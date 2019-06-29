Больше штрафов и тотальный контроль. За владельцами автомобилей начнут следить

Теперь пользоваться каршерингом и другими сервисами станет сложнее, а страховщики сразу будут пересчитывать стоимость полиса.

От букв — к закону

Времена, когда на дороге можно было спокойно "поиграть в шашечки", похоже, закончились. За "агрессивное вождение" вместо предупреждения инспектора можно получить вполне ощутимый штраф — от полутора до пяти тысяч рублей. Вообще, организация дорожного движения, особенно в крупных городах, долгое время оставалась головной болью ГИБДД. Постепенно этот вопрос начинают решать на качественно новом уровне.

При этом страдать будут все. Лихачи на автомобилях могут получать "письма счастья" за резкую остановку, разгоны или перестроения, да и мотоциклистам после введения в строй новой системы тоже достанется. Особенно остро этот вопрос будет вставать летом, когда "двухколёсные" начинают ездить по городу со скоростью 100 километров в час и пугать остальных водителей. Для лихачей разного масштаба могут ввести специальный коэффициент. Он будет начислять дополнительную стоимость страховки в зависимости от количества нарушений ПДД.

Почти искусственный интеллект

Оценивать уровень адекватности водителя будут не только исходя из размера штрафов и их количества. Специальную систему оценки создадут в рамках национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" — программы поддержки перспективных отраслей. При этом не исключено, что систему мониторинга будут "собирать" из нескольких уже работающих сетей.

Уже известно, что для оценки качества вождения будут использовать данные операторов телематических и сервисных платформ, ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и "ЭРА-ГЛОНАСС". Вдобавок к этому на каждого водителя будут собирать статистику событий с участием автомобиля: аварии, нарушения правил и даже вызовы техпомощи или спасателей. Однако сразу после изучения факторов, влияющих на качество вождения и гипотетическую аварийность, возникает вопрос: какая связь между вызовом машин технической помощи на дорогах с нарушениями и будут ли поломки учитываться при пересчёте страховки?

Ответа на этот вопрос пока нет, зато очевидно, что подключение системы может пройти одновременно с введением новых штрафов за превышение скорости. Окончательного решения, конечно, ещё нет, но первые сообщения на эту тему уже сделаны. Представитель рабочей группы законопроекта Ярослав Федосеев отметил, что с помощью сервиса страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, да и скоростной режим, в котором движется водитель, тоже будет учитываться.

— Не секрет, что индивидуальный стиль вождения есть у всех. Кому-то комфортно соблюдать правила, не превышать скорость. Однако существуют водители, которые предпочитают ехать 79 километров в час при разрешённой скорости в 60. К сожалению, пока таких большинство, — сказал Федосеев.

При этом стоит отметить, что скорость в 79 километров в час в городе не является нарушением и протокол за превышение на 19 километров не выписывается водителю.

Есть штрафы? Пошёл вон

Важно отметить, что страховщики в ближайшем будущем станут всё плотнее работать с государственными платформами и сервисами. Новый проект — не исключение. Вероятно, чтобы корректировать стоимость полисов каско и ОСАГО, страховщики могут запросить доступ к личным кабинетам водителей на сайте "Госуслуги". Если такой подход кажется слишком суровым, стоит заметить, что в Соединённых Штатах, где приложения "Госуслуги" нет, о водителях тоже собирают всю необходимую информацию.

К примеру, житель Лос-Анджелеса Адам Перри в беседе с Лайфом отметил, что перед продажей страхового полиса водителя изучают "с ног до головы".

— Внимание обращают буквально на всё: штрафные баллы, количество ДТП, стаж, марка, модель машины и даже наличие или отсутствие персонального парковочного места. Несколько раз уточняли даже, охраняется ли парковка, где планирую оставлять автомобиль, — рассказал Перри.

Кроме того, в Америке страховщики смотрят и на кредитную историю. Скидку и приличные условия предлагают только тем, кто исправно платит и не допускает просрочек. Внедрят ли подобную практику в России, неизвестно. Однако у профессионалов по защите прав потребителей сразу появились вопросы. Юрист Роман Волошин в беседе с Лайфом отметил, что уровень внедрения программы неизвестен, равно как до сих пор неизвестно, кто будет заниматься защитой персональных данных.

— Если мы говорим о "Госуслугах", то непонятно, к каким данным система будет иметь доступ, а к каким нет. За какими параметрами следить? Допустим, транспортный налог и штрафы, а что если новое приложение запросит доступ к личному кабинету не выборочно, а целиком? К примеру, представьте, что страховщики получат доступ к информации о недвижимости человека или любых оформленных автомобилях. Сделать, может, и ничего не сделают, но спамить предложениями и звонками начнут точно, — предположил Роман Волошин.

И хотя в проекте пока больше неясного, юристы уже отмечают, что постепенно российская система страхования автомобилей начинает меняться. К пристальному вниманию страховых компаний, которые изучают все особенности водителя как личности и как гражданина, стоит начинать привыкать. Другой вопрос, остановятся страховщики на автомобилях или после движимого имущества стоит ждать пересмотра других страховых продуктов.