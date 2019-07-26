Незаконные штрафы от каршерингов. Как сервисы наживаются на россиянах

У некоторых пользователей каршеринга стали пропадать деньги с карт, других добавляют в чёрные списки после нарушения правил, у третьих в машинах обнаруживают наркотики. Лайф разбирался, так ли безопасно пользоваться каршерингом, как уверяют операторы.

Сами во всём виноваты

Поначалу это может звучать как слоган плохого оператора мобильной связи или самого убогого банка из всех существующих, но нет. Каршеринги, как оказалось, тоже не брезгуют левыми заработками на клиентах. На официальном сайте, конечно, такой информации не встретишь — сугубо визуально все каршеринги белые и пушистые. Но стоит клиенту начать спорить или отстаивать свои права, как тут же начинаются безакцептные списания.

Вообще, такой вид наказания (или, правильнее будет сказать, почти легального мошенничества) клиента часто практикуют не самые честные онлайн-сервисы, и в каршерингах такое мошенничество встречается нередко. Суть его заключается в том, что клиент не может подтвердить или отклонить списание денег, и оно происходит в автоматическом режиме за (якобы) имевшие место нарушения.

Подвох кроется там, где никто никогда не ищет. Лицензионное соглашение большинства операторов автомобилей для аренды содержит пункт о том, что после сопряжения телефона и сервиса, а также привязки банковской карты со счёта будут списываться денежные средства для оплаты по тому самому договору аренды. Кроме того, это же соглашение допускает совершение интернет-платежей.

А теперь самое интересное. Кинуть клиента на деньги может абсолютно любой пользователь каршеринга. Достаточно лишь при осмотре автомобиля набросать в салон пустых бутылок и пустых упаковок из-под чипсов — и добрый вечер. Дальше жалоба в поддержку, и предыдущий водитель попадает на деньги.

Штрафы — от 500 рублей до двух с половиной тысяч, в зависимости от политики компании. И всё обоснованно, законно. И сам факт законности штрафа никак не проверить и не оспорить. Такая вот механика. Кстати, служба поддержки отдельных операторов, судя по отзывам пользователей в Интернете, почти никогда в срок (или адекватно) не отвечает на запросы о неправомерных списаниях и в целом не горит желанием в этом разбираться. Но в этом пользователи виноваты сами. После принятия условий лицензионного соглашения обратной дороги нет.

Кража данных и воровство с карты

Другая опасность каршеринга — слитые в Интернет персональные данные владельца. Номер карты, фамилия, имя, серия и номер паспорта, номер телефона и много другое — всё это продаётся в Сети. Цена вопроса — от 700 рублей до двух с половиной тысяч за один аккаунт. И в очередной раз с этим ничего нельзя поделать. Кто именно продаёт данные пользователей налево, понять сложно — то ли это нечистые на руку менеджеры из каршеринга, то ли кто-то ещё.

В любом случае ни один пользователь каршеринга не может быть застрахован от того, чтобы по его карте из Москвы не уехали куда-нибудь в Воронеж. Одна регистрация в системе — и можно считать, что персональные данные утекли. И сделать с этим ничего нельзя — можно лишь постфактум разбираться с полицией, подавать в суд на сервис и тратить нервы. Единственный способ избежать неправомерных списаний денег с карты после продажи аккаунта третьим лицам — это полная её блокировка. Именно так и поступают многие пользователи.

Если данные карты останутся в системе, то пользователь, сам того не зная, будет платить за поездки других, никому неизвестных людей. Оспаривать это решение, как отмечает юрист Валерий Полухин, крайне тяжело.

— Нужно морально быть готовым к тому, что процесс растянется на несколько месяцев. Сервис, конечно, будет настаивать на том, что данные никуда не пропадали и человек действительно ездил по своим правам и со своей картой. Доказать обратное крайне тяжело, нужны законные основания о раскрытии персональных данных, геолокации телефонов и прочего. Коммерческие компании почти никогда на это не идут, разве что по запросу органов, — отметил Полухин.

Криминальный разбор

А теперь вишенка на торте. Периодически в Сети появляются публикации, где находятся фотографии каршеринговых автомобилей, загнанных в лес на разбор. Догадываетесь, чьи аккаунты использовали злоумышленники для разбора автомобилей? Бинго! Именно купленные в Интернете и оставленные когда-то добросовестными владельцами. Доказать свою невиновность и непричастность к преступлению крайне тяжело. По крайней мере, нервы и некоторое количество времени будут потрачены на общение с юристами компании и следователями.

Кстати, заставлять клиентов платить за повреждения, которых не наносили, по мнению некоторых сервисов, тоже вполне себе здравая идея. В социальных сетях уже сейчас тысячи публикаций на тему того, как добросовестно завершившим аренду пользователям предъявляют претензии по поводу ДТП, которых они не совершали. Самая частая проблема — мятые двери и повреждённые бамперы. Любопытно, что виноват в этом будет не случайный водитель, который помял дверь, а последний человек, который пользовался каршерингом.

Но и это ещё не всё. Самая мякотка — алгоритм выставления счёта за нарушение договора. К примеру, один из пользователей каршеринга сообщил в социальных сетях, что от одного из операторов ему "прилетел" штраф на десять тысяч рублей якобы за коммерческое использование арендного автомобиля. К слову, использование автомобиля для извоза действительно запрещено правилами большинства сервисов, однако у службы поддержки своя, как оказалось, очень странная логика.

Представьте на секунду, что собственный разбитый автомобиль нужно чинить. Для того чтобы доехать до магазина и забрать новое крыло, зеркала или что-нибудь похожее, человек арендует каршеринговый автомобиль. Грузит при помощи товарища внутрь небольшой предмет — и всё. Автоматически становится нарушителем пользовательского соглашения. Разбирать ситуацию, если верить публикации пользователя в соцсетях, техподдержка каршеринга не торопится.

Наркотическая поездка

Но главная сложность — это наркотики. Причём особенной разницы между оставленными наркодилерами или забытыми предыдущими водителями нет. В случае обнаружения подозрительных веществ сотрудники ГИБДД и следователи будут рассматривать попавшегося водителя как владельца запрещённого груза.

Та же история будет работать, если автомобиль попадёт под ориентировки за ДТП с участием пешеходов. Если кто-либо запомнит номер автомобиля, то на объяснения с сотрудниками ДПС придётся потратить приличное количество времени. С точки зрения законности как до передачи автомобиля, так и после завершения его аренды пользователь находится под самой настоящей угрозой. Сам сервис никакой ответственности при этом не несёт — вот машина, вот соглашение, которое нужно подписать.

В заключение хочется сказать, что сервис каршерингов, как и сервис по заказу такси, куда попадают работать уголовники и насильники, нуждается в серьёзном правовом регулировании. По сути, из-за юридической неграмотности водителей крупные компании получили в свои руки механизм манипуляций и прямого мошенничества в рамках лицензионного соглашения. Хочется верить, что компетентные органы проверят онлайн-договор сервиса с водителем на предмет соблюдения элементарных прав и свобод, прописанных в Конституции Российской Федерации и Уголовном кодексе.