Нищие на "майбахе". Штрафы для люксовых автомобилей вырастут вдвое

Любители парковаться где попало будут платить больше. Владельцев дорогих автомобилей будут наказывать за систематические нарушения. Лайф разбирался, почему собственники "майбахов" и Lamborghini не хотят платить за парковку и как бороться с любителями парковаться там, где не положено.

Бесполезная работа

Для начала — немного понимания ситуации. Несколько дней назад аналитики агентства "Администратор московского парковочного пространства" подсчитали, что чаще остальных на столичных парковках номера автомобилей скрывают владельцы дорогих автомобилей — BMW и Mercedes. Водители этих авто не знают или забыли (чаще всего специально), что с 2012 года за парковку на большинстве улиц Москвы нужно платить. Причём из заявления аналитиков прямо вытекает очевидный вывод: собственники немецких автомобилей, стоимость которых часто превышает два миллионов рублей, не отличаются умом и сообразительностью.

Всё дело в том, что подручные средства маскировки — бумажные листки, пластиковые рамки и многое другое — не спасают от штрафа. Проверка автомобилей на московских улицах до неприличия проста — инспектор с планшетом в руках просто идёт мимо припаркованных автомобилей и снимает руками все предметы, которые закрывают регистрационные знаки. Затем быстрая проверка по онлайн-базам — и вуаля, штраф в пять тысяч рублей находит своего счастливого обладателя.

У привычки оставлять автомобили там, где заблагорассудится, есть вполне разумное, логичное и научное объяснение, в основе которого всего лишь человеческая природа. С одной стороны, как объяснила Лайфу клинический психолог Ирина Добровольская, имеет место обычная экономия времени. А с другой — явные проблемы и расстройства личности.

— Многие успешные люди, которые могут себе позволить такой автомобиль, страдают от нехватки времени. Когда день расписан буквально по минутам, иногда не бывает лишних 15 минут, чтобы искать парковочный автомат и возиться с ним. Но есть и другая сторона. В отдельных случаях такие нарушители — люди бескомпромиссные, привыкшие вести себя так, как считают нужным. Недоговороспособность и попытка занять лидирующее положение в любой ситуации. Часто эти качества выливаются в мини-протесты, когда человек просто отказывается от условий, которые уже сложились, — отметила психолог.

На всякий Rolls Royce найдётся свой эвакуатор

Проблема с парковками есть не только в Москве, но и в других городах, где географический центр и улицы в непосредственной близости — всегда места оживлённые. И в этом случае действительно наблюдается небольшой перекос в сторону эвакуации всего, что стоит на четырёх колёсах. Автомобильный юрист Айшат Галиуллин в беседе с Лайфом отметил, что оспаривать штрафы за эвакуацию можно, но чаще всего владельцы действительно нарушают ПДД и паркуются там, где этого делать нельзя.

— У нас много консультаций на эту тему в последнее время. Кто-то просто не хочет уплатить штраф 5 тыс. и ещё 3 тыс. — за эвакуатор, кто-то хочет понять, как работает эта система. Но одно дело, когда человек не разобрался, скажем, во времени — припарковался в восемь вечера, а в девять вечера уже наступает чётный или нечётный день и сотрудники ДПС имеют полное право забирать автомобиль за нарушение. И совершенно другое дело, когда водитель сознательно идёт на сокрытие номеров или вовсе на их демонтаж с автомобиля с целью не платить штраф, — пояснил Айшат Галиуллин.

При этом важно понимать, что любую машину, будь то малолитражка без номера или дорогущий внедорожник, эвакуатор увезёт на штрафстоянку. Источники Лайфа в ГИБДД, непосредственно работавшие с эвакуацией премиумных автомобилей, отмечают, что владельцы немецких и британских автомобилей очень часто идут на конфликт при оформлении протокола и почти никогда не признают собственных нарушений.

— Единственное, что здесь важно понять: когда штраф оформлен в электронной базе, он подкрепляется фотографией нарушителя и снабжается всеми необходимыми данными, которые потом могут понадобиться для исполнительного производства. Часто, особенно это касается центра Москвы, нарушители пытаются оперативно скрыться и убрать автомобиль, но нарушение фиксируется достаточно быстро, а смена парковки не помогает избежать наказания, — рассказал источник.

(Не) паркуюсь как хочу

В этом смысле инициатива депутатов Госдумы — крайне здравое зерно в почву вечных конфликтов парковщиков и водителей. Суть законопроекта, рассмотреть и утвердить который предлагают депутаты "Единой России", крайне проста: если нарушение носит не эпизодический, а системный характер, то к такому водителю-рецидивисту должно быть применено дополнительное наказание. Самое простое и эффективное лекарство для автохама на люксовом авто — удар по кошельку, поэтому любителям закрывать номера бумажками и стоять с открытым багажником в случае повторной регистрации нарушения придётся платить повышенный штраф.

При этом шуточная формулировка относительно "нищих" на "майбахе" оказалась верной по своей сути. Согласно данным Правительства Москвы, только за последние три месяца за неправильную парковку эвакуировано более 9 тыс. автомобилей люксовых брендов. Среди наиболее "популярных" у эвакуаторщиков — Porsche, Bentley, Maserati, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari. Почти наверняка можно утверждать, что владельцы этих автомобилей не инвалиды, не безработные и не сотрудники спецслужб, а значит, никаких привилегий на дороге не имеют. В то, что у собственников таких авто нет денег на парковку, вообще верится с трудом.

При этом повышение штрафа — не единственное, что может ждать "мажоров" в случае повторного нарушения. Автомобильный эксперт Юлий Леонтьев в беседе с Лайфом отметил, что нерадивых авторецидивистов могут начать "лечить" по-новому.

— Для начала нужно внушить мысль, что дорогой автомобиль никаких привилегий на дороге не даёт. И если новенький Ferrari арестовать за третье или пятое нарушение за месяц, информация до владельца дойдёт гарантированно. Мне кажется, просто штрафом здесь дело не обойдётся. Хотя, конечно, всё зависит от суммы. Если автомобиль попадает под категорию "роскошь", то штраф в 100 тыс. отрезвит даже тех, кто привык сорить деньгами, — считает эксперт.