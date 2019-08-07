Дорогу королю! Вот почему новый Volkswagen Touareg стоит почти 6 млн рублей

Люксовые внедорожники — сегмент рынка с самой жёсткой конкуренцией. Немцы давят японцев, японцы пытаются не отставать. Новый VW Touareg стоит дорого, но мы выяснили, за что немцы просят такие деньги.

Агрессивная внешность и лучшая оптика в классе

Ключевая фишка внедорожников VW нового поколения — нарочитая брутальность. Это когда все наружные элементы, все кузовные панели не сглаживаются, а напротив, создаются объёмными. Агрессивный пакет R-Line с огромной хромированной решёткой радиатора добавляет и без того не самой маленькой машине мускулистости и наглости. Мы проверили — в зеркале заднего вида новый "турик" смотрится пугающе и стильно одновременно.

Складывается впечатление, что, когда создавался этот автомобиль, инженеры VW на одном из совещаний собрались и решили уделать не только коллег из Porsche, но и вообще весь немецкий автопром, включая Audi, Mercedes и BMW. Начать стоит хотя бы с внешнего вида: в отличие от Touareg прошлого поколения, новый внедорожник стал гораздо более стремительным и получил более приземистый силуэт. Довершают стремительный облик 19-дюймовые диски. Они, впрочем, могут быть и побольше, но чисто субъективно — это идеальный размер для движения по всем типам дорог.

Его снабдили лучшей диодной оптикой на рынке. Она не только красива, но и эффективно работает в любых условиях. Отдельно стоит сказать, что запуск двигателя автомобиля — это целое представление со спецэффектами. Оптика "рассыпается" на отдельные диоды, а затем "световой лесенкой" собирает излучение в единый поток, автоматически отстраивает его и направляет на дорогу. Безумно крутое зрелище, особенно если видишь его впервые. В тёмных участках, например, во дворах, диоды не доворачиваются в поворот синхронно с рулевой рейкой, а включают боковую секцию подсветки, помогая водителю разведать обстановку. Очень удобно, особенно в условиях плотной парковки.

С задней оптикой всё обстоит примерно так же — диодные огни нового VW Touareg приятны не только вблизи, но и на удалении, легко "читаются" в потоке и выделяют машину интенсивными импульсами, если приходится экстренно тормозить.

Спортсмен-марафонец

Пара недель в городе с VW Touareg не раскрыли весь его потенциал, поэтому у нас с самого начала появилось стойкое желание протестировать машину на дальних дистанциях. Маршрут в тысячу километров хоть и был проложен по идеальной федеральной трассе, но удобство использования поражает. Первое, что нужно отметить, — адаптивный круиз-контроль. Передний радар в форме линзы расположен в верхней части хромированной решётки радиатора и позволяет практически полностью отказаться от вмешательства в управление машиной.

Компьютер следит за скоростью и расстоянием до машины впереди. Нет никакой нужды "играть" педалью газа. Достаточно выставить лимит скорости — дальше машина всё сделает сама. В нашем небольшом автомобильном путешествии (1000 километров в одну сторону, и столько же в другую) благодаря системе удержания в полосе, подруливать пришлось лишь на резких поворотах и при обгонах. В остальное время машина спокойно выполняла то, что от неё требуется, — везла пассажиров с комфортом и в полной тишине.

Отдельная "песня" немецкого внедорожника — тормоза с рекуперацией. Такое, если память нам не изменяет, в аналогичной ценовой категории не предлагает больше никто. Она позволяет компьютеру настроить систему Start/Stop так, чтобы износ тормозных колодок и механизмов в целом был минимален. При этом сам компьютер настроен таким образом, что даже в автоматическом режиме движения автомобиль не становится овощным и, напротив, активно "стреляет" при каждой удобной возможности.

С этой особенностью стоит управляться лишь тогда, когда знакомство с автомобилем в целом состоялось. Малейшее отклонение от осевой линии, и машина начинает думать, что перед ней нет никаких препятствий. Как следствие — разгон в режиме "педаль в пол". С пересечением полосы и контролем "слепых зон" нет никаких проблем — система активно сканирует пространство вокруг автомобиля и постоянно сигналит водителю светом с боковых зеркал и звуком, а также рулевой рейкой. Проморгать такие предупреждения крайне тяжело.

Активная безопасность тоже завязана на электронику и не ждёт, пока владелец начнёт реагировать на изменения обстановки. К примеру, пешеходов в "тёмной зоне" для VW Touareg не существует в принципе. Как только инфракрасная камера замечает людей или крупных животных в опасных зонах, изображение появляется на цифровой приборной панели, после чего следует ряд предупреждений для привлечения внимания водителя и пешехода. При отсутствии реакции автомобиль за долю секунды начинает торможение.

Не последнюю роль в безопасности играет и активная пневмоподвеска. Она работает как в зависимости от режима движения (их несколько: от обычного до спортивного, зимнего и режима "камни"), так и принудительно. Чтобы чутка приподнять машину, достаточно повернуть шайбу управления. Машина тут же мягко поднимется, а затем, после набора скорости, опустится самостоятельно. Эта же пневмоподвеска работает и в резких поворотах, не позволяя машине опасно раскачиваться и крениться.

Комфорт везде, где только можно

Тянуть машину массой больше двух тонн без всяких проблем позволяет бензиновый трёхлитровый агрегат с турбонаддувом. В городе турбина "поддувает" едва заметно, а вот на трассе, особенно во время обгона, начинает "молотить" на полную катушку. В паре с двигателем работает восьмидиапазонный "автомат". Он переключается без задержек, лагов и вообще производит крайне приятное впечатление. По быстродействию эту АКПП можно сравнить с роботизированными агрегатами у более дорогих "собратьев" Touareg, но никакого двойного сцепления здесь нет. И слава богу.

Это любопытно, но VAG удалось сделать более приятную в работе коробку передач, чем у Mercedes или BMW. В результате даже во время выполнения простого манёвра водителя и пассажиров вдавливает в кресла. Кстати, о креслах. Нам досталась версия R-Line с коричнево-чёрным салоном, эргономичными сиденьями с перфорацией, вентиляцией, массажем и электроприводами и памятью всего, что можно и нельзя.

Придраться к качеству салона невозможно. Сама кожа, строчка, зазоры между пластиком и кожей — никаких вопросов к проработке деталей. Видно, что с этим немцы серьёзно заморочились. После того как водитель и пассажиры устроились внутри, наступает время запуска. После нажатия кнопки (от ключей и вообще "механической" философии в Touareg вообще решили отказаться) оживает не только приборная панель, но и огромный горизонтальный дисплей.

На него выводится вся необходимая информация: топливо, сведения о состоянии автомобиля, ошибки и неисправности (в случае их появления), телефонная книга, а все мультимедиа отрисованы в стиле операционки от iPhone. Очень удобно, интуитивно и не требует дополнительного привыкания.

Машина не для доработок

Почти шесть миллионов рублей — это, конечно, приличная сумма денег. Но давайте на секунду остановимся и разберёмся, что за эти деньги предлагают немцы в новом Touareg. Из того, что понятно из первой поездки: отличный тяговитый двигатель на бензине (есть и приличный дизель, и более доступный 2-х литровый бензин, вписывающийся в налог), отменный комфорт, куча ассистентов. С их помощью нам удалось "прохватить" две тысячи километров, практически не трогая руль и педали, отменная музыка, зимний пакет с подогревом руля, всех сидений, лобового стекла и зеркал, электроприводы всего и вся. Большой бонус — панорамная сдвижная крыша, добавляющая огромное количество света днём.

Прибавьте к этому отменный звук DynAudio с таким количеством колонок, какого у нормального человека не будет нигде и никогда, расход топлива в десять литров (если постараться и особо не топить, вполне можно вписаться в заявленные 9.1 для смешанного цикла), 4-х зонную климатическую установку, способную остудить и нагреть любые части тела. Стоит ли такой набор опций в одном автомобиле почти шесть миллионов рублей? Однозначно, да. И нет решительно никакого смысла смотреть в сторону Porsche или более дорогих Audi, предлагающих аналогичные пакеты за куда большие деньги. За примерно похожие суммы денег ближайшие BMW и Mercedes предлагают сравнительно меньше, а из японцев достойную конкуренцию может составить разве что топовый Lexus LХ.

В 2019 году Volkswagen Touareg по качеству исполнения и другим, сугубо бытовым характеристикам оказался на голову выше и как минимум на миллион-полтора дешевле, чем ключевые конкуренты.