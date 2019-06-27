Гроза лихачей. В России может рухнуть миллиардный бизнес на дорожных камерах

На Госсовете президент России Владимир Путин потребовал не прятать дорожные камеры. Лайф выяснил, сколько зарабатывают партнёры ГИБДД на установке средств видеофиксации.

Подводят под штраф

На состоявшемся в среду Госсовете министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что за 2018 год автовладельцам было выписано штрафов на 98 млрд рублей. При этом, как отметил министр, треть этих штрафов не взыскивается.

— За 2018 год из 98 млрд руб. штрафных санкций взыскано всего 65 млрд. Фактически одна треть работы проходит впустую, — сказал министр

Он отметил, что практика внедрения автоматических камер будет продолжена, МВД в целом делает упор на расширение функционала этой сети. Это тревожная новость не только для нарушителей, но и для тех, кто имеет свои проценты со штрафов.

Камеры, которые постоянно прячут от водителей, подверг критике президент России Владимир Путин. На заседании Госсовета он отметил, что главная цель установки камер — это снижение аварийности и травматизма на дорогах и сохранение жизни людей, а не сбор денег с водителей.

— Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий, — сказал Владимир Путин.

По словам президента, вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф.

— Это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок, — потребовал президент.

А теперь по порядку

Часто мобильные камеры, особенно, если речь идёт о регионах, специально устанавливаются таким образом, чтобы водитель гарантированно получил штраф. Их маскируют специальной сеткой, прячут в листве и кустах, и ставят на тех участках дороги, где водители могут ехать с высокой скоростью — например, на крутых спусках и склонах.

И здесь нужно сразу сказать, что "треноги" на обочинах дорог не имеют никакого отношения к МВД в целом и к ГИБДД в частности. Их закупают и эксплуатируют частные компании и другие предприимчивые граждане, которые за "дежурство" на трассах получают свой процент. Стоит с самого начала сказать, что процент этот действительный не маленький. В среднем, один день работы на трассе у "смотрящих" за камерами типа "Стрелка" стоит 1,7-2 тыс. рублей.

Если дежурства регулярные, то не трудно посчитать, что за месяц один "оператор" может зарабатывать до 40 тыс. рублей + расходы на бензин. В каждом регионе по-разному. "Процент", который получает частник за работу на дороге, везде свой, но в среднем, деньги примерно одинаковые.

Нужно понимать так же, что закупить камеры в большом количестве "простой смертный" не может. Стоимость одного комплекса "Стрелка" доходит до 750 тыс. рублей, а новые мобильные камеры "Кордон" стоят по 2,6 млн. рублей. Капитальные вложения на 10 комплексов и более может позволить себе только крупный инвестор, однако окупаемость таких камер быстрой назвать нельзя.

Кто нас будет проверять?

Те, кто работает с камерами на дорогах не первый год, отмечают, что быстрый заработок на штрафах — это миф. Один из собственников такого бизнеса в Самарской области Алексей Долгополов (имя и фамилия изменены по соображениям безопасности) отметил, что в столичных регионах срок окупаемости камер — примерно два года, а в провинции дело обстоит совсем иначе.

— Здесь окупаемость дольше. Года четыре, примерно, нужно. Но и вложения не такие капитальные. Комплексы попроще, зарплата поменьше у тех, кто с камерой целый день работает. Поэтому и деньги отбиваются быстрее, — сказал он.

На вопрос "Что будет после заседания Госсовета?" собственники "камерного" бизнеса отмахиваются и говорят, что по большому счёту ничего не изменится, и камеры будут стоять там же, где стояли.

— Ну а кто нас будет проверять? Будут ездить инспекторы и замерять, где мы установили камеры? Или специальную комиссию создадут? Одно дело дать поручение разобраться с правильностью установки, другое — контролировать эту историю на местах. Плана по штрафам никакого нет, но каждый с этого направления зарабатывает, как может — сказал Долгополов.

Важно добавить, что те, кто работает с камерами напрямую, утверждают, что стихийная установка устройств часто заканчивается стычками с водителями, которые превышают скорость. Можно, конечно, сказать, что если не нужны проблемы с камерами, то лучше не превышать скорость, однако не всё так просто.

В некоторых случаях операторы комплексов видеофиксации ставят камеры, настроенные на лимит в 60 километров в час на выездах с магистралей, где водители часто забывают сбрасывать скорость. При этом сами штрафы никуда не отправляются в автоматическом режиме — в каждой машине, где сидит оператор, находится ноутбук, на котором сохраняются все нарушения. И при необходимости некоторые автомобили, нарушившие правила, из этой базы можно удалять. Например, когда речь идёт о знакомых или родственниках.

Важно и другое. По закону и согласно внутреннему регламенту ГИБДД, операторы обязаны предоставлять фотографии с местом установки камеры. На снимке должен быть виден знак ограничения скорости и любые другие, необходимые на дороге знаки. Часто операторы делают снимок на одном месте для отчётности, а затем переставляют камеру, и начинают собирать штрафы с зазевавшихся водителей.

Ни о каком сохранении жизней для водителей или соблюдении правил в этих случаях речи не идёт. Единственная цель таких бизнесменов — зарабатывание денег.

Автоюрист Александр Обручев в беседе с Лайфом пояснил, что если есть малейшие сомнения в законности оформления "письма счастья", то нужно сразу подавать жалобу в ГИБДД.

— Порядок такой. Сначала жалоба в ГИБДД, потом ожидание официального ответа. В случае со стационарными камерами ошибки случаются редко. Камеры мобильные — другое дело. Стоит сразу сказать, что в 99 процентах случаев на первом этапе приходит отказ от аннулирования постановления. С этим отказом нужно сразу общаться в районный суд по месту регистрации автомобиля. На заседание инспекторы и оператор камеры должны будут принести все доказательства законности этого постановления. Если подлинность предоставленных фотографий, где видно место размещения камеры и знаки, будет вызывать вопросы, то не нужно стесняться заказывать экспертизу изображений. Процесс это долгий, но если есть время, то можно и заняться, — отметил Обручев.