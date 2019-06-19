Героин в каршеринге. Как не сесть в тюрьму за поездку в прокатной машине

Лайф разбирался, почему криминальный мир заинтересовался каршерингом и почему сотрудники ДПС проявляют к арендным машинам такое пристальное внимание.

Пользователи соцсетей стали жаловаться на участившиеся случаи досмотров каршеринговых автомобилей. В группу риска арендные автомобили попадают из-за тех, кто не прочь прокатиться на автомобиле, арендовав его под чужим аккаунтом, без документов или просто приняв на грудь. Но стали происходить случаи, когда ничего не подозревающие водители попадают в криминальную историю, потому что в автомобиле спрятана закладка с наркотическими веществами.

Когда мозг — с куриное яйцо

В Интернете появилось много предложений мошенников, продающих аккаунты для онлайн-сервисов за пару тысяч рублей. В результате увеличивается число любителей ездить без прав.

Согласно законодательству, за езду без прав наказывают штрафом до 30 тысяч рублей, а за аренду машины под чужим аккаунтом грозят обвинения в мошенничестве и угоне автомобиля.

Пользователь сети "ВКонтакте", например, отмечает, что в последнее время его останавливают несколько раз в неделю и просят показать только права.

Закладочный трафик

Каршеринги стали пользоваться популярностью у наркодилеров. Схема закладки наркотических веществ крайне проста: пакет с запрещённым веществом помещается в определённое место, после чего "клиенту" текстовым сообщением сбрасывают данные о местоположении машины и подробные инструкции, как забрать очередную дозу.

Многие клиенты арендных сервисов, совершенно обычные люди, никогда не употреблявшие наркотиков, могут быть задержаны и даже обвинены в хранении запрещённых веществ. Источник Лайфа в МВД сообщил, что за минувшие два года в Москве было зарегистрировано несколько случаев, связанных с обнаружением запрещёнки внутри каршеринговых автомобилей.

Для наркодилеров такой способ продажи товара не слишком удобен. В большом городе, например в Москве, спрятать пакетик с наркотиками незаметно практически невозможно, объяснил источник в МВД. По его словам, почти в каждом дворе наверняка есть камеры, а на площадках и парковках никто из наркоторговцев (во всяком случае, здоровых психически) точно не будет заниматься такими вещами.

В социальных сетях пользовали каршеринга активно обсуждают, можно ли хорошо спрятанную в машине закладку обнаружить при осмотре автомобиля.

Зачастую, желая сэкономить время, клиент сервиса проводит только визуальный осмотр, фиксирует наличие документов и отправляется в путь.

Как отмечает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, чтобы избежать дальнейших вопросов со стороны ГИБДД и следователей, стоит внимательно изучить интерьер автомобиля.

— Посмотреть ниши и пространство между сиденьями, а также ниши в дверях, карманы за сиденьями и внимательно изучить другие предметы, которые находятся в салоне. Конечно, поднимать коврики и разбирать обшивки дверей никто не будет, но простой визуальный осмотр, конечно, проводить нужно, — заметил эксперт.

Подозрительные предметы, которых, по всем законам автомобильного жанра, в тех или иных местах быть не должно, лучше не трогать. В случае обыска автомобиля и снятия отпечатков пальцев, попытку "потрогать" неизвестные предметы могут посчитать косвенной уликой.

Пользователи каршеринга в социальных сетях отмечают, что теперь пользоваться машинами стало гораздо опаснее.

Памятка для водителя

Многие московские каршеринги давно готовят своих клиентов к встрече с сотрудниками ГИБДД. На официальных страницах в социальных сетях даже описывается алгоритм действий, которые нужно совершить, если претензии сотрудника кажутся необоснованными или незаконными. К примеру, один из крупнейших каршеринг-операторов Москвы советует сразу звонить в службу поддержки. Однако боязнь обнаружения наркотиков, которые оставляют кладмены в каршеринговых авто, часто заставляет людей паниковать даже при обычном контакте с сотрудниками ДПС.

Адвокат Роман Сафонов в беседе с Лайфом отметил, что к таким ситуациям лучше всего готовиться заранее.

— Номера одного-двух адвокатов хорошо бы всегда иметь в телефонной книге. Если в каршеринговой машине обнаружили что-то запрещённое, то первое, с чем сталкивается водитель, особенно неопытный, — это сильный стресс. Как правило, в этот момент есть риск дотронуться до чего-нибудь, взять в руки посторонний предмет, который трогать не стоит, и подписать что-нибудь такое, чего подписывать нельзя. Если адвокатов нет, то нужно сразу звонить ближайшим родственникам или друзьям, чтобы максимально возможное число людей узнало о произошедшем, — отметил Сафонов.

А вот с обыском, который мерещится всем, кого для досмотра останавливают на посту ДПС, дела обстоят гораздо сложнее. Для проведения обыска автомобиля должны быть веские основания. Например, постановление следователя о возбуждении уголовного дела. Во всех иных случаях причина остановки и досмотра должна быть обоснована документально — если у инспектора нет при себе ни ориентировки, где чётко прописана марка авто и цвет, значит, остановка не имеет под собой законных оснований и сотрудник ДПС "тормознул" машину наугад.

Следует знать главное: доказывать прямую связь наркотиков в каршеринговой машине с водителем — это задача следствия. Чтобы установить причастность водителя каршеринговой машины к перевозке наркотиков, специально обученные для этого люди делают срезы ногтевых пластин, снимают отпечатки пальцев и берут смывы с кожи, участки которой могли контактировать либо с наркотиками, либо с их прекурсорами — сырьём, из которого изготавливают запрещённые препараты. Если смывы дадут отрицательный результат, то ни один здравомыслящий судья не даст следователям санкцию на открытие уголовного дела. Однако пережить несколько неприятных часов, а может быть, и дней всё равно придётся.

Разбираться будете сами

Официальная статистика возбуждённых уголовных дел относительно перевозки наркотических веществ в каршеринговых автомобилях не раскрывается. На момент публикации Лайфу не удалось получить комментарий ГУ МВД по этому вопросу. Однако беглый анализ комментариев пользователей в социальных сетях позволил понять, что регулярное "обследование" каршеринговых автомобилей ГИБДД проводит как днём, так и ночью.

При этом пользователи каршерингов жалуются, что зачастую имеют место нарушения процедур досмотра: не вызывают понятых, не составляют протоколы о проведённых мероприятиях на дороге. Важно отметить, что никакой законодательной защиты от наркотических подстав в каршерингах нет. Резонансный законопроект об обязательной установке сканеров в каршерингах не принят. Нажимая кнопку "начать аренду", обычный водитель соглашается с условиями предоставления автомобиля и, случись что, разбираться с сотрудниками правоохранительных органов должен сам.