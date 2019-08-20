Невозвратный лизинговый конвейер. Сутки просрочки — авто на эвакуатор

"Получить деньги под залог ПТС, до 90% от стоимости автомобиля, в течение нескольких часов, низкие проценты и безболезненные платежи", — реклама автоломбардов и лизинговых сервисов обещает идеальные условия для займа. Но в итоге у человека отбирают автомобиль, а размер его долга по процентам ежедневно растёт в геометрической прогрессии. Лайф выяснил, какие схемы используют "автоломбарды" и как доказать свою правоту, если всё-таки согласились на их "выгодные условия".

Виктория Демидас купила новенькое авто за 1 800 000 рублей. По улочкам Санкт-Петербурга девушка ездила на работу, наслаждаясь покупкой. Через несколько месяцев Виктории срочно понадобилось 250 тысяч рублей. Увидела в соцсетях рекламу "Быстрые займы под залог ПТС".

— Я позвонила. Организация назвалась "Национальный кредит". Договорилась на встречу с менеджером компании. Приехала, и мне всё красиво расписали: я оставляю ПТС им, а машина остаётся у меня. За ПТС мне выдают необходимые 250 тысяч. Они бы дали больше, но мне не требовалось. Срок займа — два года, ежемесячный платёж — 35 тысяч рублей. Такой "конский" процент менеджер объяснила рисками компании: автомобиль же у меня остаётся, якобы у них нет задачи у меня его забрать, потому что их доход — это моя переплата по процентам и не более того, — рассказала Виктория в интервью Лайфу.

На самом деле организация, в которую позвонила Виктория, называлась "Дек Лизинг", но действует эта компания, как и сотни других, под вывеской "Национальный кредит".

Займ девушка планировала вернуть в течение пяти-шести месяцев. На условия согласилась. Оставила паспортные данные и уехала. Через день Викторию пригласили на подписание необходимых бумаг и выдачу займа. Встречу назначили на 17:00. Менеджер сообщил девушке: "Деньги нужны сегодня? Значит, делаем всё быстро — в 18:00 касса и офис закрываются. Не успеем — придётся ждать несколько дней".

В обстановке жуткой суматохи Виктории дали на подпись стопку документов. Первым лежал график платежей, потом какие-то справки, дополнительные соглашения. Среди прочего оказался договор купли-продажи и договор об аренде автомобиля, который Виктория предыдущей бумагой продала компании "Дек Лизинг" (использует торговую марку "Национальный кредит", исключительные права на распоряжение этой ТМ принадлежат компании "НК Лизинг", о которой речь пойдёт ниже), а теперь у них же уже не свою машину арендовала. Менеджер уверял девушку, что это всё "сплошные формальности".

— К такой же формальности относилась и моя подпись на ПТС. Менеджер сказал, что она необходима просто так, мол, я же всё равно когда-нибудь буду продавать свою машину и ставить подпись на ПТС: "Поставьте сейчас, машина всё равно ваша". В компании обещали запечатать подписанный ПТС в конверт вместе с остальными документами, говорили, что без моего согласия этот конверт никто не вскроет и его вернут мне, когда я рассчитаюсь за заёмные средства с "Дек лизинг", — говорит Виктория.

Организация взяла у девушки второй ключ от автомобиля, а в саму машину поставила маячки — чтобы водитель не смогла перегнать транспортное средство за границу и скрыть его от кредиторов. 250 тысяч Виктории выдали, она села в машину и уехала.

Через несколько месяцев Вику сократили на работе. Выплачивать по 35 тысяч в месяц она больше не могла. Обратилась в "Дек Лизинг" (работает под торговой маркой "Национальный кредит", напомним) с просьбой отсрочить платежи. Написала заявление на имя генерального директора, отдала его менеджерам, копию сделать забыла. Но сотрудники компании сказали, что всё в порядке — платить девушке придётся месяца через три, когда исправит ситуацию с работой.

Спустя три месяца машину Виктория отдала на гарантийный техосмотр, а сама уехала в деревню. Из сервиса Вике позвонили и сообщили, что автомобиль забрал владелец.

— Но владелец я! — объясняет девушка. — Тут же мне приходит СМС, что компания расторгла со мной лизинговый договор в одностороннем порядке. Я срочно вернулась в Санкт-Петербург, пришла в эту организацию, а мне говорят: "Вы же продали нам машину. В ПТС ваша подпись, автомобиль вам больше не принадлежит. И заплатите штраф за трёхмесячную просрочку". Оказалось, что заявление моё генеральный директор не принял, но меня никто не уведомил об этом. Они просто начисляли мне огромные штрафы, а потом забрали автомобиль.

По маячкам GPS Виктория приехала на место, где стояла её машина, — огромную стоянку, где было припарковано около сотни автомобилей. Охранник рассказал, что эта парковка — перевалочный пункт для отобранных лизинг-компаниями машин, здесь их готовят к транспортировке и избавляются от личных вещей владельцев, а потом в Москву на перепродажу.

Уже год Виктория пытается вернуть свой автомобиль, где он сейчас — неизвестно. Девушка обращается в суды, Роспотребнадзор, Общероссийский народный фронт (ОНФ). Пыталась через суд добиться ограничения на регистрационные действия, чтобы машину не перепродавали, но у авто уже другой собственник.

Отработанная схема

Всё устроено предельно запутанно. Лизинговая компания, получившая по договору концессии право на пользование торговой маркой "Национальный кредит" у "НК Лизинг", заключает договор купли-продажи с заёмщиком. Однако компания выдаёт не свои деньги, а занимает их уже в "МСБ-Финанс", передавая им автомобиль заёмщика в залог. Клиент лизинговой компании, продав с правом обратного выкупа (возвратного лизинга) автомобиль и получив деньги, ездит на автомобиле с наложенными на него обременениями в виде залога. После того как все платежи возвращены, клиент вправе требовать снятия обременения с автомобиля. Вот только даже перемещение бывшего владельца автомобиля из одного региона России в другой может, согласно договору, послужить поводом для одностороннего разрыва договора со стороны лизингодателя и привести к конфискации автомобиля. Плюс юристы отмечают, что, даже если клиент выплатит весь заём лизинговой компании, это не означает, что он сразу снимет обременение с автомобиля, поскольку автомобиль заложен в "МСБ-Финанс" не самим заёмщиком, а лизинговой компанией и повлиять на процесс возврата займа от лизинговой компании в "МСБ-Финанс" клиент никак не может, в связи с чем обременение и риск потери собственности всё равно сохраняются. Смотрите, даже смена стоянки авто может формально послужить поводом к расторжению договора.

Виктория не единственная жертва собственной доверчивости. Автомобиль Volvo Дмитрия Неретена в очередной фирме под брендом "Национальный кредит" был оценён в 300 тысяч рублей, хотя его рыночная стоимость — 540 тысяч. Мужчине требовалось только 80 тысяч займа под залог ПТС. Он подписал бумаги и ежемесячно вносил платежи. В начале марта из-за праздников деньги не поступили вовремя и образовалась просрочка в шесть дней. Без предупреждения ночью эвакуатор увёз автомобиль Дмитрия. Менеджер на следующий день сообщил: "Либо платите 150 тысяч рублей в течение недели, либо ваша машина будет продана". Деньги Дмитрий нашёл за три дня, обратился в контору, где ему заявили, что транспортное средство уже передано в салон Many cars и выкупать его нужно на условиях салона. В Many cars машину согласились отдать за 480 тысяч. Таких денег у Дмитрия не было. Судебное разбирательство он проиграл.

Виктория Аласания из Москвы взяла под залог ПТС 330 тысяч рублей, выплатила 550 тысяч. Ежемесячно переводила 61 тысячу рублей в "Лизинг Финанс". Оставался последний платёж, но система перестала проводить деньги с карты Виктории на счёт в банк. Девушка заплатила повторно. Средства списались, но к кредиторам не поступили. Об этом организация девушку не уведомила и за каждый день просрочки начисляла 15 тысяч рублей штрафа.

— Ночью мою машину забрал эвакуатор. Внутри остались личные вещи. Никто мне ничего не вернул. На контакт со мной перестали выходить сразу. Менеджер на горячей линии организации говорит: "Мы не знаем, где ваша машина", — рассказала Виктория в интервью Лайфу. — Сейчас мы подали коллективный иск в суд, написали в Генпрокуратуру письмо с подписями 70 пострадавших.

В подписанных пострадавшими москвичами договорах есть пункт "Порядок разрешения споров". Там указано, что споры и разногласия должны решаться только в Черёмушкинском районном суде Москвы. За последние два года судебных разбирательств в Черёмушкинском суде по лизинговым договорам было 212, в то время как в других районных судах Москвы за два года было рассмотрено в среднем 20–30 дел по лизингу. Ни один пострадавший не смог доказать свою правоту — решение Черёмушкинского суда всегда было в пользу организаций.

Черёмушкинская судебная аномалия

Компания "МСБ Финанс" приписана к Хамовническому районному суду, упомянутые нами ранее лизинговые компании, сотрудничающие с "МСБ Финанс", зарегистрированы кто где, но судебные разбирательства обязаны начинаться именно в Черёмушкинском районном суде. Там же они и заканчиваются с предсказуемым для пострадавших результатом. Ни одного решения в пользу уже бывших автовладельцев в Черемушкинском суде не было принято как минимум с середины августа 2017 года. Речь идёт исключительно о судебных разбирательствах с компаниями, которые брали займы в "МСБ Финанс" и передавали их автомобилистам в качестве выплаты за автомобиль, а пользовались при этом торговой маркой "Национальный кредит", арендованной у "НК Лизинг".

В Москве всего несколько районных судов с выдающейся статистикой по разбирательствам с лизинговыми компаниями. Если в среднем на районный суд приходится около 10–20 разбирательств по вопросам лизинга в год, то на эти суды приходится несколько сотен исков/жалоб/дел. Рекорд за Басманным районным судом: за два года здесь рассмотрели 801 дело, касающееся лизинга, причём 750 дел касались компании "ВЭБ Лизинг" и были ею же инициированы. Схожая ситуация в Таганском районном суде, где множество исков инициированы компанией "ВТБ Лизинг". Аномальная активность вокруг лизинга есть также в Чертановском районном суде благодаря компании "РЕСО Лизинг" и в Пресненском районном суде, где долгое время идут разбирательства с компанией "Марриотт Новый Арбат Отель Лизинг", на них приходится более трети всех судебных разбирательств. Наконец, в Мещанском районном суде за два года разобрали более 500 дел, касающихся лизинга, впрочем, 470 дел приходится на компанию "Элемент Лизинг" — настоящую большую организацию с многолетней историей, крупными корпоративными клиентами и, как следствие, множеством судебных разбирательств.

То есть любой выдающийся результат в том или ином районе Москвы можно объяснить наличием активности в этом районе крупной финансово-кредитной организации, будь то госбанк или коммерческая структура.

Единственный районный суд Москвы, не соблюдающий этих условий, — Черёмушкинский районный суд. 212 судебных разбирательств — и ни одного решения в пользу автолюбителей, участвовавших в этих разбирательствах. Возникает ощущение, что между судебными решениями, компаниями, действующими под "авторитетным" брендом "Национальный кредит", и финансовым кооперативом "МСБ Финанс" существует некая аномальная связь.

Почему именно Черёмушкинский районный суд выбивается из статистики и по каким причинам небольшие лизинговые компании, в которых работает по два-три человека, хотят судиться именно в Черёмушках — редакции Лайфа неизвестно. Информация об обнаружении аномалии направлена в Следственный комитет России и Генпрокуратуру РФ.

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", у "МСБ Финанс" в настоящее время заключено почти полторы тысячи залоговых договоров с микрокомпаниями, работающими по всей России. Благодаря этим микропартнёрам компания "МСБ Финанс" накопила в качестве залога более 20 тысяч автомобилей со всей России. Есть ли шанс вернуть эти авто у их бывших владельцев? В Черёмушкинском районном суде, скорее всего, нет.

На сегодняшний день "МСБ Финанс" выступает истцом в двух судебных разбирательствах: с ООО "Онлайн-трейдинг" и ООО "Суперломбард". Иск к "Онлайн-трейдингу" — 225 миллионов рублей, к "Суперломбарду" — 217 миллионов рублей. Разбирательства с "Суперломбардом" завершились 8 августа 2019 года, "МСБ Финанс" по решению арбитражного суда в судебном разбирательстве победил и получит более 200 миллионов рублей.

Очень странные связи

"МСБ Финанс", "Онлайн-трейдинг", "Суперломбард" и "НК Лизинг" — связь между этими компаниями, похоже, существует. Хотя этими связями участники рынка обратного лизинга предпочитают не хвастать.

Мы не утверждаем, что в деятельности организаций (в таблице указаны лишь некоторые из них, в России под торговой маркой "Национальный кредит" действуют сотни компаний) существует преступный умысел или сговор между участниками. Однако считаем необходимым озвучить несколько странных "совпадений".

Компании "МСБ Финанс" и "НК Лизинг" зарегистрированы в одном бизнес-центре и находятся друг от друга на расстоянии нескольких комнат. "МСБ Финанс" расположился на Саввинской набережной, 11, на пятом этаже в 19-й комнате, а "НК Лизинг" — на том же этаже, но в 8-м кабинете. Удивительно, но перечисленные в залоговой схеме компании пользуются торговой маркой "Национальный кредит", распоряжаются которой в "НК Лизинг", а передают заложенные гражданами автомобили в "МСБ Финанс".

Нынешний генеральный директор "НК Лизинг" Владимир Звонарёв, кстати, раньше работал в екатеринбургских филиалах "Суперломбарда" и "Онлайн-трейдинга". При чём тут они? С "Суперломбардом" и "Онлайн-трейдингом" сейчас судится "МСБ Финанс", работающая в связке с "НК Лизинг". По каким причинам поссорились бывшие "коллеги" и поссорились ли, неизвестно. Возможно, это лишь завуалированная схема отмывания денежных средств. При этом при звонке в "Суперломбард" по номеру, указанному в регистрационных данных, в кол-центре сообщают, что обслуживают как запросы клиентов многоликого "Национального кредита", так и клиентов компании "Кредео", которая связана с "Суперломбардом" через господина Леонида Маркина. Ранее Маркин был совладельцем "Суперломбарда", а ныне возглавляет "Кредео" — компанию, действующую аналогично "НК Лизинг".

Попытаться выявить все связи упомянутых компаний, как попытаться найти следы монстра под городком Хоукинс, что живёт в сериале "Очень странные дела", — задача для настоящих детективов с мистическими навыками. Выявлением этих связей пусть занимаются, если усмотрят правонарушения или их признаки, правоохранительные органы.

Впрочем, один документ мы вам всё-таки можем показать. Предположить, что "МСБ Финанс" и "НК Лизинг" связаны друг с другом прочнее, чем кажется, можно с помощью договора, копия которого имеется в распоряжении редакции. В нём указывается, что автомобиль заёмщика сразу же передаётся в залог "МСБ Финанс", а действует компания, передающая ваше авто в "МСБ Финанс", под торговой маркой "Национальный кредит", права на которую находятся у "НК Лизинг".

Телефоны лизинговых компаний, работающих с "МСБ-Финанс" и "НК Лизинг", — кол-центр "Национального кредита", из которого нет возможности связаться с руководством организаций. В компании "МСБ-Финанс" от комментариев отказались. Лайф отправил дополнительные вопросы на общую почту "МСБ-Финанс". На момент публикации материала ответ получен не был.

Битва с многоголовой гидрой

В ОНФ регулярно поступают жалобы от обманутых граждан, которые хотели получить деньги в кредит под залог ПТС, а стали участниками сделки по возвратному лизингу: увидели рекламу в Интернете или на улице о "быстром займе под ПТС", а уже в офисах компаний получали на руки договоры купли-продажи на личные автомобили и договоры финансовой аренды — лизинга — с другим юридическим лицом. Большинство граждан пострадали от лизинговых компаний, использующих торговую марку "Национальный кредит".

— Есть автоломбарды, которые действительно выдают займы под залог ПТС, и их деятельность регулируется Банком России и Росфинмониторингом. Они состоят в госреестре, выполняют требования регулятора и осуществляют свою деятельность в соответствии с законом "О ломбардах". С другой стороны, есть компании, которые заключают притворные сделки возвратного лизинга, — отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

По данным ОНФ, в 40 регионах России по схеме возвратного лизинга работало несколько торговых марок, объединяющих более 150 юридических лиц. Эти компании никем не контролируются и не регулируются. Рынок залога автомобилей в большинстве своём серый, и каждый второй "заём под залог ПТС", по мнению юристов, притворная сделка, которая потенциально может завершиться отъёмом автомобиля. По запросу "автоломбард" в 2ГИС выпадает 175 организаций в Москве. В некоммерческом партнёрстве "Лига ломбардов" состоит 2935 компаний со всей России — их деятельность проверяет ЦБ РФ. Единой базы автоломбардов не существует.

— Классическая схема работы автоломбардов, которые давно на рынке, — залог не под ПТС, а под сам автомобиль. То есть машина остаётся на стоянке ломбарда до того момента, пока заёмщик не выплатит указанную в договоре сумму. Большинство организаций, выдающих деньги под ПТС, — мошенники, чья цель — отобрать машину у владельца. Из-за этого страдает весь рынок, а главное — люди остаются без денег, без транспорта и с многотысячными долгами, — говорит замдиректора автоломбарда "Национальная кредитная компания" Алексей Павленко.

Есть ли выход?

Некоторым пострадавшим от "залога под ПТС" на форумах в Интернете пользователи рекомендуют обратиться в Госавтоинспекцию и сообщить, что ПТС был утерян: им выдадут дубликат, в котором по-прежнему автомобиль является их собственностью. Но такой совет может пострадавшего превратить в мошенника.

У дубликата ПТС будет дата выдачи. А договор купли-продажи был подписан до указанного в новом ПТС дня. Забрать проданную машину по документу-дубликату нельзя, по словам автоюриста Дмитрия Славнова, это будет расценено как мошенничество — статья 159 УК РФ. Виктории Демидас в лизинговой организации об этом сказали сразу, как только она стала угрожать полицией: документы вы подписали — значит, заявления "Это моя машина" ложные.

На сегодняшний день существует два проекта законодательных изменений, касающихся возвратного лизинга. Один — в Минфине, другой подготовлен при участии Банка России. И каждый автор говорит, что в его редакции всё прописано оптимально. Но в обоих проектах интересы потребителя выведены за скобки. Учитывается только экономика модели возвратного лизинга с позиции бизнеса и регуляторов.

— В конце июля в Госдуме состоялся круглый стол, на котором в том числе обсуждался вопрос заключения с физическими лицами договоров купли-продажи имущества с одновременным предоставлением этого имущества в аренду. По итогам этого заседания мы передали некоторые свои предложения в Комитет по финрынкам и очень надеемся, что уже в осеннюю сессию этот вопрос будет рассматриваться, поскольку тянуть уже нельзя. Проблема приобретает угрожающие масштабы, — отмечает Евгения Лазарева.

Адвокат Валерий Маслов выиграл несколько судов с компаниями, которые работают под вывеской "Национальный кредит". Согласно его опыту, потерпевшим не нужно доказывать, что сделка была мнимой, и не нужно оспаривать огромные проценты, штрафы и графики платежей. Ведь люди сами подписывали все документы. Да, невнимательно. Да, в состоянии шока, в спешке. Необходимо доказывать притворность сделки — то есть утверждать, что человек заключал не договор лизинга, а именно договор займа.

— Многие пострадавшие после долгих судов идут на мирные соглашения с компаниями — получают обратно свой автомобиль в собственность и выплачивают сумму основного долга. Если же идти до победного, то можно выиграть дело: вернуть машину, пересчитать график погашения и не выплачивать ничего по договору, — говорит Валерий Маслов.

Эксперты отмечают: прежде чем отдавать ПТС и подписывать бумаги не глядя — почитайте отзывы. В Интернете на форумах практически о каждой организации есть комментарии тех, кто остался доволен услугами или стал жертвой мошенников. Как бы ни старались сотрудники ломбардов и лизинговых компаний ускорить сделку, необходимо внимательно читать документы, на которых нужно ставить подпись. Все "формальности" могут стать основанием изъятия вашего имущества и предписания огромных штрафов. Хотя кредиторы уверяли, что всё будет хорошо.