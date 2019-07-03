Ведро с болтами. Какие автомобили ломаются чаще всего

Важным критерием при выборе автомобиля является его надёжность. Лайф поговорил с представителями автосервисов, которые рассказали, какие машины в этом году чаще всего попадают в ремонт и с какими проблемами.

Немецкие — самые надёжные, французские — самые "ломучие". Так рассуждают многие автомобилисты при выборе машины. Одни предпочитают красивый дизайн, другие делают ставку на надёжность. И действительно, эти качества сочетаются далеко не в каждом автомобиле.

Автоэксперты проанализировали для Лайфа данные по ремонтам за 2017–2018 годы. По мнению специалистов из онлайн-автосервиса Uremont, более надёжными оказались KIA Cerato, Opel Astra и Skoda Octavia. Чего не скажешь про отечественный автопром.

Оказалось, чаще всего в автосервисы пригоняют отечественные Lada Priora, Lada Kalina и ВАЗ-2114. Также чаще склонны к поломкам Ford Focus, KIA Ceed, Renault Logan и Daewoo Nexia.

— Уже второй год подряд Lada Priora и Ford Focus становятся лидерами по количеству обращений за услугами автосервиса. Далее традиционно следуют ВАЗы и KIA Ceed. Учитывая тот факт, что мы собирали данные из автосервисов по всей стране, всё же складывается общее представление о техническом состоянии определённых марок. Отечественному автопрому есть над чем поработать, — отметил основатель компании Uremont Артур Терисаян.

Впрочем, есть и иное мнение. Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "Автоспеццентр" Александр Захаров считает, что, несмотря на не самое лучшее качество дорог в нашей стране, корейские автомобили, такие как KIA Ceed, относятся к самым неприхотливым и "неубиваемым". То же самое он говорит и об отечественной Lada Priora.

Больше всего эксперты выразили сожалений в отношении качества французских машин.

— После трёх лет эксплуатации у Citroen, Peugeot и Renault начинает давать сбой тормозная система, в двигателе требуют замены блоки гидроклапанов, начинаются проблемы в системе газораспределения. В связи с этим представители французского автопрома пользуются в России всё меньшей популярностью: за январь — май 2019 года было продано 1136 штук Citroen, 1620 Peugeot, только Renault показал достойный результат — 52 148 штук, — рассказал Александр Захаров.