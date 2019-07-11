Золотая полировка. Как автовладельцам "впаривают" детейлинг и другие услуги

Фото © Pixabay

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Над полировкой автомобиля рано или поздно думает каждый автовладелец. В последнее время стало модным заказывать так называемый детейлинг — глубокий и детальный уход за автомобилем. На этом сразу начали зарабатывать как профессионалы, так и самые обычные мошенники.

Как это должно быть

Вообще детейлинг, как и любой вид ухода за автомобилем, в России претерпел сугубо национальные изменения. К примеру, если в США и Европе владельцы часто заказывают детейлинг для собственных автомобилей, в России к такой услуге прибегают в основном перед продажей автомобиля. Вычистить авто до состояния, "чтоб прям блестело везде", недёшево, но результат того стоит. Автомобиль не только тщательно моют несколько раз, но и часть кузовных деталей снимают для наиболее тщательной полировки.

Сразу стоит сказать, что детейлинг не может быть быстрым и качественным одновременно. Даже полировка отдельных деталей делается целый день, а лучше два. При этом машину могут дополнительно защищать специальными составами, которые требуют кристаллизации — спокойного засыхания в течение двух-трёх суток. Любой "экспресс-детейлинг", как отмечают владельцы студий ухода за автомобилями, не может быть качественным по определению.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Как раз в этом сегменте вовсю орудуют малолетние и не очень мошенники, которые не только ничего не умеют в профессиональном уходе за автомобилем, но и продают ничего не подозревающим автовладельцам услуги втридорога.

Дешёвый развод прямо у ворот

Автомобильные специалисты — это всегда гуру. Чем больше они гуру, тем с большим грохотом закатываются глаза и тем сложнее лёгкие наполняются воздухом перед ответом на вопрос обычного автомобилиста, который приехал в сервис с проблемой. Стоит сказать сразу, что честных и добросовестных спецов среди полировщиков и специалистов по восстановлению кузова столько же, сколько умельцев, способных ремонтировать двигатель и коробки передач. По мнению тех, кто работает в индустрии, 90 процентов автосервисов, предлагающих услуги по уходу за автомобилем, так или иначе обманывают своих клиентов.

<p>Фото © Pixabay</p>

В большинстве случаев развод начинается на этапе мойки автомобиля. Самый первый и главный развод — это так называемая наномойка. Владельцы детейлинг-студии будут уверять, что такой тип мойки убирает вообще всю грязь с кузова, какая только есть. Фокус в том, что наномойка — это применение особо качественного состава один или несколько раз, и только. Никакого другого секрета в ней нет. Если деньги не падают на автовладельца с неба, то от такой щедрости лучше отказаться.

Другой популярный развод — защитная полировка. Её, и это важно понять с самого начала, попросту не существует. Само по себе понятие защитной полировки абсурдно. Абразивная полировка кузова — это снятие микроскопического слоя лака, на котором образовались царапины. От этого нужно отталкиваться, прежде чем заводить разговор о полировке. А вот нанесение защитного состава после того, как полировка завершена, — это совершенно отдельная тема для разговора.

<p>Фото © Pixabay</p>

Прыщавые блогеры

Один из инструментов раскрутки детейлинг-студии — это каналы на YouTube и страницы в Instagram. Там владельцы студии и мастера по полировке записывают видео и показывают услуги, которых "ни у кого нет". Один из самых популярных жанров таких съёмок — нанесение защитных составов, так называемого жидкого стекла или керамического покрытия. И сразу стоит заметить, что о профессионализме тех, кто занимается такими услугами, сразу может сказать одежда. Джинсы, обычные кофты с длинными рукавами или рубашки — первый признак того, что люди совершенно не разбираются в том, что продают автолюбителям.

Владелец студии детейлинга Роман Протасов в беседе с Лайфом отметил, что все манипуляции с автомобилем "по уму" нужно делать не только в специальном помещении, но и в специальной одежде.

<p>Фото © Shutterstock</p>

— Мы обычно сначала моем автомобиль, потом загоняем в специальную камеру. Для того чтобы максимально качественно всё сделать, у мастера должна быть спецодежда — фартук или мягкий защитный комбинезон. Никаких замков и рукавов на пуговицах в районе контакта с автомобилем быть не должно. Если они есть, значит, скорее всего, на кузове останутся царапины, которые потом всё равно нужно будет убирать, — поясняет Протасов.

Случались и другие истории. К примеру, защитный керамический состав несмышлёному владельцу могут нанести в три или более слоя, и за каждое отдельное нанесение обязательно возьмут чуть-чуть денег сверху. Конечный ценник при этом запросто может подрасти с 15 тыс., которые обычно просят за седан D-класса, до 50. И никакой гарантии такие сервисы, как правило, не дают. Специалисты, в свою очередь, отмечают, что опыт мастеров и репутация студии должны подтверждаться сертификатами международных соревнований или компаний. Если их нет, то, по сути дела, никто за качество отвечать не будет.

<p>Фото © Pixabay</p>

— У нас был недавно случай. Клиент приехал на исправление "косяков" от предыдущей студии детейлинга. Керамическое покрытие там использовали непонятного происхождения. Клиенту сказали, что наложили в пять слоёв, а на самом деле несколькими слоями там и не пахнет даже. Плюс нарушили технологию, состав не впитался в лакокрасочное покрытие, и в конечном счёте после двух моек "керамика" облезла. Пришлось снимать и её, и часть лака и делать всё по новой, — говорит владелец студии детейлинга Роман Протасов.

Дорогой клиент

Ещё один популярный развод от "профессионалов ухода за автомобилями" — химическая полировка фар. Способ крайне простой: через небольшое отверстие под давлением и при высокой температуре на пластик фары распыляется специальный состав на основе ацетона, который растворяет верхний слой лака. Роликов с этим "чудом" кузовного ремонта на Youtube полно, но ни один из полировщиков никогда не скажет, что после этого на пластик фары нужно заново накладывать слой лака.

<p>Фото © <a href="http://www.blog.brightlightsnow.com/static.php?page=static120211-142435" target="_blank">Bright Lights Now — Headlight Restoration — blog</a></p>

Владельца, на глазах которого происходит чудо, отпускают ездить дальше, а через месяц фары "мутнеют" заново, и процедуру приходится повторять. Ошарашенный владелец возвращается в сервис, где ему говорят, что процедура сложная и автомобиль нужно подвергать такому воздействию регулярно. Естественно, за счёт собственника авто. Важно сказать, что химическая полировка фар в два раза дороже обычной абразивной — 5,5 тыс. рублей за две фары вместо 2,5 тыс. за обычный полировочный состав.

Надо ли говорить, что проведение такой процедуры на регулярной основе в итоге приведёт к преждевременному износу корпуса фар и их вынужденной замене.

Сложность выбора

<p>Фото © Shutterstock</p>

Распознать мошенников, готовых продать под видом уникальной технологии обычную полировку, крайне тяжело. Лучше всего делать это на этапе прочтения отзывов — если негативных больше, то от визита, само собой, безопаснее всего будет отказаться. Но есть и другой способ. Нужно обращать внимание на мелочи уже на этапе консультации. Если "керамику" готовы наносить даже на откровенный хлам и кузов, покрытый сколами от бампера до крыши, то, вероятнее всего, ни о каком профессионализме речи не идёт. Владелец детейлинг-студии Роман Протасов объяснил, что наносить жидкое стекло и другие защитные составы нужно на кузов, состояние которого близко к идеальному.

— Небольшие царапины можно убрать абразивами, но сколы и вмятины нужно либо исправлять локальной покраской, либо не брать в работу вообще. Под любым, даже самым крутым и дорогим составом они будут видны. Обычно жидким стеклом обрабатывают новые машины сразу после покупки. Тогда в потраченных деньгах будет смысл. Ну или прежде чем везти на детейлинг автомобиль, нужно осмотреть его и отремонтировать, если необходимо, — заметил Протасов.

В целом же, как отмечают детейлеры, на рынке этих услуг всего 10–15 процентов профессиональных игроков. Остальные готовы брать деньги с любого клиента, который хочет сделать собственную машину чуть лучше.

Автор:
СА
Сергей Андреев
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