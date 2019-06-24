Названы самые надёжные автомобили 2019 года

Американские специалисты выяснили, что, несмотря на многочисленные обновления, качество своих автомобилей улучшили лишь 13 брендов из 31.

Аналитики компании JD Power опубликовали свежий рейтинг надёжности автомобилей на рынке Северной Америки. Эксперты JD Power отмечают, что уже второй год подряд лидирующие позиции занимают три южнокорейских бренда — Genesis , KIA и Hyundai. Эти автомобили, согласно свежим данным, поднялись в рейтинге качества новых автомобилей в США и получили шесть из 22 наград за модели с наименьшим количеством проблем.

Один из наиболее массовых сегментов рынка — ниша так называемых смолкаров — остался целиком за KIA. Модель Rio (продаётся в США под названием Forte) оказалась наиболее популярной и беспроблемной. Паркетник Sorento оказался лучшим в классе среднеразмерных автомобилей с увеличенным дорожным просветом.

Лучшим люксовым малоразмерным кроссовером стал BMW X1, а нишу "обычных" паркетников занял корейский Hyundai Tucson. Сегмент премиальных седанов остался за люксовым Acura ILX. Лидерство в классе компактных городских автомобилей благодаря модели Corolla завоевали японцы из Toyota.

Наиболее надёжным среди люксовых кроссоверов оказался немецкий BMW X6. Лучшим полноразмерным седаном признан Nissan Maxima. Нишу надёжных люксовых седанов заняли корейцы и один из самых востребованных автомобилей последних лет — Genesis G90, производство которого вывели в отдельный бренд. Лучшим полноразмерным внедорожником признан Ford Explorer.