Лучшее авто для босса? Toyota Camry против BMW и Mercedes

Почти 3 млн рублей за Toyota Camry — это много или мало? К одному из самых популярных седанов в России всегда были вопросы, и японцы вроде бы смогли сделать почти идеальный автомобиль. Почти.

Агрессивный внешний вид

Предыдущее поколение Camry было откровенно невзрачным, но в новом кузове автомобиль стал агрессивнее и выделяется среди конкурентов.

Фары Camry оснастили светодиодами, а не уродливым ксеноном. И это — правильный, модный и хорошо продуманный ход.

Статус босса

В кузове XV70 у машины наконец-то появились статусность и глянец, который японцы так старательно и так безуспешно пытались вывести в предыдущих кузовах. Теперь Camry может вступить в борьбу с более дорогими автомобилями. Как по внешнему виду, так и по оснащению.

В коротком обзоре невозможно полностью рассказать обо всех плюсах и минусах автомобиля, поэтому полную версию можно прочитать ЗДЕСЬ.

Двигатель, который вписывается в налог

Главный козырь Toyota — двигатель и восьмиступенчатый автомат. Топовая версия Camry оснащена агрегатом объёмом 3,5 литра. Японцы дефорсировали его 249 лошадиных сил, и теперь он идеально вписывается в российские налоги на мощность.

При этом чувствуется, что машину специально готовили под Россию: двигатель работает не на 95-м и 98-м бензине, как у немцев, а спокойно переваривает топливо АИ-92.

Специальный пакет для парковки

У Camry с парковкой всё хорошо — датчики по кругу приправлены четырьмя панорамными камерами, которые выстраивают трёхмерную модель и помогают парковаться даже в самых сложных условиях.

Удобство для пассажиров

Климатическая система Camry, пожалуй, лучшая в классе. Трёхзонный климат-контроль с независимой зоной для пассажиров сзади. Климат пассажиров управляется с приборной панели спереди и сенсорного блока в подлокотнике сзади.

Царский комфорт и печальные мультимедиа

Навигация — единственное, что смазывает откровенно хорошее, приятное ощущение от вождения и управления автомобилем. Она неудобна и плохо прорисована, а её быстродействие уже не отвечает современным требованиям.