Золотая полировка. Как автовладельцам "впаривают" детейлинг и другие услуги

Над полировкой автомобиля рано или поздно думает каждый автовладелец. В последнее время стало модным заказывать так называемый детейлинг — глубокий и детальный уход за автомобилем. На этом сразу начали зарабатывать как профессионалы, так и самые обычные мошенники.

Как это должно быть

Вообще детейлинг, как и любой вид ухода за автомобилем, в России претерпел сугубо национальные изменения. К примеру, если в США и Европе владельцы часто заказывают детейлинг для собственных автомобилей, в России к такой услуге прибегают в основном перед продажей автомобиля. Вычистить авто до состояния, "чтоб прям блестело везде", недёшево, но результат того стоит. Автомобиль не только тщательно моют несколько раз, но и часть кузовных деталей снимают для наиболее тщательной полировки.

Сразу стоит сказать, что детейлинг не может быть быстрым и качественным одновременно. Даже полировка отдельных деталей делается целый день, а лучше два. При этом машину могут дополнительно защищать специальными составами, которые требуют кристаллизации — спокойного засыхания в течение двух-трёх суток. Любой "экспресс-детейлинг", как отмечают владельцы студий ухода за автомобилями, не может быть качественным по определению.

Как раз в этом сегменте вовсю орудуют малолетние и не очень мошенники, которые не только ничего не умеют в профессиональном уходе за автомобилем, но и продают ничего не подозревающим автовладельцам услуги втридорога.

Дешёвый развод прямо у ворот

Автомобильные специалисты — это всегда гуру. Чем больше они гуру, тем с большим грохотом закатываются глаза и тем сложнее лёгкие наполняются воздухом перед ответом на вопрос обычного автомобилиста, который приехал в сервис с проблемой. Стоит сказать сразу, что честных и добросовестных спецов среди полировщиков и специалистов по восстановлению кузова столько же, сколько умельцев, способных ремонтировать двигатель и коробки передач. По мнению тех, кто работает в индустрии, 90 процентов автосервисов, предлагающих услуги по уходу за автомобилем, так или иначе обманывают своих клиентов.

В большинстве случаев развод начинается на этапе мойки автомобиля. Самый первый и главный развод — это так называемая наномойка. Владельцы детейлинг-студии будут уверять, что такой тип мойки убирает вообще всю грязь с кузова, какая только есть. Фокус в том, что наномойка — это применение особо качественного состава один или несколько раз, и только. Никакого другого секрета в ней нет. Если деньги не падают на автовладельца с неба, то от такой щедрости лучше отказаться.

Другой популярный развод — защитная полировка. Её, и это важно понять с самого начала, попросту не существует. Само по себе понятие защитной полировки абсурдно. Абразивная полировка кузова — это снятие микроскопического слоя лака, на котором образовались царапины. От этого нужно отталкиваться, прежде чем заводить разговор о полировке. А вот нанесение защитного состава после того, как полировка завершена, — это совершенно отдельная тема для разговора.

Прыщавые блогеры

Один из инструментов раскрутки детейлинг-студии — это каналы на YouTube и страницы в Instagram. Там владельцы студии и мастера по полировке записывают видео и показывают услуги, которых "ни у кого нет". Один из самых популярных жанров таких съёмок — нанесение защитных составов, так называемого жидкого стекла или керамического покрытия. И сразу стоит заметить, что о профессионализме тех, кто занимается такими услугами, сразу может сказать одежда. Джинсы, обычные кофты с длинными рукавами или рубашки — первый признак того, что люди совершенно не разбираются в том, что продают автолюбителям.

Владелец студии детейлинга Роман Протасов в беседе с Лайфом отметил, что все манипуляции с автомобилем "по уму" нужно делать не только в специальном помещении, но и в специальной одежде.

— Мы обычно сначала моем автомобиль, потом загоняем в специальную камеру. Для того чтобы максимально качественно всё сделать, у мастера должна быть спецодежда — фартук или мягкий защитный комбинезон. Никаких замков и рукавов на пуговицах в районе контакта с автомобилем быть не должно. Если они есть, значит, скорее всего, на кузове останутся царапины, которые потом всё равно нужно будет убирать, — поясняет Протасов.

Случались и другие истории. К примеру, защитный керамический состав несмышлёному владельцу могут нанести в три или более слоя, и за каждое отдельное нанесение обязательно возьмут чуть-чуть денег сверху. Конечный ценник при этом запросто может подрасти с 15 тыс., которые обычно просят за седан D-класса, до 50. И никакой гарантии такие сервисы, как правило, не дают. Специалисты, в свою очередь, отмечают, что опыт мастеров и репутация студии должны подтверждаться сертификатами международных соревнований или компаний. Если их нет, то, по сути дела, никто за качество отвечать не будет.

— У нас был недавно случай. Клиент приехал на исправление "косяков" от предыдущей студии детейлинга. Керамическое покрытие там использовали непонятного происхождения. Клиенту сказали, что наложили в пять слоёв, а на самом деле несколькими слоями там и не пахнет даже. Плюс нарушили технологию, состав не впитался в лакокрасочное покрытие, и в конечном счёте после двух моек "керамика" облезла. Пришлось снимать и её, и часть лака и делать всё по новой, — говорит владелец студии детейлинга Роман Протасов.

Дорогой клиент

Ещё один популярный развод от "профессионалов ухода за автомобилями" — химическая полировка фар. Способ крайне простой: через небольшое отверстие под давлением и при высокой температуре на пластик фары распыляется специальный состав на основе ацетона, который растворяет верхний слой лака. Роликов с этим "чудом" кузовного ремонта на Youtube полно, но ни один из полировщиков никогда не скажет, что после этого на пластик фары нужно заново накладывать слой лака.

Владельца, на глазах которого происходит чудо, отпускают ездить дальше, а через месяц фары "мутнеют" заново, и процедуру приходится повторять. Ошарашенный владелец возвращается в сервис, где ему говорят, что процедура сложная и автомобиль нужно подвергать такому воздействию регулярно. Естественно, за счёт собственника авто. Важно сказать, что химическая полировка фар в два раза дороже обычной абразивной — 5,5 тыс. рублей за две фары вместо 2,5 тыс. за обычный полировочный состав.

Надо ли говорить, что проведение такой процедуры на регулярной основе в итоге приведёт к преждевременному износу корпуса фар и их вынужденной замене.

Сложность выбора

Распознать мошенников, готовых продать под видом уникальной технологии обычную полировку, крайне тяжело. Лучше всего делать это на этапе прочтения отзывов — если негативных больше, то от визита, само собой, безопаснее всего будет отказаться. Но есть и другой способ. Нужно обращать внимание на мелочи уже на этапе консультации. Если "керамику" готовы наносить даже на откровенный хлам и кузов, покрытый сколами от бампера до крыши, то, вероятнее всего, ни о каком профессионализме речи не идёт. Владелец детейлинг-студии Роман Протасов объяснил, что наносить жидкое стекло и другие защитные составы нужно на кузов, состояние которого близко к идеальному.

— Небольшие царапины можно убрать абразивами, но сколы и вмятины нужно либо исправлять локальной покраской, либо не брать в работу вообще. Под любым, даже самым крутым и дорогим составом они будут видны. Обычно жидким стеклом обрабатывают новые машины сразу после покупки. Тогда в потраченных деньгах будет смысл. Ну или прежде чем везти на детейлинг автомобиль, нужно осмотреть его и отремонтировать, если необходимо, — заметил Протасов.

В целом же, как отмечают детейлеры, на рынке этих услуг всего 10–15 процентов профессиональных игроков. Остальные готовы брать деньги с любого клиента, который хочет сделать собственную машину чуть лучше.