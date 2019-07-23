Уголовники без прав. Как водители такси работают после судимости

Нападение на пассажиров, попытки изнасилования и уголовное прошлое — водители популярных сервисов такси всё чаще становятся героями громких инцидентов. Лайф разбирался, кто пропускает неадекватов и бывших уголовников за руль и кто ответит за нападение или тяжёлую аварию.

Могут избить из-за десяти рублей

В последнее время таксисты регулярно становятся героями, точнее, антигероями новостей. Часто водители свирепеют при одной только мысли, что придётся сделать что-то "лишнее" ради клиента. В прошлом году водитель избил женщину сначала за просьбу довезти от подъезда до подъезда, а затем за "слишком широко открытую дверь" при остановке. Речь шла о серьёзных побоях и повреждениях, которые женщина получила в тот момент, когда её били ногами по голове.

В том же году уже другой водитель избил женщину в московском районе Новогиреево. Причиной стал не отказ платить, а женские советы по управлению автомобилем. И здесь могла напроситься шутка про "помеху справа", но нет — женщину сначала избили, а затем практически выбросили из машины.

В этой истории обнаружилась главная юридическая коллизия: оказалось, что водители никакого отношения к онлайн-агрегаторам не имеют. Как так вышло? Да очень просто. Договор на "сопровождение" сервис заключает с каким-нибудь ООО, у которого в парке есть десяток-другой автомобилей. Их осматривают, оклеивают по стандартам и цветам онлайн-сервиса, а потом просто передают по договору аренды водителям вместе с корпоративной инструкцией. При этом самих таксистов никто даже не устраивает в штат компании, то есть с точки зрения закона ни "Яндекс", ни другой популярный в России агрегатор — ни "Ситимобил", ни Gett Taxi — никакой ответственности за действия водителей не несёт.

Пассажиры-психопаты

И здесь в очередной раз стоит остановиться и сказать, что странностей в манере общения пользователей онлайн-сервисов такси с водителями в России тоже хватает. Не умаляя того факта, что водители часто садятся за руль в стрессовом состоянии, стоит сказать, что пассажирам тоже стоит поучиться простейшему этикету и умению спокойно общаться. Обращение к таксистам как к людям второго сорта и повелительское, если не сказать "царское", отношение поездку комфортной не сделают точно. Клинический психолог Ольга Лазарева в беседе с Лайфом отметила, что степень нервного истощения и стресса можно определить сразу после встречи с водителем.

— Самый простой способ — задать пару наводящих вопросов. Про погоду, про загруженность дорог. Исходя из ответов, можно уже выстроить картину его состояния и понять, как дальше общаться с водителем. Если он раздражён, можно вежливо попросить не торопиться и помолчать. Разумеется, водитель обязан соблюдать скоростной режим, но ощущения от езды у каждого человека индивидуальны. Кому-то кажется, что водитель "играет в шашки" в потоке, хотя на самом деле это обычные перестроения, — отмечает Лазарева.

Перевозчики под кайфом

Почти никто не знает, что популярные агрегаторы такси запрещают водителям курить в машинах. Идея в целом хорошая, но водители, приехавшие из ближнего зарубежья, выходят из положения по-своему. А теперь пример из личного опыта автора текста. В одной из поездок я пожаловался водителю, что сложно в последнее время работать без сигарет, да и попытка бросить курить оказалась не такой лёгкой, как казалась на первый взгляд.

В ответ на монолог дружелюбный водитель отщёлкнул подлокотник, из которого извлёк приличных размеров пакет с веществом, подозрительно напоминающим жевательный табак. Называть этот табак так, как его называют, мы не будем, но намекнём лишь, что делают его из смеси махорки, масла и куриного помёта.

Широко и совершенно искренне улыбаясь, водитель предложил мне "закинуться" прямо на ходу. И тут нужно сказать, что вещество в пакете по своей сути — это легальный аналог химических препаратов-релаксантов. Он якобы расслабляет и оказывает седативный эффект, то есть действует на организм явно не так, как это нужно за рулём. И хотя этот табакообразный "пластилин" не включён в перечень наркотических и психотропных веществ, употреблять его за рулём — не самая хорошая идея: кто знает, чем это может закончиться.

Без вины виноватые

Вся работа онлайн-сервисов заключается в рекламе приложения, подключении водителей и "сведении" пользователя и автомобиля, оформленного на не имеющее отношения к техногиганту юридическое лицо. С точки зрения закона — это схема, к которой, как говорят в таких случаях, не подкопаешься.

Но и в случае чрезвычайных ситуаций, когда, например, водитель начинает бить клиента или, не дай бог, стрелять, первые, кто попадает под раздачу, — это сами агрегаторы. Они, и только они, в случае чего принимают на себя первый "праведный" гнев пользователей. СМИ постоянно расшаркиваются перед журналистами и объясняют, что водитель — это водитель, а подрядчик — это подрядчик, а отвечать каждый должен только за себя самого.

Первое, что нужно сделать после нападения таксиста, — сразу вызвать на место происшествия сотрудников полиции и передать им все данные буйного водителя. Второе — необходимо как можно быстрее оказаться в отделении скорой помощи и не только получить необходимую терапию, но и зафиксировать травмы.

Это нужно для того, чтобы у полиции были основания рассматривать и передавать заявление в "соседние" ведомства, а у следствия — основания для возбуждения уголовного дела в отношении водителя. Правда, кроме слетевшего с катушек водителя к ответственности не смогут привлечь больше никого.

Отдали машину и поминай как звали

Всё дело в том, что таксопарк (то самое юрлицо) несёт ответственность только за исправность автомобиля. Это значит, что за отказавшие тормоза или потерю управления, которые могут привести к гибели людей, будет отвечать таксопарк. Но это, как говорится, ещё нужно доказать. За физическое и психическое здоровье водителя ручаются врач-нарколог и психиатр, подписавшие справки о вменяемости и адекватности водителя. На этом всё.

Если справки от врачей имеются и они настоящие, то никаких претензий к нему быть не может. После того как ему передают машину, водитель — сам по себе, а юрлицо — уже отдельно. Юрист Арсен Амазаспян в беседе с Лайфом отметил, что доказать вину таксиста в нападении или аварии можно, но компания в этом, скорее всего, замешана не будет.

— Договор аренды и ответственность распространяются только на автомобиль. Собственно, на его исправности и пригодности к эксплуатации отношения водителя и таксопарка заканчиваются. У них друг к другу могут быть другие претензии, когда, например, водитель попадает в ДТП по своей вине и разбивает автомобиль, неважно — трезвым или пьяным. В этом случае спор будет относительно материального ущерба. Если в ДТП пострадали или погибли люди, то ответственность тоже ложится на водителя, — сказал юрист.

Директор по связям с общественностью агрегатора "Ситимобил" Георгий Лобушкин и пиар-департамент сервиса "Яндекс.Такси" ответили на запрос Лайфа относительно процедуры проверки документов. По их словам, у всех водителей перед трудоустройством проверяют все необходимые документы. Однако здесь возникает другой вопрос: а кто проверяет биографию водителей на предмет криминала? Ответ: никто, кроме МВД, не имеет права этого делать.

Директор онлайн-сервиса по заказу такси Gett в России Максим Жаворонков отметил, что агрегаторы — информационный сервис и он не является перевозчиком. По его словам, услуги по перевозке пассажиров оказывают таксопарки, с которыми у агрегатора заключены договоры. Таксопарки нанимают водителей в соответствии с требованиями 69-ФЗ о такси и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность по перевозке пассажиров и ПДД.

В любом случае, чтобы водитель таксопарка мог получить доступ к заказам Gett, он должен не только соответствовать всем требованиям законодательства, но и пройти установленное в Gett тестирование и обучение, очное или дистанционное Максим Жаворонков

Кроме проверки здоровья (справки) и других документов ни один из агрегаторов такси в России не имеет права требовать с водителя справку об отсутствии судимости, поскольку частные компании не относятся ни к государственным структурам, ни тем более к спецслужбам. И отказывать в работе водителю, у которого все документы в порядке, но нет справки об отсутствии судимости, агрегаторы не могут по закону. Теоретически рецидивист, убивший трёх человек, и педофил, отсидевший в тюрьме, может выйти и без проблем устроиться на работу.

Самое главное — система контроля водителей на фирменных заклеенных рекламой авто работает только в столицах. В регионах любой желающий может спокойно зарегистрироваться в системе такси и спокойно кататься под чужими правами на собственной машине, если своих прав нет или, скажем, стаж вождения маловат для одобрения службой безопасности сервисов.