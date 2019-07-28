Машины, нацисты и ракеты. На чём Генри Форд заработал миллионы

Генри Форд совершил невозможное. 116 лет назад автомобиль стал массовым, а его покупка превратилась из праздника в обыденность. Весь путь "фордовских" автомобилей с конвейера в руки владельцев — в нашем материале.

Не совсем машина

Строго говоря, Model A лишь технически считался автомобилем. С виду он больше напоминал дилижанс, только без лошадей. Форд не особенно думал над дизайном. К тому же больше ста лет назад на грациозность форм всем было плевать. Главное, что первая серийная машина вмещала в себя ещё двух пассажиров, кроме водителя, и быстро ездила.

Model A образца 1903 года был больше похож на карету, только с двигателем В передней части дизайнеры Форда разместили фонари, просторное сиденье и руль, установленный по центру Фото © wikipedia.org

Почти машина

В 1904 году после нескольких месяцев работы над Model A, Форд понял весь масштаб собственных ошибок и срочно приказал модернизировать первый автомобиль. В итоге в 1904 году на свет появился Ford Model C — первый автомобиль, который был похож на нормальное транспортное средство. Он получил мягкий складной верх и возможность полностью превращать автомобиль в кабриолет.

Model C получил и переработанный двигатель В отличие от Flat-2 на Model A, новый двигатель развивал десять лошадиных сил вместо заводских восьми Фото © wikipedia.org

"Жестяная Лиззи"

В 1908 году Форд разработал и запустил в производство Ford Model T — первый массовый автомобиль, который могли себе позволить не только богатеи, но и люди с достатком чуть выше среднего. Цена нового автомобиля составляла не более 850 долларов, в то время как другие автомобили стоили существенно более тысячи долларов. Model T — первый по-настоящему массовый автомобиль Форда. Его производили миллионными сериями.

Ford Model T получил собственный двигатель и трансмиссию, разработанные с нуля Model T оснастили мощным двигателем объёмом три литра и планетарной коробкой передач, отличающейся плавностью переключения Фото © wikipedia.org

Первый в производстве

Model A и Model C по-настоящему массовыми и серийными, к сожалению Форда, не стали. Для серьёзных темпов производства этих и появившихся позднее автомобилей нужен был просторный завод и тысячи рабочих. Этот завод появился в 1910 году.

В 1913 году на заводе появился конвейер — первая линия потоковой сборки Первый продукт, собранный на линии, — генераторы, двигатели и электрика для автомобилей Ford Фото © AP

Первый рестайлинг

После того как у Model T появились конкуренты, продажи компании начали стремительно падать. Для того чтобы удержать клиентов, Форд дал добро на разработку "рестайлинговой" версии своего первенца — Ford Model A. Её разработка была завершена к 1927 году. В том же году начались и первые продажи.

Model A был вполне современным — мощный двигатель и надёжные агрегаты Автомобиль выпускался с 1927 по 1931 год и стал одним из самых продаваемых в США. Model A делали в нескольких кузовах Фото © wikipedia.org

Кадры решают всё

Задолго до крылатой фразы Сталина о том, что "кадры решают всё", Форд начал стягивать на свои заводы лучших сотрудников. "Пылесосить" лучших специалистов по сборке и организации процесса Форд стал не только высокой зарплатой — пять долларов в час, но и приличными условиями труда.

Все сотрудники получали не только зарплату, но и процент с продаж Это позволило Форду собрать лучшие кадры, в том числе и с конкурирующих производств Фото © AP Photo / Al Behrman

Деньги не пахнут

Перед началом Второй мировой войны Генри Форд активно скупал и строил заводы по производству техники в Европе. Большая часть из них оказалась на оккупированных нацистами территориях, однако производственные конвейеры не остановились. Напротив, с 1940 года некоторые заводы, например, во французском Пуасси, начали производить авиационные двигатели, небольшие легковые и тяжёлые грузовые автомобили, которыми закупался вермахт.

Завод в Пуасси также занимался производством авиационных двигателей Любопытно, что те же двигатели Форд отказался производить для Англии, официально вступившей в войну с Германией Фото © wikipedia.org

Благодарность от нацистов

30 июля 1938 года, в день его 75-летия, Генри Форда официально наградили орденом Заслуг германского орла — знаменитым Железным крестом.

От высокой награды Форд отказываться не стал Железный крест считался наивысшим орденом Третьего рейха, который когда-либо вручался иностранным гражданам Фото © AP Photo

Военщина

Компания Ford — это не только автомобили. Многие из разработок компании пригодились и военным. К примеру, танки M4 собирались на мощностях завода, как и другая бронетехника для американской армии в период войны. Но и после Второй мировой компания Ford не отказалась от военных заказов.