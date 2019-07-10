В тюрьму за гаджет. Как не попасть в колонию за "глушилку камер"

Способов обмана камер, фиксирующих скорость, огромное множество. После компакт-дисков под стеклом водители давно перешли на специальные радары и глушилки, которые якобы помогают избежать штрафов.

Метод дедов и отцов

Те, кто застал 90-е и начало нулевых, хорошо помнят, для чего обычно под стеклом автомобилей размещались блестящие компакт-диски. С помощью дешёвого (во всех смыслах этого слова) трюка водители (якобы) обманывали инспекторов ДПС, дежуривших у дороги с портативным радаром. По крайней мере, такова была легенда, которую водители пересказывали друг другу. Принцип работы радара был и остаётся предельно простым — с помощью лазерного луча сотрудник "стреляет" в ближайший автомобиль, а специальная программа быстро считает скорость движения. Если она выше разрешённой, нарушителя останавливают и составляют протокол.

В отдельных регионах сотрудники ГИБДД работают с такими устройствами до сих пор — автомобилисты по-прежнему любят притопить на тех участках дороги, где камер нет. Правда, легенда относительно защитных свойств компакт-дисков развалилась так же быстро, как и появилась. Инспекторы ДПС объясняют, что популярные некогда лазерные диски не спасают от нарушений, а их эффективность — это миф и сказка для маленьких детей.

— Как правило, скорость определяется с первого раза. Если по каким-то причинам этого не происходит, просто производится повторный замер. Ничего сложного тут нет. Кроме того, некоторые типы устройств оснащаются и фото-, и видеокамерой для моментальной фиксации превышения скорости, поэтому размещать диски можно хоть под всеми стёклами сразу. Если нарушение есть, его зафиксируют, — рассказали инспекторы одного из батальонов ГИБДД по Самарской области.

Разводят на каждом шагу

Ни для кого не секрет, что самый эффективный метод избежать штрафа — просто не ездить по городу со скоростью более 60 километров в час. Ну максимум 70. Иными словами, не нарушать. Другой популярный у автолюбителей способ избежать штрафа — нечитаемые номера. Замазал грязью — и катайся на здоровье. Но он работает до первого инспектора, а теперь за такую езду ужесточат наказание. С 2019 года за нечитаемые номера придётся выложить от 5 тыс. рублей. Если инспектор сочтёт нарушение сознательным, то водителя могут отправить в суд и лишить прав на срок от трёх до шести месяцев.

Зато электронных и не очень "примочек" для обмана камер меньше не становится. Только-только улеглась истерика вокруг отражающих наклеек на номера, как у российских водителей появился новый объект для изучения — глушилка сигнала с камер.

Стоит сразу предупредить всех автовладельцев: о происхождении устройства не знают даже те, кто его продаёт. Одни продавцы уверяют, что "сделано в Германии", другие говорят, что, "скорее всего, Китай". Правда, ни те ни другие не могут ответить на вопрос о том, как же оно работает, заканчивая свои рассказы на том, что "глушилка не даёт камере делать фотографии, тебе этого мало что ли?". При этом через социальные сети продаются одинаковые с виду устройства, которые работают совершенно по-разному.

Первый тип — глушилка GPS-сигнала. Она действительно работает на тех же частотах, что и приёмники навигационных блоков, но обычному водителю она может понадобиться только на случай преступления. Пришла она, кстати, из мира автоугонщиков. Бывший оперативник главка МВД Борис Сучков рассказал Лайфу, что с такими инструментами "на дело" ходили только в исключительных случаях.

— Такие штуки мастерили, чтобы на время отключать спутниковые охранные системы. В середине нулевых до портативных устройств ещё, что называется, не доросли — собирали подавители высокой мощности, их в момент угона и включали, — отметил Сучков.

Подавитель GPS-сигнала, который продают через социальные сети в 2019 году, конструктивно представляет собой аналогичное устройство. Единственное отличие — в том, что питается это устройство напрямую от прикуривателя и бортовой сети автомобиля. Как можно догадаться, от камер оно, конечно же, не спасает, и любая попытка убедить водителя в обратном — откровенное враньё. При этом излучение от такого подавителя действительно есть. По сути, включённый в сеть прибор работает так же, как и микроволновая печка с открытой дверкой — прогревает не только приёмник, но и всё тело водителя, включая детородные органы.

Безвредный для человека уровень электромагнитного излучения — 10 мкВТ на квадратный сантиметр. Подавитель сигнала работает почти на пределе допустимого, излучая от 8 до 9 мкВТ. Покупка более мощного устройства — не только глупость, но и ещё один разрушенный "кирпичик" в стене под названием здоровье. Стоит помнить, что некоторые гаджеты продаются как "более мощные", а значит, вред от их использования точно есть. И сугубо практический тоже — навигаторы в смартфонах и автомобилях, в том числе и соседних, начинают сходить с ума.

Заработок на незнайках

В большинстве случаев камеры типа "Стрелка" начинают измерять скорость автомобилей с расстояния в 800–900 метров. Если она выше установленного предела, в момент проезда автомобиля рядом с комплексом автоматика делает фотографию, которую потом приобщают к протоколу. О главном стоит сказать сразу: портативные "глушилки камер", которые якобы мешают измерению скорости, работают в "детском" для средств фиксации режиме и представляют собой лишь бесполезную электронную "свистелку".

Немного обычной физики. Чудо-устройство, которое "впаривают" водителям по 3–5 тыс. рублей, работает на частоте в 1500–1600 МГц. А вот комплексы типа "Стрелка", которые используют, например, в ЦОДД, работают на частотах в 24 ТЫСЯЧИ МГц, поэтому никакие глушилки, отражатели и прочие устройства не могут "сбить" камеру с толку в принципе. Но водителей это не смущает, и в социальных сетях продолжает появляться реклама чудо-гаджетов. Раз есть реклама, значит, есть и продажи.

Внимание, срок!

Автомобильный юрист Сергей Борщенин в беседе с Лайфом отметил, что для устройств с излучателями, способных напрямую или косвенно влиять на работу некоторых систем, предусмотрен приличный штраф, а в некоторых случаях дело может кончиться уголовным преследованием.

— За использование излучателей, если водитель не сотрудник специальных или экстренных служб, предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 тыс. рублей. Но есть такая статья — 138.1 Уголовного кодекса — "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" , согласно которой любая аппаратура для перехвата чего-либо, особенно незаконно используемая, — это уже нормальный набор для состава преступления. А срок там немаленький — до 4 лет лишения свободы, — отметил юрист.

Стоит сказать, что в России (даже через Интернет) нельзя легально купить ни одно из устройств-глушилок дорожных камер. Кроме того, их даже не создают и не продают массово просто потому, что сам факт изготовления такого гаджета — это уже тюремный срок, а эффективность всё равно останется нулевой, поскольку камеры измеряют скорость несколькими разными способами. Нечистые на руку продавцы играют с рекламными заголовками и обещают владельцам беспроблемную езду по улицам города, а собственники автомобилей активно "ведутся" на откровенную чушь и продолжают снабжать мошенников деньгами.