Ferrari за миллион рублей? Как купить суперкар в Дубае по цене Huyndai Solaris

Дубайский рынок подержанных автомобилей — один из самых привлекательных для автовладельцев. За скромные деньги можно купить приличный Lexus или BMW, а если немного подкопить, то можно взять даже Ferrari. Впрочем, не спешите раскошеливаться.

Страна богатая, машин много

К 2015 году в Дубае зарегистрировали рекордное количество автомобилей. На 2,35 млн жителей пришлось 1,4 млн автомобилей. Всего за четыре года эта цифра увеличилась почти вдвое. Сейчас на 3,3 млн жителей приходится почти 3 млн автомобилей. При этом отношение местных жителей к автотранспорту известно далеко за пределами Эмиратов. Пожалуй, нигде, кроме Дубая, нет такого количества люксовых автомобилей, супер- и гиперкаров стоимостью под миллион долларов каждый.

На вторичный рынок такие автомобили попадают в разном состоянии. Любовь местных гонщиков к высоким скоростям пытались "душить" с помощью оснащения местной полиции сверхбыстрыми автомобилями, камерами и миллионными штрафами, но арабы продолжают разбивать люксовые и не очень автомобили пачками.

Один из самых любимых способов утилизации авто по-арабски — дрифт на невероятной скорости. Правда, арабы хорошо сознают его опасность и гоняют в основном на "ширпотребных" автомобилях корейского и японского производства, на которых и перевернуться не обидно.

Уже потом, когда автомобиль удачно "наматывается" на ближайший столб или разделительные барьеры, в дело вступают перекупщики всех мастей.

Богачи с плохой памятью

Главная причина привлекательности Дубая для бизнесменов — упрощённая система налогообложения. Она же — главная причина сотен тысяч банкротств каждый год. В большинстве случаев арабский аналог российской ФНС не практикует систему штрафов, а сразу доставляет нерадивого бизнесмена-уклониста в тюрьму. Все активы, как правило, тут же конфискуются. Зачастую предприниматели успевают сбежать из страны, побросав всё своё добро. Разумеется, в это добро входят и дорогие автомобили, которые стоят в Эмиратах на 15–20 процентов ниже средней рыночной цены.

После того как конфискованные у владельцев автомобили попадают на штрафстоянку, государство не стремится их продавать. В дело вступают аукционные площадки, на которых можно вполне выгодно "урвать" свеженький Audi Q7 или трёхгодовалый Mercedes C63 AMG с пробегом меньше 50 тыс. километров.

Когда дубайская экономика была на подъёме, на многие люксовые автомобили брались дешёвые кредиты. После нескольких падений цен на нефть начал "схлопываться" и бизнес владельцев дорогих автомобилей. Не желая садиться в тюрьму, бывшие лакшери-водители просто уезжали из страны, оставляя своих железных коней прямо на ближайших парковках.

Но есть и другой путь — некоторые машины просто забывают на парковках. Как отмечает россиянин Олег Ковалёв, владелец компании по продаже автомобилей из Дубая, большая часть машин, несмотря на внешний лоск и принадлежность к "породистым" маркам, находится в состоянии, которое автодилеры между собой называют дровами.

— Давайте с главного начнём. Для местных жителей, которые не приехали работать, а родились здесь и имеют "благородное" по местным меркам происхождение, покупка машины — это как за хлебом сходить. Купили, покатались, можно поставить на время, когда интерес теряется. Учитывая, что в семьях с хорошим достатком больше трёх машин, иногда на парковках в торговых центрах забывают, иногда в аэропорту. Трогать такие машины нельзя определённое время, но через месяц-полтора их эвакуируют и на стоянку отвозят. Если за автомобилем никто в следующие два месяца не приезжает, их пускают с молотка, — говорит Ковалёв.

Можно найти всё что угодно

Олег Ковалёв живёт в Дубае уже 10 лет. Автомобилями занимается последние пять лет. По его словам, на забытые машины спрос стабильный и пока не падает. Автомобили подешевле продаются в Европу, подороже — в США, Канаду, Россию, Азию. Но встречаются и экзотические запросы.

— Полгода назад был клиент, который просил найти ему Ferrari F430. Искали пару месяцев, но среди брошенных обнаружили редкую версию Spider c открытым верхом и продали за 150 тыс. дирхам (примерно 2,5 млн рублей. — Прим. Лайфа). В итоге клиент через два месяца вернулся за такой же машиной, но уже для сына, — говорит Олег Ковалёв.

Другие люксовые автомобили тоже стоят недорого. К примеру, за Cadillac ATS 2013–2015 годов с пробегом в 50–60 тыс. километров нужно будет выложить всего 600 тыс. рублей. Даже новая Lada Vesta в России стоит ощутимо дороже. Нужны ещё примеры? Пожалуйста. Infiniti FX35 2011 года выпуска с пробегом 150 тыс. километров стоит примерно 350 тыс. рублей. В России за машину в таком же состоянии попросят не меньше полутора миллионов.

Хотите Ford Mustang? Никаких проблем. Несёте в кассу 30 тыс. дирхам (чуть больше 500 тыс. рублей) и забираете своего коня. При этом владельцы аукционов часто пишут о проблемах автомобилей сразу и охотно торгуются, поэтому цену можно сбить, если не покупать машину онлайн, а приехать на площадку для её осмотра.

А теперь заканчивается сказка и начинается реальность

Но с дубайскими аукционами не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. Во всяком случае, для обычного человека со средней зарплатой покупка автомобиля в ОАЭ едва ли станет выгодной. Всё дело в том, что любой автомобиль, приобретённый в Дубае, придётся проводить через российскую таможню. С помощью любого калькулятора таможенных пошлин можно выяснить, что, в зависимости от того насколько старый автомобиль ввозится в страну и какой у этого автомобиля двигатель, считается конечная сумма, необходимая для таможенной очистки.

Но даже с учётом того, что таможенные пошлины высоки, возить в Россию автомобили из Дубая всё равно выгодно. К примеру, свеженький Dodge Challenger SRT 2017–2018 годов — крайне экзотическая машина — стоит в Дубае 65 тыс. дирхам — 1 миллион рублей с копейками. А вот его таможенная очистка обойдётся более чем в 2 млн рублей, и теоретически такую покупку выгодной назвать нельзя. Всё бы ничего, но такие автомобили продаются в России по 5–6 млн рублей за штуку, и фактическая прибыль, если привозить машину на продажу, составляет 100 процентов от потраченных денег. За вычетом тех средств, которые вы потратите на приведение авто в полный порядок, после резвого дубайского шейха.

Более простые суперкары — типа Ferrari и Lamborghini 2005–2010 годов выпуска — обойдутся в куда более скромные деньги, и их конечный ценник в Дубае будет превышать один миллион российских рублей лишь незначительно. За эти деньги в России можно купить новую KIA Rio или Hyundai Solaris с двигателем 1,6 на автомате.

Цистерна дёгтя

Купить-то вы этот Ferrari купите. Может, даже слетаете к вашей "ласточке" и сфотографируетесь с ней. Но если не найдёте ещё 3–4 млн рублей на растаможку и транспортировку в Россию, ваша машина так и останется на дубайской парковке. А через пару месяцев вы сможете снова её купить на очередном аукционе.