Тёмное не снимать? В России разрешат тонировать авто по закону

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому штраф за тонировку планируется отменить. Во многих странах мира тонировка разрешена и считается нормальным явлением, но в России желание "закатать" автомобиль наказывается рублём. Лайф разбирался, зачем нужна тонировка и могут ли отменить самый маленький штраф для автомобилистов.

Остановить и наказать

Забегая вперёд, стоит сразу пояснить, что большинство водителей штраф за тонировку в 500 рублей никогда не пугал. Кроме того, если успеть оплатить сумму, вписанную в протокол "со скидкой", то нарушение обойдётся всего в 250 рублей. В 2012 году борьба с тонировкой вышла на новый уровень. К штрафу в 500 рублей добавилось снятие номеров. Стоит сказать, что, хотя закон жёстко регламентирует параметры тонировочной плёнки, никакого запрета на заклеивание передних стёкол (формально) нет.

Единственное ограничение — светопропускание элементов должно быть не ниже 75 процентов на лобовом стекле и 70 процентов на боковых передних. В остальном никаких проблем. Правда, внезапно оказалось, что вся тонировочная плёнка под эти стандарты не подходит. Сотрудники ГИБДД исполняли закон по-разному. На автомобильных форумах пользователи пишут, что после 2012 года в большинстве случаев тонировку просто заставляли отдирать.

В целом серьёзных изменений на фронте войны с тонировкой пока не ощущается, и нелогичного в запрете на тонировку автомобилей тоже много. К примеру, под запрет попала не только тёмная плёнка, но и так называемая атермальная плёнка, главная задача которой — отсекать ультрафиолет от попадания в салон. При этом последний тип плёнки на вид почти на сто процентов прозрачный, но приборы сотрудников ГИБДД всё равно воспринимают его как запрещённый к использованию.

Одни хотят, другие против

Во многих странах мира само понятие штрафа за тонировку отсутствует как таковое. В американском штате Калифорния, который славится высокими температурами в силу своего расположения, есть такая организация, как Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (California Air Resources Board). Ещё в 2012 году, когда губернатором был Арнольд Шварценеггер, тонирование передних стёкол было не просто разрешено повсеместно. Американские власти пошли дальше — владельцам таких автомобилей снизили налоговые выплаты и предложили скидку при оформлении страховки.

Американцы подсчитали, что обязательную тонировку следует ввести на автомобили массой до 4,5 тонны. После вступления закона в силу в Калифорнии разрешили ездить на автомобилях с тонировкой не менее 55 процентов светопропускаемости, однако в 2017 году этот показатель снизили до 40 процентов. Причины такого шага были просты — салон автомобилей в тонировке медленнее нагревается и быстрее остывает. Это означает, что нужно реже включать кондиционер. К 2021 году, учитывая количество автомобилей в штате, поощрение тонировки позволит снизить выбросы углекислого газа почти на 1 млн тонн.

Однако такие экологически сознательные власти управляют только Калифорнией. В 2017 году в Нью-Йорке местное отделение дорожной службы выпустило постановление, согласно которому разрешается тонировка со светопропуском не менее 70 процентов. То есть столько же, сколько и в России. И никакие доводы о жарком солнце не работают. Можно оспорить решение местного ГИБДД, только показав заключение врачей, согласно которому человек может ездить только в тонированной машине и никак иначе.

В России пока не определились

С 2012 года в России введён запрет на тонировку передних стёкол любых автомобилей. В том числе и ведомственных. Неоднократно сообщалось, что запрет на тонировку является одной из мер, способствующих быстрому распознаванию террористов и других людей с криминальной биографией. При этом неизвестно, что стоит на первом месте — безопасность водителей или сотрудников ГИБДД. С одной стороны, водитель затонированного автомобиля действительно гораздо хуже оценивает обстановку. В ночное время это вообще чревато наездом на другой автомобиль и ударом пешехода на переходе.

С другой стороны, сотрудник ГИБДД, который останавливает затонированный автомобиль, не имеет ни малейшего понятия о том, кто находится внутри. Вооружён водитель или нет, трезвый или пьяный, — всё это нужно понять при личном контакте, который наверняка будет осложнён отсутствием нормального обзора. Но тогда возникает резонный вопрос — почему в Соединённых Штатах полицейские останавливают автомобили и могут общаться с водителями? В чём разница, если там и здесь все машины тонированные?

Как отмечают специалисты, несмотря на недостатки, у тонировки есть и неожиданные плюсы. Одним из них, как отмечает автомобильный эксперт Юлий Леонтьев, является относительная сохранность личных вещей и самого владельца внутри автомобиля в разных ситуациях.

— Можно для примера взять аварию. Если разбиваются стёкла, то все осколки летят пассажирам в лицо. Тонировка в этом смысле — барьер для рассечения лица и тела мелким стеклом. Ну и вещи, оставленные на заднем сиденье или где-нибудь внутри автомобиля, тоже будут в безопасности. Даже с лёгкой тонировкой заметить предметы с улицы очень сложно, — заключил эксперт.

Наказывать водителей или нет, в Госдуме пока не определились. В 2017 году наказание за тонировку предложили ужесточить — вместо протокола на 500 рублей водителей предлагали оформлять сразу на полторы тысячи. Надо признать, что небольшой штраф даже сами инспекторы считают мерой недостаточной. В ряде областей (например, в Тверской, Брянской, Белгородской и других) за наглухо тонированный автомобиль инспектор может приостановить его дальнейшую эксплуатацию. И решить вопрос можно будет только через повторную постановку авто на учёт.

Учитывая сложность ситуации с тонировкой, эксперты отмечают, что послаблений для автовладельцев ждать не стоит. Депутаты, составившие проект, отмечают, что одной из проблем, с которой постоянно сталкиваются автолюбители, стала погрешность в работе приборов, замеряющих светопроницаемость автомобильных стёкол. На конечный результат влияет множество факторов, поэтому водитель не застрахован от штрафа даже в случае полного соответствия пропускаемости тонировки государственному общероссийскому стандарту. Хотя законопроект и создан с целью решить подобные проблемы, эксперты не надеются на отмену штрафов за тёмные стёкла.