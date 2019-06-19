За город лучше не ездить. Лайф провёл тест-драйв обновлённого Volkswagen Tiguan

Обычный городской кроссовер — это та самая машина, в которой должны уживаться максимально противоречивые качества. Чтобы быстрый и чтобы с низким расходом, чтобы красивый и чтоб не ломался. Платить за него готовы любые деньги, но в пределах семейного бюджета или кредитной линии. Лайф разбирался, смогут ли немцы добиться успеха на российском рынке с помощью кроссовера Tiguan.

Когда встречают по одёжке

Сразу стоит сказать, что новый Tiguan — одна из самых красивых машин, которые можно купить на российском рынке в сегменте кроссоверов. Из-за своей намеренной вычурности и внимания к мелочам он воспринимается большинством участников движения как "маленький "Туарег", которого переобули в колёса меньшей размерности и снабдили двигателем послабее.

С самого начала важно сказать, что современный автомобиль, да и автомобиль вообще, должен и даже обязан вызывать восторг. Если речь, конечно, не идёт о 7-местном минивэне, на котором надо каждый день возить детей. У немецкого Tiguan с калужской пропиской (именно в Калуге находится производство Volkswagen в России) со внешностью всё в порядке. Плавные линии кузовных панелей чередуются с резкими, "рублеными" линиями — к такому сочетанию привыкаешь не сразу, но надо отметить, что оно не вызывает никакого отторжения.

Сразу стоит добавить, что краска с металлизированными частицами — это сильная сторона концерна VAG (для тех, кто забыл, полное название концерна — Volkswagen Aktiengesellschaft). Красивая тёмно-синяя краска активно "играет" на солнце в зависимости от того, под каким углом смотреть на автомобиль, и не менее эффектно выглядит в вечерних лучах солнца. Не менее круто выглядит и чёрно-белое оформление комплектации Offroad.

Однако главная и, пожалуй, самая красивая деталь нового Tiguan — это передняя оптика. Немцы, совершенно очевидно, уделили ей особенное внимание — после включения диоды "составляют" полосу света, проводят её коррекцию и затем "рассыпаются" по проезжей части. Правда, почти в тот же вечер, когда машина попала к нам на тест, в бочку с мёдом светодиодного великолепия упала ложка дёгтя московской реальности. В сильный дождь такое освещение (во всяком случае, в режиме ближнего света) бесполезно, приходится постоянно "щёлкать" дальним светом при проезде особенно опасных участков.

Этот недостаток можно счесть несущественным, потому что в обычную погоду диодная оптика отрабатывает вложенные в неё деньги на сто процентов — свечение ламп ровное, без мёртвых зон. При этом датчик света, "завязанный" на автоматический режим работы оптики, сам определяет наиболее тёмные участки и включает боковые секции в передних фарах при поворотах во дворы.

Летит, бежит, почти не дышит

Автомобиль, попавший к нам на тест, комплектуется турбированным двухлитровым двигателем TSI мощностью всего в 180 лошадиных сил. Глядя на эти цифры в документах на машину, сложно поверить, что кроссовер массой полторы тонны с таким двигателем вообще может ездить. Поначалу почти не пользоваться педалью газа в городе было немного страшновато. Если судить по опыту обращения с KIA Sportage, двухлитровый мотор не всегда располагает к активной езде. Но в случае с Tiguan одного старта со светофора или быстрого "прохвата" по перекрёстку становится достаточно, чтобы понять: турбированный агрегат пришпоривает машину очень бодро и позволяет не только объезжать зазевавшихся в потоке, но и провоцирует на "шашечки" между рядами.

На этом моменте у многих обладателей турбированных автомобилей (отдельный привет "субаристам") возникнет гримаса на лице, а в голове сразу начнётся процесс калькуляции на тему расхода топлива. Пока непонятно, что именно немцы сделали с двигателем, но средний расход Tiguan — 10,1 литра. Если не пытаться постоянно успеть на работу вовремя, а девушка на свидании может и подождать вашего появления 30–40 минут, то средний расход падает значительно ниже десяти литров 95-го бензина на 100 километров.

С тестовым автомобилем случилось и кое-что совсем необычное. Во время лёгкого похолодания в Москве в начале июня на приборной доске несколько дней подряд удавалось наблюдать резкое падение расхода до 7,5 литра. И это при том, что внутри работает климатическая установка, а машина "обута" в большие 19-дюймовые диски.

Если эти цифры ничего не говорят, то есть более наглядный пример. При разовой заправке 60-литрового бака Tiguan и спокойном движении в городе стрелка бензобака подберётся к минимальному уровню только за две с лишним недели. Примерно это и произошло с нашей тестовой машиной. Во многом это заслуга адаптивного круиз-контроля, который позволяет если не полностью отвлечься от управления машиной, то совершенно точно облегчает монотонные движения в полосе.

Не в последнюю очередь этого удалось добиться установкой турбины, которая начинает "поддувать" в двухлитровый бензиновый агрегат даже на низких оборотах, и трансмиссии DSG — робота с двумя сцеплениями. Как раз здесь возникает резонный вопрос, связанный с надёжностью агрегатов: на предыдущей версии кроссовера владельцы, неправильно эксплуатирующие автомобиль, часто "попадали" на замену турбины.

В новой версии, судя по ощущениям, электроника контролирует обороты и саму работу турбонаддува — сразу после выключения автомобиль некоторое время издаёт небольшое, едва уловимое "жужжание" турбиной, постепенно снижая обороты устройства. Своеобразная "защита от дурака", особенно зимой.

Штаны просидишь!

При всех качествах, которые нужны потребителю, у нового Tiguan есть недостатки, которые могут огорчить даже самого терпеливого и жизнелюбивого водителя. К примеру, камера заднего вида, которая закидывается грязью и пылью после первого дождя. И хотя устройство сопряжено с парктрониками и оснащено линией разметки для наиболее удобной парковки, наготове у потенциального владельца Tiguan всегда должны быть влажные салфетки. Есть претензии и к качеству кожи. Пробег тестовой машины на момент получения составлял немногим более 8 тыс. километров. За это время на передних сиденьях появились недвусмысленные отпечатки определённых частей тела.

Если учитывать, что в нашем случае комплекция водителя оказалась в пределах "среднего телосложения", то возникает вопрос: что будет с сиденьями, если ездить в такой машине будет человек ростом под 180 сантиметров и весом под 100 килограммов? Вероятнее всего, к пробегу в 75–80 тыс. километров сиденья придётся либо ремонтировать, либо менять кожу по гарантии. С тканевым салоном ситуация ещё более острая, поскольку пачкается такой материал быстрее, чем приятная на ощупь кожа.

Для рэпера и хипстера

Шумоизоляция дверей и крыши, на первый взгляд, отсутствует, однако звуки с проезжей части почти не проникают в салон ни во время стоянки, ни во время движения. Это позволяет в полной мере насладиться звуком. К аудио и мультимедиа в новом Tiguan нет никаких претензий — встроенный звук "басит" в пределах нормы и позволяет просматривать ролики с Youtube и слушать музыку через bluetooth-подключение без всяких проблем. Для зарядки смартфонов есть два USB-порта, расположенных под регуляторами климата. В один, исходя из нашего опыта, можно включить телефон, в другой — поставить на зарядку внешний аккумулятор. И вполне себе работает.

Мелочи, которые бесят

И хотя немцы уделяют огромное внимание деталям, после нескольких недель, проведённых с новым Tiguan, складывается впечатление, что дальше крупных городов никто из инженеров VAG никогда не ездил. Взять хотя бы блок навигации. При первом использовании в городе кажется, что он хорошо прорисован и в целом сделан добротно. Бортовой компьютер обсчитывает несколько вариантов движения и предлагает водителю выбрать, да и ввод информации с быстрого экранного сенсора очень удобен.

Но эти впечатления смазываются после нескольких поездок. Встроенный навигатор крайне нестабильно работает за пределами Москвы. К примеру, поездка из центра города в Ватутинки (Московская область) закончилась тем, что на обратном пути встроенный навигатор долго не мог "зацепиться" за сигнал спутника и вместо него пришлось включать навигатор в смартфоне. На следующее утро после "ночёвки" в пределах МКАД навигатор внезапно ожил и стал работать как раньше. Магия?

Кроме того, непонятен выбор электрического пакета. Электрические зеркала, электрические сиденья, крайне логичные и понятные блоки стеклоподъёмников, но... при всём этом нет электрических регулировок рулевого колеса ни по высоте, ни по вылету. Очень странное и, если честно, крайне возмутительное упущение для автомобиля, стоимость которого значительно превышает два миллиона рублей.

Подводя итог под впечатлениями от Tiguan, стоит сказать, что этот автомобиль стоит своих денег, однако от покупки "топовой" версии можно воздержаться. Сокращение лимита на покупку на 400–500 тыс. рублей позволяет вместо "жирной" версии взять автомобиль с двигателем в 150 лошадиных сил и тканевым салоном. Ехать, во всяком случае в городе, он будет ничуть не хуже, а сэкономленные средства лучше потратить на что-нибудь ещё.