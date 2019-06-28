В тюрьму за пьянку. Почему президент ужесточил наказание за ДТП

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии для водителей, совершивших ДТП со смертельным исходом или тяжёлыми травмами для участников. Теперь пьяниц, севших за руль, ждёт уголовная ответственность.

Большие любители выпить

Любая авария с участием пьяного водителя автоматически заканчивается обвинением в его адрес. Даже если другой участник нарушил правила, виноват будет именно тот, кто пил перед поездкой. Если в ДТП пострадали только автомобили и самооценка, максимальное наказание, которое грозит пьянице, — лишение водительских прав на 1,5 года и штраф в 30 тыс. рублей.

Если есть тяжело раненные или погибшие — дело совершенно другое. До недавнего времени ответственность за пьяное ДТП с погибшими варьировалась, но само по себе уголовное наказание за такой проступок подразумевалось по умолчанию. Во многих случаях на протяжении последних нескольких лет судимость у виновных в пьяных авариях со смертельным исходом была условной — всё зависело от тяжести преступления. Согласно официальной статистике, причинение лёгкого, среднего и тяжёлого вреда здоровью для 65 процентов виновников заканчивалось условными приговорами.

Максимальным наказанием за одну жертву в "ДТП по пьяни" последние несколько лет было заключение в колонию на срок девять лет. Минимальный срок за те же действия составлял два года, однако такой приговор получали далеко не все водители — на приговор влиял не только уровень алкоголя в крови, но и обстоятельства ДТП в целом. Максимально строгая ответственность наступала лишь в исключительных случаях, а в наиболее массовых, когда пьяный водитель организовывал ДТП с тяжёлыми травмами, водителей приговаривали к срокам от трёх до пяти лет лишения свободы.

Страшная статистика

Всего, согласно официальным данным, за 2018 год в России произошло 16,5 тыс. ДТП с пьяными водителями. Если на первый взгляд эта цифра не выглядит большой, то стоит напомнить, что общее количество ДТП в России за 2018 год — почти 169 тыс. То есть аварии по вине пьяных водителей — почти 10 процентов от общего числа. Ведь пиковый по своей аварийности 2008 год, когда в ДТП погибло почти 30 тыс. человек и общее количество ДТП превысило 200 тыс., давно пройден, а дороги в целом стали гораздо безопаснее.

Для того чтобы отбить у любителей алкоголя тягу сесть за руль, 17 июня 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, совершённое в состоянии алкогольного опьянения. Согласно новому закону, за причинение тяжкого вреда здоровью пьяный водитель получит от трёх до семи лет. В случае гибели одного человека максимально возможный срок увеличат на треть — до 12 лет колонии. Для виновников массовых аварий наказание будет ещё жёстче. Если жертв две или более — водитель отправится в тюрьму на срок от восьми до 15 лет.

Надо наказывать, а не входить в положение

Юристы, чья специализация защищать людей в суде после тяжёлых аварий, отмечают, что ужесточение наказания — вынужденная мера, поскольку пьянство за рулём хоть и сокращается, но не исчезает окончательно. Адвокат Андрей Пантюхин в беседе с Лайфом отметил, что первые месяцы 2019 года показали снижение "пьяных" ДТП в общей статистике.

— В целом можно говорить, что идёт снижение по 10–15 процентов в год. Это если говорить о пьяных ДТП. Но одновременно с этим фиксируются случаи, когда аварии происходят более тяжёлые, с большим количеством жертв. Это в основном наезды на пешеходов, но контактные аварии, когда одна или несколько машин участвуют, продолжают происходить, — отметил Андрей Пантюхин.

При этом специалисты по работе с последствиями ДТП, в том числе и "пьяных", поясняют: в большинстве аварий получают травмы и погибают не водители, а именно пешеходы и пассажиры. Юрист Борис Анохин, неоднократно представлявший интересы пострадавших в "алкогольных" ДТП, сообщил, что, несмотря на постепенное снижение количества пьяных аварий, побороть эту проблему на корню пока не удаётся.

— Это традиционный русский авось. Сяду, доеду, авось пронесёт. Тот факт, что смертельных ДТП стало меньше, — это, конечно, хорошо. За первые полгода по вине пьяных водителей произошло на 30 процентов меньше аварий, чем в прошлом. Но проблема всё равно остаётся. При этом ужесточение наказания работает не так быстро, как хотелось бы. По-хорошему количество пьяных ДТП с жертвами и пострадавшими должно быть сродни форс-мажору и находиться где-то в пределах статистической погрешности, — считает Борис Анохин.

При этом юристы отмечают, что по-настоящему опасных водителей, вину которых удалось доказать в суде, нужно лишать возможности водить личный транспорт. По мнению юристов, едва ли не половина тех, кто сидел за рулём в "синем виде", повторно попадаются инспекторам и совершают аналогичные ДТП, а значит, могут быть приравнены к рецидивистам.