У официалов, но со своим. Как законно сэкономить на техобслуживании машины

Один из самых распространённых вопросов автомобилистов — можно ли брать на техобслуживание свои "расходники". В авторизованных сервисах не рады клиентам, которые приезжают с собственным маслом или фильтрами для замены. Некоторые даже грозятся снять машину с обслуживания, если клиент не купит всё у них по завышенным ценам. Лайф расскажет, как можно сэкономить на техобслуживании, при этом сохранить гарантию и не навредить машине.

Есть несколько способов минимизации расходов на техобслуживание. Даже если речь идёт о плановом ТО у официального дилера. Можно сэкономить на расходных материалах и технических жидкостях, если не использовать предлагаемые сервисом, а привезти их с собой.

К расходным материалам относятся масла, жидкости для систем торможения и охлаждения, фильтры генератора и второстепенных механизмов. Самые востребованные расходники — бензиновые, воздушные, масляные, салонные фильтры. Их необходимо менять каждые 10–15 тысяч километров пробега.

Некоторые автосервисы пытаются нажиться на водителях, заставляя приобретать расходники именно у них. По сути, можно приезжать и со своими, сотрудники их поставят, но в случае неполадок они снимают с себя ответственность. Кроме того, покупные расходники вне сервиса якобы приводят к снятию машины с гарантии.

Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк рассказал Лайфу, что условия снятия с гарантии стоит обсуждать при покупке автомобиля, чтобы впоследствии не было никаких неожиданностей. Но при нарушениях владелец автомобиля может отстоять свои права с помощью норм, предусмотренных законом "О защите прав потребителей".

— Стоит покупать те расходники, которые рекомендованы и допущены производителем. Например, гарантия может не действовать, если будет доказано, что расходник не подходил. Причём дилер должен предупредить об этом, а поломка должна произойти именно по этой причине. В этом случае гарантия не будет действовать на ту часть, которая связана с расходником, — пояснил Дмитрий Лесняк.

Ещё одна важная составляющая экономии — своевременная замена расходников. Часто даже при подозрении на неполадки автомобилисты не обращают внимание на такие "мелочи", как фильтры или масло. На самом деле, если их вовремя не заменить, автовладелец рискует потерять куда больше денег.

— Чтобы потом не было мучительно больно — в обязательном порядке нужно менять масло согласно плану. Если не выполнять замену вовремя, увеличиваются не только затраты на топливо. В конечном итоге может выйти из строя двигатель. Его ремонт или замена — очень дорогое удовольствие, в некоторых случаях проще купить новый автомобиль, — объясняет сооснователь сервиса фиксированных цен на топливо "Турбо" Олег Данилов.

Уделить внимание стоит состоянию свечей зажигания (для бензиновых авто) и свечей накала (для дизельных). Время от времени нужно проверять работу тормозной системы, заменять изношенные колодки.

— Сигналами, что тормозную систему нужно проверить, являются быстрое понижение уровня тормозной жидкости, странное поведение педали тормоза, посторонние звуки при торможении, — отметил Олег Данилов.

Периодически нужно менять топливные и воздушные фильтры. Зимой это особенно важно, поскольку в холодное время года при нагреве и остывании мотора в воздушном фильтре часто образуется конденсат, который вреден для автомобиля.

Эксперт также отметил, что нельзя забывать об аккумуляторе. Проверять его лучше в холодную погоду, поскольку чаще всего сбои в работе батареи происходят при понижении температуры. Если аккумулятор разрядится, машину нельзя будет завести до замены аккумулятора или его подзарядки.