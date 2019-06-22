Убийца Mercedes и BMW? Тест-драйв нового KIA K900

Корейский седан позиционируется как машина для бизнесменов и просто люксовый корабль для длительных поездок. В этой машине уживается много противоречий, принять которые сможет далеко не каждый.

Взяли внешность у Bentley?

Между собой водители всегда считали, что на пятиметровых люксовых авто владельцы передвигаются исключительно на заднем сиденье. Тем, кто хотел и хочет купить себе представительский автомобиль, придётся смириться с этим стереотипом: стоит надеть пиджак — и всё, вы автоматически из владельца сразу превращаетесь в водителя. Кроме внутренних спорных ощущений от вождения есть ещё и странная аура, которая витает вокруг огромных лимузинообразных автомобилей. Она почти всегда заставляет людей обращать на такие машины своё внимание. Особенно когда они хорошо помыты и неспешно скользят по вечерним улицам.

Строго говоря, мы бы, наверное, не узнали бы KIA K900 из всей серой массы, проходя мимо по парковке, если бы заранее не знали, как он выглядит. Это не минус дизайнеров и не оплошность, а просто результат попытки влезть в нишу представительских авто, где господствуют немцы. Почему? Да потому, что все огромные автомобили, на которых ездят чиновники и бизнесмены, выглядят на одно лицо — они тёмного цвета и немножко безликие. Вся магия корейского седана, который при просмотре сбоку напоминает нечто среднее между "Майбахом" и Bentley, начинает раскрываться после запуска двигателя. Но принадлежность к более высокому, породистому классу автомобилей выдаёт не "урчание" двигателя, а свет.

В К900 главную световую партию играет ансамбль из задней и передней диодной оптики, которая подозрительно напоминает оформление автомобилей Bentley Flying Spur и лазерные фары немецкой тройки одновременно. Именно это говорят люди, которые видят К900 на улице впервые, да ещё и со включенными фарами. На самом деле дизайнеры KIA, может, и вдохновлялись "старой школой", но все диодные фары нового представительского седана прекрасно оформлены в аккуратные современные линии. Причём задние фонари — на удивление красивы даже на фоне немецких автомобилей.

К передней оптике тоже нет никаких претензий — три крупных "бриллианта" в каждой фаре смотрятся органично даже в тот момент, пока автомобиль стоит на габаритах. Когда система освещения запускается в режиме ближнего света, россыпь линз подчёркивается "ангельскими глазками" по-корейски: две сплошные линии, которые берут в кольцо весь блок освещения, выглядят модно и совсем не по-азиатски. Вдобавок стоит сказать, что фары оснащены специальными датчиками и доворачиваются в поворот вслед за рулевой рейкой.

Садишься и сначала грустишь

После множества недоседанов из недобизнес-класса кожа nappa в салоне KIA К900 ощущается как неестественная. Передние сиденья, обшитые ею, после запуска двигателя автоматически "обнимают" водителя и пассажира с помощью подушечек активной боковой поддержки. Но почти сразу становится понятно, что идеальный водитель для К900 — это какой-нибудь субтильный юноша с 44-м размером одежды.

Для нашего водителя (размер одежды 48–50 и рост 172 см) первая поездка в К900 началась с пяти стадий принятия неизбежного: отрицание, злость, попытка настроить сиденье под себя, депрессия и затем принятие. К водительскому креслу, по словам водителя, привыкнуть так и не удалось, а проблема решалась лишь отклонением спинки назад. Правда, очень быстро выяснилось, что настроек сиденья настолько много, что можно отрегулировать даже жёсткость боковой поддержки. После обнаружения всех скрытых тайн водительского кресла стало очевидно, что по комфорту оно примерно такое же, как и в BMW или Mercedes.

Детали интерьера можно просмотреть на панорамном снимке ниже. Колесом прокрутки можно увеличивать или уменьшать масштаб

Кстати, о регулировках и общем удобстве пользования. Если водитель К900 носит часы, то с девственно новым циферблатом можно прощаться почти сразу. Кнопки блока регулировки расположены таким образом, что без контакта с дверной картой добраться до них практически нельзя. Ну или перед каждой посадкой в автомобиль нужно снимать часы. Это, по большому счёту, мелочь. Потому что всё остальное прекрасно работает и настраивается интуитивно.

Система MMI, с помощью которой можно вводить данные на большом 12,3-дюймовом дисплее, реагирует прилично, органы управления климатом и мультимедиа вынесены так, что управлять ими можно, не отрываясь от дороги, и прекрасный проекционный дисплей, который отображает не только текущую скорость, но и подсказывает водителю об ограничениях скорости, а также дублирует блок навигации.

Кстати о навигации. Она, хоть и детально прорисована, совершенно неудобна в использовании. Алгоритм действий такой — сначала вводится город, потом улица, потом номер дома. По идее, система должна по умолчанию знать местоположение, но каждый раз делает вид, что не понимает требований водителя. За пределами Московской области встроенная навигация K900 ведёт себя ещё хуже — поездка из Рязани в Москву едва не закончилась в Саранске. Разобраться с ходу в решении этой проблемы так и не удалось, но если потенциальный покупатель собирается ездить на К900 за пределы Москвы, лучше установить в смартфон альтернативную систему.

Кажется тяжёлой, но летит как пёрышко

Если говорить о внешности К900, то никакой лёгкости в дизайне, конечно, нет. Наверное, о ней и не думали, когда создавали потенциального конкурента для BMW и Mercedes. Но фокус состоит в том, что пятиметровая двухтонная машина хоть и (вполне ожидаемо) не позволяет водителю "ураганить" в потоке, но зато перестроения из ряда в ряд с помощью активной рулевой рейки и полного привода не превращаются в мучения. Да и в целом скошенная, почти вертикальная носовая часть позволяет активно маневрировать между рядами в потоке.

Хорошая манёвренность — во многом заслуга базового для К900 бензинового двигателя объёмом 3,3 литра, мощностью 249 лошадиных сил. Он хорошо "тянет" машину даже с низких оборотов и постоянно оставляет хороший запас мощности для прыжков в потоке ходом. Поначалу казалось, что двигатель с такими характеристиками не сможет возить две тонны металла в городе и на трассе, но опасения оказались напрасными. Пятилитровый агрегат справляется с этой задачей куда лучше, но машина с таким двигателем ощущается более громоздкой, ведь она на 100 килограммов тяжелее. Пару базовому 3.3-литровому двигателю составляет 8-ступенчатый автомат, который (очевидно, программно) "душит" мотор и постоянно норовит переключиться на ступень вверх.

Расход топлива у скромных двигателей в больших автомобилях — головная боль многих автопроизводителей. И хотя немцы ухитрились снабдить собственные флагманы системами отключения цилиндров и датчиками системы "старт-стоп", расход "пятёрок" и "семёрок" BMW, впрочем, как и Mercedes E и S-класса, редко снижается ниже 13–15 литров на 100 километров. В этом смысле KIA K900 не столько удивил, сколько ошарашил. Расход даже при относительно динамичной езде составляет не более 11 литров, а если никуда не торопиться, то потребление топлива в режиме "город — трасса" составляет примерно 10,3 литра на сотню. При этом машина спокойно переваривает российский 92-й бензин, "не чихает и не дёргается". Таких способностей (к сожалению или к счастью) немецкие автомобили лишены.

Когда машина умнее водителя

После первого же выезда на дорогу возникли большие проблемы с управлением. Нет, сам автомобиль не перестал ехать, не сломался и не позвал на помощь эвакуатор. Просто работа всех бортовых ассистентов К900 включена по умолчанию и абсолютно нетерпима даже к лёгким нарушениям ПДД. Своеобразная "защита от дурака". К примеру, если раньше вы любили перестраиваться без поворотников из ряда в ряд, то К900 такого поведения не позволяет.

Lane assist возвращает машину обратно в полосу энергичным, ощутимым рывком, как бы намекая водителю на криворукость и неумение рулить. Правда, несмотря на то что сканеры системы периодически теряют разметку на дороге из виду, доехать из дома на работу с полностью автоматическим управлением в одной полосе вообще не проблема. Для этого нужно лишь ехать со скоростью потока. Но если хочется похулиганить или система просто надоедает после многочисленных предупреждений, её можно отключить отдельной кнопкой слева от руля.

S-класс, только в два раза дешевле

К900 — машина и для водителя, и для пассажира. Первому она предлагает комфорт, второму — удобство и полный релакс. Коричневая кожа, натуральное дерево, ambient-подсветка с регулировками и музыка Lexicon, которую, если сначала посидеть в Mercedes, можно запросто принять за какой-нибудь Burmester, дают всё те же ощущения, что и немецкие автомобили. Но при этом К900 — это машина не только и не столько имиджевая, сколько рабочая. Она, если разобраться, предназначена для чиновников и прагматичных бизнесменов, которым внешний "понт" не особенно важен. Именно поэтому базовая версия К900 стоит 3 миллиона рублей, а не 8, как Mercedes или BMW.

Единственная загвоздка состоит в том, что по каким-то странным причинам KIA оставила фирменный шильдик на руле, багажнике и решётке радиатора. Такую машину (и это мнение не одного человека, а нескольких профессионалов с маркетинговым опытом) нужно продавать под отдельным брендом, как в своё время Hyundai поступила с моделью Genesis. В общем и целом К900 — вполне разумный, комфортный и недорогой в использовании автомобиль, странности которого можно быстро для себя принять.