Смертники без прав. Как лихачи на электроскутерах толкают водителей в тюрьму

ДТП с участием моноколёс, электросамокатов и электроскутеров происходят всё чаще. Причин для этого много — и невнимательность водителей, и погода. Однако покупатели "пешеходного" транспорта перестали бояться последствий и стали ездить по дорогам общего пользования.

Беспокоят всех

Забавные видео на "Ютубе", где пешеходы рассекают на электрических самокатах прямо по шоссе, постепенно вытесняются роликами, где владельцы самокатов либо разбиваются об автомобили в пробке, либо получают по голове от других участников движения. Сам по себе вид электротранспорта хорош. К примеру, если ездить на метро, особенно летом, электрический самокат или гироскутер на массивных колёсах помогает значительно сократить общее время движения до офиса. Но это удобство начинает напрягать обычных пешеходов. Московские юристы отмечают, что в 2019 году в судах находится сразу несколько дел, связанных с владельцами электросамокатов и гироскутеров.

— Подробности дела приводить не стану, скажу лишь, что владелец гироскутера разогнался по тротуару и влетел в толпу пешеходов на светофоре. Одна из девушек, стоявших в толпе, была беременна. Другой молодой мужчина готовился к операции и теперь лежит с сотрясением мозга. Владелец транспорта тоже пострадал — у него закрытая черепно-мозговая травма от удара, — рассказал Лайфу юрист Сергей Арутюнян.

Такой результат стал возможен не только потому, что современные гироскутеры оснащаются мощной батареей. Главная причина — отсутствие у владельца элементарных навыков безопасного движения. С точки зрения закона, такое происшествие — это удар одного пешехода об другого. А если представить, что подобное происходит на дороге?

Прав нет, зато есть претензии

Видео с владельцем электросамоката, который сначала едет по выделенной для автобусов полосе, а затем врывается в общественный транспорт, чтобы проучить водителя, возмутило многих. В конце ролика, кстати, нерадивый водитель самоката попытался скрыться, а закончилось видео так, как должно быть по классике жанра — самокатчик угодил под колёса внедорожника. Пользователи Интернета сразу стали спорить о том, кто виноват в этой ситуации и как поступать в случае аварии из-за водителя электросамоката. Однако надо начать с другого — а какие вообще права имеют владельцы такого транспорта?

Спойлер: почти никаких. То есть, конечно, владелец такого транспорта может двигаться там же, где идут обычные люди, потому что нигде, кроме как по тротуарам, такой транспорт двигаться не может. Юрист Борис Новожилов в беседе с Лайфом пояснил, что в законе определение "мопед" прописано чётко и никакой ошибочной трактовки в документе быть не может.

— Смотрим в ПДД. Там чётко указано, что мопед — это двух- или трёхколесное транспортное средство, способное разгоняться не более чем до 50 км/ч. Оно имеет двигатель внутреннего сгорания 50 "кубиков" объёма или электродвигатель с максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки от 250 Вт до 4 кВт. Соответственно, владельцы транспорта, который под эти ограничения попадает, должны получать права категории "М". Без них они не имеют никакого права выезжать на дорогу и в случае ДТП будут признаны виновными, — пояснил юрист.

Правда, по его словам, в большинстве случаев, когда ДТП не смертельное и владельцу электроскутера причинён легкий ущерб, про необходимость иметь права почти сразу забывают.

— Почти во всех случаях инспекторов, а затем и суд пытаются убедить, что мощность существенно ниже и что на проезжую часть выехали как бы чисто случайно. Но это, само собой, просто потому, что им так удобно. Если виноваты — сразу пешеходы, и тут водитель автомобиля будет вынужден доказывать, что всё делал правильно. Как только вопрос касается движения в потоке — владельцы электротранспорта считают, что они полноправные участники движения. Собственно, этим и объясняется их стремление постоянно качать права и возмущаться, когда их "подрезают", — поясняют юристы.

Кто виноват и что делать

С владельцами моноколёс, электроскутеров мощностью менее 250 Вт и другого аналогичного транспорта в случае ДТП ситуация однозначная — в большинстве разъяснений и подзаконных актов сказано, что такой водитель на самом деле — пешеход. К ним в случае аварии будут применяться те же статьи КоАП, что и к обычным пешеходам — 12.29, которая применяется, если никакого ущерба нет или он минимален, и более тяжкая 12.30, применяемая в случае нарушений, повлёкших вред здоровью различной тяжести.

Как отмечает автоюрист Сергей Чудинов, пропорциональной становится и материальная ответственность. Здесь, как объясняют юристы, всё строго индивидуально и напрямую зависит от мощности электросамоката. Если его мощность выше 250 Вт, то такой транспорт приравнивается к мопедам (скутерам). Если у владельца нет прав на управление таким транспортом — он автоматически становится виноват. Если мощность двигателя менее 250 Вт, то ответственность за нарушение ПДД наступает как для пешехода, совершившего наезд на другого пешехода или влетевшего как в стоящий автомобиль, так и в транспорт во время движения.

— Часто к отсутствию прав добавляется и отсутствие полиса ОСАГО. На электрический транспорт, который под определение "мопед" не попадает, страховка не нужна. На всё остальное — будьте добры в кассу, раз хотите ездить по дорогам общего пользования. Если полиса нет — возмещать ущерб, в случае чего, придётся из собственного кармана, — сказал Чудинов.

Ущерб, страдания и другие тонкости

Как поясняют юристы, при нанесении существенного ущерба, который нельзя устранить прямо на месте, водителю необходимо обратиться непосредственно к причинителю вреда и виновнику ДТП. Чаще всего вред возмещается деньгами, но если электроскутер не попадает под определение "мопед", закреплённое в ПДД, придётся повозиться.

— Виновнику ДТП направляется претензия. Если он отказывается от возмещения ущерба, то можно смело писать исковое заявление. Как правило, ущерб легко установить даже самой простой независимой экспертизой, поэтому её результаты суд принимает во внимание и в большинстве случаев решение выносят в пользу автомобилиста. Потом обычный исполнительный лист, и по нему ответчик платит столько, сколько нужно, — рассказал автоюрист Сергей Чудинов.

Первое, что нужно сделать, если ДТП уже произошло — это убедиться, что все живы и здоровы. Если владелец электроскутера прокатился на капоте или остался лежать под колёсами — первое, что нужно сделать — вызвать скорую и полицию. Если всё в порядке и ничего, кроме испуга, нет, то в случае отсутствия повреждений и взаимных претензий можно просто разойтись по домам. Во всех других случаях придётся действовать по регламенту.

— Если помята или сильно повреждена дверь автомобиля, содрана краска, разбито стекло или что-нибудь в этом духе, то владелец электросамоката возмещать ущерб, скорее всего, откажется. Если ситуация пойдёт по такому сценарию, то стоит сразу вызывать сотрудников ГИБДД. Они отрисуют схему ДТП, где будет видно, что электроскутер двигался по проезжей части. Запись видеорегистратора в этом случае может стать основанием для решения в пользу водителя, поэтому её нужно проверить в первую очередь, — отмечают юристы.