По честной цене. Как не потерять покой и деньги при продаже авто

Каждый, кто сталкивался с проблемой продажи железного коня, знает: сразу после опубликования объявления телефон буквально обрывают звонки от адекватных и не очень любителей авто. Лайф составил подробную инструкцию, как подготовить автомобиль к осмотру и правильно его продавать.

Узнайте историю и расскажите о ней

Важно понимать, что историю практически любой машины, по крайней мере в крупном городе уж точно, можно проверить через онлайн-сервисы. Не лишним будет перед проверкой автомобиля в автосервисе "прогнать" собственную ласточку через онлайн-базы на предмет скрытых аварий (если автомобиль приобретался не новым), залогов и кредитов. В тексте объявления такое описание будет воспринято как честный поступок, и потенциальный покупатель, равно как и продавец, смогут сэкономить время.

Проверка автомобиля по базам страховых и ГИБДД почти всегда бесплатна Детальная информация стоит денег, однако всего за 100−150 рублей можно получить честные данные о страховых случаях и ДТП Фото © Pixabay

Подготовка "железа" и внешний лоск

В большом городе главный ресурс — это время. Чтобы не тратить его зря, сразу загоните автомобиль на диагностику кузова, химчистку и полировку. Стоят эти услуги немного, но времени сэкономят просто кучу — потенциальные покупатели сразу будут видеть автомобиль, и торга с фразами "ну здесь непонятно, красилось или нет" не будет тоже. Диагностика ходовой и двигателя — тоже не будет лишней. И обязательно попросите у автосервиса диагностическую карту. Если проблемы с подвеской или двигателем незначительные — можно исправить их сразу или честно предупредить потенциального покупателя. Автомобиль с чистым салоном и приятным блеском (да ещё и с понятной историей и состоянием) будет выгодно отличаться на фоне остальных машин.

Химчистка, полировка и диагностика стоят не так дорого, как кажется В зависимости от марки автомобиля, все три услуги обойдутся в сумму от 5 тыс. рублей и выше Фото © Pexels

Нужно знать свой автомобиль

В большинстве случаев автовладельцы не слишком заморачиваются с описанием в объявлении. "Продам, состояние хорошее, не битая". Согласитесь, этого не всегда достаточно. Бесплатный совет: чем больше деталей будет указано в объявлении, вплоть до марки масла, которое заливали в двигатель, и интервала замены, тем больше у потенциального покупателя уверенности в том, что за машиной следили и ухаживали.

Просто записывайте, какие запчасти меняли, что именно и когда ремонтировали Чем больше будет информации, тем меньше глупых вопросов будет при встрече с потенциальным покупателем Фото © Pexels

Публикуйте сразу несколько объявлений

Многие онлайн-площадки давно практикуют размещение объявлений в топе за определённую сумму. Это действительно работает, поэтому если необходимость продать автомобиль побыстрее всё-таки есть, то скупиться на 300−500 рублей не нужно. Кроме того, можно опубликовать объявление на нескольких площадках сразу.

Чем больше людей увидит публикацию, тем выше шанс продать машину быстро Суммарный охват аудитории начнёт работать, когда объявления будут проверены модераторами и проиндексированы поисковыми системами Фото © Pexels

Брать задаток или не брать?

Этот вопрос до сих пор актуален при продаже автомобиля. В большинстве случаев задаток дают, чтобы сохранить право на приобретение автомобиля, однако такой способ закрепить отношения до сих пор, даже в эпоху правового регулирования, остаётся рискованным. Главное, что нужно помнить: если продавец настойчиво просит вас внести задаток, чтобы продолжить разговор, то объявление, скорее всего, фальшивое, а продавец — мошенник.

Перечисление задатка лучше провести через банк, а сами деньги нужно оформить Задаток оформляется дополнительным договором. Если автомобиль продают, то возвращают не только задаток, но и проценты Фото © Pexels

Перекупщики всё равно будут звонить

Отнеситесь к этому спокойно. Даже если большими буквами в объявлении будет указано, что "автосалонам просьба не беспокоиться", всё равно найдутся те, кто будет предлагать свою цену. Это не человеческая тупость или наглость, а хороший инструмент для массовых закупок транспорта через объявления.

Номера автосалонов легко определить и заблокировать После нескольких неудачных попыток договориться менеджеры автосалонов на время успокаиваются. Но потом звонят ещё раз — "на удачу" Фото © Pexels

Никаких вечерних встреч

Во-первых, в целях экономии времени лучше всего назначать встречи с несколькими людьми на один временной слот. В случае если автомобиль достойный, будет разворачиваться та же ситуация, что и с квартирами. Потенциальные покупатели сами будут торговаться и спорить, и нужно будет лишь выбрать того, чьё предложение нравится больше. Никаких вечерних и тем более ночных встреч лучше не проводить.

Часто под предлогом интереса к автомобилю действуют угонщики Чтобы обезопасить себя от любых посягательств, место для осмотра лучше выбирать в центре города, где много людей и камер Фото © Pexels

Оформление — не ваша проблема

После того как документы о продаже автомобиля подписаны, можно смело заниматься своими делами. Если с документами на автомобиль всё в порядке, то заниматься его оформлением продавец не должен и не обязан. ПТС, старое свидетельство о регистрации на имя предыдущего владельца должен нести в ГИБДД новый собственник. Все необходимые документы стоит отдавать лишь после того, как деньги за автомобиль поступят на банковский счёт. Не нужно верить обещаниям "перевести в ближайшие 10 минут". Существует не нулевая вероятность быть обманутым. Самое простое в этой истории — регистрационные знаки.

Оставлять старые номера или получать новые, каждый решает сам ГИБДД подходит к вопросу гибко. Хочешь — оставят старые, не хочешь — дадут новые, но уже за деньги Фото © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

Не берите деньги наличными

Часто, чтобы платить меньше налогов с продажи, сумму сделки существенно занижают, а большую часть денег покупатель отдаёт наличными. Схема отработана годами, однако "кидают" недальновидных продавцов очень часто. То деньги фальшивые, то "я завтра подвезу остальное", а после обещания покупатель не берёт трубку. Подписание договора купли-продажи лучше проводить прямо в отделении банка — ударили по руками и деньги тут же должны быть переведены на счёт продавца.

Сразу после поступления деньги можно обналичить или отправить на другой счёт Важно помнить, что налоговая служба про вас не забывает. Продали машину — будьте добры заплатить налог Фото © Ведомости/ТАСС

Никакой "срочности"

Даже если автомобиль нужно продать как можно быстрее, фраза "срочно продаю" воспринимается как слабость. На неё, как мухи на известную субстанцию, сразу "слетаются" перекупщики и другие любители "халявы". Будут предлагать любые деньги, но суммы будут на 100−200 тыс. меньше, чем стоимость авто, указанная в объявлении.