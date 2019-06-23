"Золотой" ВАЗ. Почему отечественные автомобили продолжают дорожать?

С 1 июля Волжский автомобильный завод собирается повысить ценники на весь модельный ряд автомобилей "Лада". Лайф разбирался, почему автомобили из Тольятти стоят как иномарки.

В среднем машины подорожают на один процент с 1 июля. Правда, в начале года "АвтоВАЗ" уже повышал стоимость авто всех моделей примерно на три процента. Основная причина повышения ценника — это инфляция. Сейчас легковые автомобили "Лада" в зависимости от модели стоят у дилеров от 434,9 тысячи до 1,01 миллиона рублей. Но причины повышения цен могут быть и другие.

Цена — итог десятков процессов

Стоимость автомобиля формируется из нескольких составляющих: научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), закупки комплектующих и сырья, зарплат рабочих и менеджеров, амортизации оборудования, услуг сторонних предприятий, обеспечивающих производство. Сюда же включены расходы на электроэнергию и топливо, которые также поставляются сторонними поставщиками.

Кроме того, в стоимость авто закладываются логистика, расходы на гарантийное обслуживание, реклама, налоги и пр. При этом НДС и акциз входят в розничную цену, но не в себестоимость транспортного средства.

— Если разложить процесс сборки авто поэтапно, затраты производителя будут следующими. Самая значительная статья расходов — это оснастка, которая включает оборудование, приспособления, пресс-формы для изготовления деталей. Её стоимость для обновления одной модели составляет более 150 млн долларов, для обновления нового поколения авто (новая платформа, кузов и т.д.) необходимо минимум 600 млн долларов. При объёме продаж в 1 000 000 авто стоимость оснастки каждой модели составит 200−600 долларов. Если продажи сократятся в 10 раз, стоимость оснастки каждой модели вырастет пропорционально до 2000−6000 долларов, — рассказали Лайфу в пресс-службе ГК "Автоспеццентр".

Впрочем, говорить о резком падении продаж отечественного производителя пока не приходится. Напротив, почти весь 2018 год они только росли. Лишь в феврале продажи автомобилей "Лада" в Роcсии сократились на 1,4 процента — до 27 011 машин. Но при этом доля отечественных автомобилей продолжает увеличиваться и на конец февраля превышает 20 процентов.

Ещё один пункт затрат на производство автомобилей — материалы, из которых изготовляют авто и комплектующие. При габаритах авто 3850 x 1700 x 1500 стоимость всех материалов для автомобиля окажется на уровне 2000−3000 долларов. Автомобиль собирают в среднем 16 часов, при этом стоимость сборки в час составляет от 40 до 60 долларов. При таком раскладе, как отмечают эксперты, уменьшение объёма выпуска повысит цену ещё на 640−960 долларов. Установка оборудования обойдётся ещё в 1000−2000 долларов. Сюда входит трансмиссия, приборные панели, датчики, проводка, сиденья.

Постоянная работа над обновлением и модернизацией модельного ряда также стоит денег, считают эксперты.

— На разработку новой модели будет необходимо потратить до 1 млрд рублей в год, то есть ещё 500−1000 долларов на каждую модель. Таким образом, видно, что производство авто — многоступенчатый процесс, который зависит от многих факторов, поэтому повышение цен во многом объясняется не стремлением автопроизводителя нажиться на покупателях, а желанием поддерживать качество автомобиля на высоком уровне. Но даже незначительное повышение цен на автомобили чувствительно для отечественного производителя, так как он работает в бюджетном сегменте, — пояснили в ГК "Автоспеццентр".

Как заявил автомобильный эксперт Сергей Асланян, стоимость автомобилей "Лада" может повышаться ещё и потому, что "АвтоВАЗ" до сих пор не решил проблемы с локализацией производства.

— Цилиндро-поршневую группу (цилиндры и поршневые кольца) везёт американская компания Federal Mogul. Хотим мы этого или нет, но эти комплектующие имеют валютный эквивалент. У Lada Vesta валютный эквивалент ещё больше. Lada X Ray в принципе иномарка, Lada Largus — тем более не наша машина. У них комплектующие частично локализованы, частично — нет. Но доля импорта там не бывает ниже 20 процентов, — рассказал автоэксперт.

Он добавил также, что даже если предположить, что мы живём в абсолютно стабильной экономической ситуации, а Запад лихорадит, то покупаемые там комплектующие поневоле буду вынуждать "АвтоВАЗ" поднимать ценник. И тут важно сказать, что с "АвтоВАЗом" может повториться та же история, что сейчас разворачивается вокруг Горьковского автомобильного завода — из-за санкций может прекратиться поставка ключевых компонентов, и сейчас существует вероятность, что часть производства на ГАЗе может просто остановиться.

Впрочем, и в случае с импортом оснований для повышения цен не много. С начала года рубль укрепляется, а закупаемые иностранные детали обходятся заводу дешевле. В июне доллар упал до минимальных значений, но тольяттинские автомобили всё равно не стали дешевле.

Единственным более-менее обоснованным аргументом повышения цен может послужить инфляция — с января по май в России она составила 2,4 процента. Однако её уровень не настолько высок, чтобы поднимать цены на автомобили два-три раза в год, как это делает "АвтоВАЗ".

По мнению экспертов, себестоимость вазовской линейки не стоит вообще соотносить с розничной ценой.

Несколько лет назад в СМИ писали, что себестоимость одной из популярных моделей составляет 55 тыс. рублей, а по рентабельности "АвтоВАЗ" обогнал Porshe. Даже если допустить, что в прессе ошиблись в несколько раз, Волжский автозавод зарабатывает на каждой модели не менее 20−30 процентов. Впрочем, это ни о чём не говорит. Себестоимость последнего айфона, к примеру, около 400 долларов, но продают за 1 тыс. Это рынок. И пока есть спрос, цены будут повышать.