Лучшее авто для босса? Toyota Camry против BMW и Mercedes

Почти 3 млн рублей за Toyota Camry — это много или мало? К одному из самых популярных седанов в России всегда были вопросы, и японцы вроде бы смогли сделать почти идеальный автомобиль. Почти.

Агрессивный внешний вид

Внешность Toyota Camry — это предмет споров многих фанатов бренда в целом и модели в частности. В кузове XV70 Camry стала более хищной и агрессивной. Всё — от оптики до широких и стремительных кузовных панелей — создаёт такое впечатление. Подобный подход к дизайну вполне понятен: с одной стороны, предыдущее поколение было откровенно невзрачным, с другой — конкуренты стали агрессивнее, нужно уметь выделяться среди них.

Справедливости ради стоит сказать, что такого количества огрехов, как у конкурентов, японцам удалось избежать. Единственная претензия по экстерьеру растворилась сразу, как только стало понятно, что фары Camry оснащены светодиодами, а не уродливым ксеноном. Билинзы фар головного света "проверяют" дорогу не только перед автомобилем, но и визуально захватывают широкий угол. Их не нужно настраивать и никоим образом трогать — автокорректор работает без нареканий. Кроме того, диоды с приятным прохладным свечением установлены в габаритные огни с разделёнными секциями — смотрится очень круто даже днём.

Короткую версию тест-драйва новой Toyota Camry можно прочитать ЗДЕСЬ.

Статус босса

К счастью многих фанатов марки, Toyota Camry избавилась от имиджа авто для председателя колхоза. Именно в кузове XV70 у машины наконец-то появились статусность и глянец, который японцы так старательно и столь безуспешно выводили на предыдущих моделях. И как раз здесь, пожалуй, впервые за долгое время, Camry может вступить в конкуренцию с автомобилями, потягаться с которыми ещё несколько лет назад было просто невозможно.

Если говорить о противостоянии с европейскими противниками, то компания у Camry не очень разношёрстная. Самый крутой из "европейцев" — обновлённый VW Passat (топ начинается от 2 млн с копейкам), а ещё, как ни странно, новая Skoda Superb. Матёрые соперники, кстати, давно ушли с рынка. Продажи Honda Accord, Nissan Teana и Opel Insignia прекращены, и Toyota спокойно может сосредоточиться на работе над ошибками.

Кроме того, сопротивление продолжают оказывать корейцы — новая Hyundai Sonata, забитая электроникой под завязку, и новая KIA Optima, которая появится по всему миру до конца 2019 года. По оснащению и количеству систем Сamry может конкурировать с немцами. К примеру, c той же BMW 5-й серии, которая в базе едва ли не более пустая, чем Toyota. Сложно ли бороться в такой агрессивной среде? Чертовски. Но у "Тойоты" есть козырь в рукаве. Правда, пользоваться им нужно уметь.

Двигатель, который вписывается в налог

Главный козырь Toyota — это двигатель и 8-ступенчатый автомат.Топовая версия Camry получила агрегат объёмом 3,5 литра мощностью 249 лошадиных сил. Точно такой же двигатель в связке с АКПП устанавливается в базе на более тяжёлый паркетник Highlander. В случае с крупными паркетниками динамику можно оспаривать, но в кузове седан две с половиной сотни лошадей позволяют "гонять" Camry в потоке почти как спорткар.

При этом японцы не стали накручивать в развале блока по две турбины. Внутри Camry — честный и правильно настроенный V6, который действительно едет. При этом чувствуется, что машину готовили под Россию: двигатель работает не на 95-м и 98-м бензине, как у немцев, а спокойно переваривает 92-й бензин и прекрасно себя чувствует. При этом расход в городе заявляется на уровне чуть более 12 литров, но при спокойной езде эта цифра уменьшается до 10,2.

Многие считают, что такой двигатель для автомобиля — перебор. И да, и нет. Во-первых, силовой агрегат мощностью в 249 л.с. — налоговый. За год владения автомобилем ФНС попросит с владельца чуть более 18 тыс. рублей. Во-вторых, базовые двигатели для Camry объёмом 2 и 2,5 литра, конечно, хороши по-своему (например, экономичны), но мощность лучше иметь про запас, если деньги позволяют. К примеру, пригодиться это может в тот момент, когда нужно проскочить перекрёсток или резко "уйти" из ряда на развязку, которую водитель на дороге проморгал.

Специальный пакет для парковки

По сути, все требования современных водителей в городе сводятся к нескольким пунктам. Во-первых, совершенно точно у машины должны быть датчики парковки. Ставить машину во дворах большого города становится всё труднее, а кузовные детали, равно как и ремонт, постоянно дорожают. У Camry с парковкой всё хорошо — датчики по кругу приправлены четырьмя панорамными камерами, которые выстраивают трёхмерную модель и помогают парковаться даже в самых сложных условиях.

Кроме того, за 2,5 млн владелец получает систему активного удержания в полосе — машина подруливает сама, а вместо надоедливого сигнала о включении автоматической рулёжки предупреждает лёгкий полифонический бипер. Он не разрывает мозг и не отвлекает. Кстати, Camry умеет экономить деньги водителя. В прямом смысле слова. Машина читает дорожные знаки во время движения и передаёт информацию на центральный дисплей и проекционный экран под лобовым стеклом. Так удобнее контролировать обстановку и не нарушать скоростной режим.

Удобство для пассажиров

После Camry предыдущего поколения в Toyota провели большую работу над ошибками, которые были допущены при разработке интерьера. Так, к примеру, приборная панель лишилась классических прямых линий, которые навевали скуку, и получила ощутимую асимметрию с плавными линиями. Она хоть и непривычна, но выглядит приятно. Климатическая система Camry, встроенная в интерьер, пожалуй, лучшая в классе.

По крайней мере, пока. Полноценный 3-зонный климат-контроль с независимой зоной — задней — для пассажиров включает в себя отдельные радиатор отопителя и испаритель кондиционера. Управляется вся эта красота с помощью сенсорного блока, вмонтированного в задний центральный подлокотник, который можно убрать обратно после завершения настройки.

К качеству кожи претензий почти нет — если не пытаться повредить её намеренно и время от времени ухаживать, то чёрная текстура с перфорацией и хорошей строчкой прослужит долго. Важно и другое — даже под весом водителей с массой под 100 килограммов сиденья не продавливаются и не теряют форму.

Царский комфорт и печальная мультимедиа

Многие машины, стоимость которых переваливает за 3 млн рублей, лишены элементарных удобств. Ну серьёзно, отказывать клиентам в беспроводной зарядке (даже в топовых версиях) любят многие немецкие автопроизводители, а корейцы, и вот теперь ещё японцы, решили этот недостаток исправить. Беспроводная зарядка не то чтобы очень быстрая и какая-то суперкрутая, но подключить телефон через Bluetooth и кинуть его рядом с селектором КПП на зарядку — очень удобно. Пока едешь в офис или домой, аппарат успевает набрать полную ёмкость батареи. Но даже при обилие технологических решений, радует машина не всегда. Почему? Потому что даже в топовой Camry за 2,5 млн мы нашли недостатки. И они откровенно бесят.

В Toyota говорят, что навигация и мультимедиа в целом никогда не были "центральной темой" при разработке автомобилей. Правда, хочется порекомендовать японскому концерну всё же обратить пристальное внимание на отображение информации на дисплеях и в целом переработать и переосмыслить мультимедиа в целом и блок навигации в частности.

Всё дело в том, что в 2019 году навигация с простенькой анимированной графикой действительно может быть терпима. В конце концов, водителю не нужны "Звёздные войны" при съезде в сторону Алтуфьева. Но вот сама схема работы навигации, к великому сожалению, неинтуитивна, неудобна и начинает вызывать отторжение после нескольких неудачных попыток ввода. С этим действительно нужно что-то делать, иначе единственный удобный навигатор будет работать только в смартфоне, а владельцы начнут негодовать.

Пожалуй, посредственная навигация — единственное, что смазывает откровенно хорошее, приятное впечатление от вождения и управления автомобилем. Стоит ли такая машина 2,5 млн? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Если есть возможность собрать ещё 600–700 тыс., то примерно за 3 млн рублей можно купить новую KIA K900 — её подробный разбор мы публиковали ранее. Если 2,5 млн — "потолок" по деньгам, то Camry с двигателем 3,5 — лучшее, что можно взять на российском рынке на данный момент. Прямых конкурентов у этой машины в такой комплектации и строго за эти деньги нет.