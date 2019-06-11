"Санкции против нас!". Сотрудники ГАЗа требуют отмены санкций

В Москве рабочие Горьковского автозавода вышли на пикет против санкций у посольства США.

В апреле прошлого года ГАЗ попал под американские санкции. С тех пор Минфин США неоднократно объявлял для ГАЗа отсрочки, очередной дедлайн по вступлению санкций в силу действует до 6 июля этого года. После этого более 400 тыс. сотрудников ГАЗа и смежных предприятий могут остаться без работы.

Чтобы спасти компанию, 30 работников Группы ГАЗ вышли с плакатами на русском и английском языках с лозунгами "Санкции против ГАЗа — санкции против меня и моих детей", "Не дави на ГАЗ!", "Под санкциями — ГАЗ, мы и наши семьи!" и другими. Как отмечают работники предприятий, пришедшие к Посольству США в Москве, главная цель пикета — сохранить свои рабочие места, на которых они трудятся по 20 лет. Сотрудник завода Николай Васянин, принимающий участие в пикете, отмечает, что на производстве работают целыми семьями и династиями, по несколько поколений.

На заводе работают мои родители, моя жена и моя дочь. Это у нас семейная традиция Николай Васянин

Напомним, в апреле прошлого года ГАЗ попал под американские санкции. С тех пор Минфин США неоднократно объявлял для него отсрочки. Несмотря на это, завод уже почувствовал на себе трудности санкционного режима: например, несколько месяцев назад на ГАЗе был законсервирован производственный конвейер, где "Даймлер" собирает автомобили марки "Мерседес-Спринтер", начались финансовые трудности.

Чтобы спасти завод, рабочие готовы стучаться во все двери. Недавно они написали письма в профсоюзы — американский и международный — с просьбой поддержать их и помочь в переговорах с американским правительством, чтобы снять с ГАЗа американские санкции.

Горьковский автомобильный завод — крупнейшее предприятие страны. Кроме производственных помещений и цехов успешно работает и конструкторская школа, которая создавалась десятилетиями и сейчас представляет собой кузницу кадров для отрасли. ГАЗ обеспечивает техникой грузовые и пассажирские перевозки, на машинах ГАЗ в 90-е вырос весь малый и средний бизнес России, и сегодня "газели" по-прежнему остаются рабочими лошадками, которые кормят, обувают, одевают, возят на учёбу и работу половину страны. И за всем этим успехом стоят люди, у которых сейчас нет уверенности в завтрашнем дне.

С середины апреля в соцсетях разворачивается флешмоб #SaveGAZ, к которому присоединились все, кому не безразлична судьба ГАЗа. В мае на производственной площадке завода прошёл концерт Мариинского театра под руководством В. Гергиева для работников и ветеранов предприятия в поддержку коллектива завода.

Представитель профсоюза Группы ГАЗ Елена Загустина отмечает, что за людьми, которые вышли на пикет возле американского посольства в Москве, стоят и тысячи простых сотрудников.

Я работаю на предприятии 22 года. Я люблю свою работу. Но эти санкции отражаются на нас, на простых людях. У нас у всех есть семьи, у нас у всех есть дети Елена Загустина

Председатель объединённого рабочего совета Группы ГАЗ Евгений Морозов отметил, что, несмотря на проблемы, люди надеются на разрешение вопроса с американскими санкциями.

Мы подготовили письмо послу Америки в России с просьбой обратиться в правительство и рассмотреть вопрос об отмене санкций в отношении Группы ГАЗ Евгений Морозов

Рабочие, пикетирующие здание посольства США в Москве, считают, что цель санкций, из-за которых может быть прекращена поставка импортных комплектующих, — стремление передать большую часть рынка коммерческих автомобилей под контроль американской компании Ford. Своими действиями, как считают сотрудники производства ГАЗа, американские политики уничтожают российских рабочих. Напомним, что недавно Ford объявил о решении свернуть производство и продажу легковых автомобилей и сконцентрироваться на продажах автомобилей для малого и среднего бизнеса.