рекламный ролик, который в духе возрождения автогиганта снимали профессионалы.

Создать, продать, повторить!

12 июня стартуют продажи Lada Granta Cross — автомобиля, который может перевернуть представление об отечественных авто повышенной проходимости. Справедливости ради стоит сказать, что Granta (чисто субъективно, конечно) всегда была самой неоднозначной моделью в линейке тольяттинского автозавода. Но тут стоит сразу заметить, что от старой "Гранты" в новой машине не осталось почти ничего. Партнёрство с Renault-Nissan принесло на платформу технологии, позволившие создать технологичный и современный автомобиль, который не ломается после каждого дождя и спокойно доживает до пробега в 100 и более тысяч километров.

Создание Lada Granta Cross — попытка повторить успех Lada Vesta повышенной проходимости, но в слегка изменённом масштабе. И хотя сама по себе новая машина меньше "Весты" по габаритам, по своей сути — это маленький внедорожник. Не все зарубежные городские машины имеют дорожный просвет в 20 сантиметров и короткие свесы бамперов, из-за которых можно пробираться не только на бордюры, но и проезжать серьёзные овраги по дороге на дачу.

В базовых комплектациях машина оснащается неплохой мультимедиасистемой, кондиционером, а места в багажнике хватит не только для пакетов из супермаркета, но и для надувной лодки, палатки и много чего ещё. Для отечественного автомобиля — идеальное сочетание качеств. Кроме того, базовый мотор объёмом 1,6 литра оснастили не только обычной "механикой", но и роботизированной трансмиссией, которая позволяет чуть спокойнее покорять лёгкое бездорожье. Из-за этого складывается впечатление, что целевая аудитория автомобилей — активная молодёжь и любители ездить на дачу (охоту, рыбалку) по выходным.

Базовая версия Granta Cross стоит 592 тысячи рублей. Много это или мало — каждый решает для себя. Объективности ради стоит сказать, что ближайший одноклассник Renault Sandero Stepway в базовой версии и с аналогичным набором оборудования на борту стоит уже 728 тысяч рублей. Из зарубежных машин побольше за эти деньги можно взять только китайский кроссовер — другие автомобили от более известных и проверенных брендов стоят уже от миллиона рублей.

Если исходить из опыта езды на Lada Vesta и успехов тольяттинского завода в доработке машин с помощью новых технологий, то новая Granta Cross должна стать приятным автомобилем, на котором хочется ездить. Возможно, именно с этих автомобилей начнётся массовая трансформация сознания у тех, кто давно хотел купить отечественный автомобиль, но никак не решался.