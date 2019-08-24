Больше, чем нефтяники? Сколько на самом деле зарабатывают таксисты

Мифы о том, что таксисты в Москве зарабатывают больше тех, кто бурит скважины и качает нефть, не так уж далеки от правды. Хотя размер заработка напрямую зависит от многих факторов.

Всё зависит от машины

История заработка с помощью агрегаторов сложна и многогранна. В ней много тонкостей и нюансов, от которых напрямую зависит доступ водителя к заказам и, как следствие, их заработок. Большая часть таких агрегаторов, как "Яндекс.Такси", "Ситимобил" или GETT, предоставляют водителям выбор заказов на своё усмотрение, однако их количество, как объясняют источники Лайфа, напрямую зависит от автомобиля.

Самое главное стоит обозначить с самого начала: работа на собственной машине — это лишь первая, крайне невыгодная и нестабильная ступень легального заработка крупных денег. Одна из главных целей агрегаторов — повысить узнаваемость и, как следствие, запоминаемость бренда. Для этого большая часть автомобилей, подключаемых к сервисам, оклеивается в фирменные цвета.

Водители, которые хотят подзаработать на собственной машине, на такие жертвы не идут. И это первый шаг навстречу снижению количества заказов. Особенность работы агрегаторов в России состоит в том, что большая часть удобных как для сервиса, так и для водителя заказов распределяется именно среди водителей на брендированных автомобилях.

Кроме того, водитель на обычной машине получает в полтора раза меньше заказов, чем водители на автомобилях с наклейками. В Москве или Санкт-Петербурге, где поток клиентов и спрос на такси всегда высоки, тариф "эконом" будет считаться одинаково, но водители на фирменных автомобилях получат больше заказов и заработают больше.

Бесплатный лайфхак. Подключиться можно сразу к нескольким агрегаторам с нескольких устройств, после чего нужно будет лишь найти время на выполнение всех заказов, а деньги сами (ну, почти) начнут сыпаться в карман.

Сколько денег-то?

А вот тут всё строго индивидуально. Важно понимать, что деньги сразу (за исключением наличных) от агрегатора ни один водитель не получает. Всё заработанное за неделю скапливается на специальном счёте, привязанном к приложению, после чего раз в неделю агрегатор делает выплаты. В принципе, если есть своя машина, то уже хорошо. Но если нет, то ничего страшного. Цены на аренду автомобиля под такси в Москве начинаются от 900 рублей в день. За эти деньги потенциальный миллионер получит VW Polo на "автомате" + ОСАГО. За 1500–1700 рублей в день можно взять в аренду Toyota Camry.

А теперь— самое главное. Если отбросить расходы на бензин, а также посчитать общую стоимость поездок за день, то в среднем за 12–14 часов работы (общее время, включая поездки до клиента и перерывы на обед) можно заработать до 7–9 тыс. рублей. Но это ещё не всё. С этих денег придётся уплатить налог на доход для физических лиц, а также по 15 процентов возьмут таксопарк, сдавший автомобиль в аренду, и непосредственно агрегатор.

Чистая прибыль после всех вычетов — примерно 4,5–4,8 тыс. рублей. Не много? Может быть, но, чтобы заработать такие деньги в Москве, не нужно часами кружить в поисках заказов. В регионах за те же деньги придётся ездить сильно больше, и сумма заработка, скорее всего, может оказаться ниже.

Впрочем, сами агрегаторы ситуацию с зарплатами для таксистов не комментируют, ссылаясь (правда, неофициально) на множество факторов, которые влияют на зарплату водителя.

Как заработать больше, чем нефтяники?

Водители, уже подключённые к системам такси, утверждают, что на "экономе" в пределах Москвы и области можно зарабатывать 60–70 тыс. рублей в месяц. Но работать нужно каждый день и минимум по 10 часов. Это слишком тяжело. Многие водители крутят баранку до тех пор, пока усталость или сон не вырубят сознание. А это уже чревато трагедией для водителя и пассажиров. Любой автомобилист хотя бы раз видел в оврагах и на дорогах Москвы перевернувшиеся такси.

В Москве и Петербурге теоретически можно зарабатывать в разы больше. Правда, для начала придётся потратить значительную сумму. Понадобится она для того, чтобы взять в аренду машину бизнес- или премиум-класса. Как правило, в автопарках просят немалые деньги за автомобили этого сегмента — Mercedes S-класса и BMW пятой и седьмой серии, Audi восьмой серии.

И хотя стоимость аренды престижных такси начинается от 5–7 тыс. рублей, но и расценки на заказы значительно выше. Например, поездка в аэропорт на BMW пятой серии обойдется в 2 раза дороже, чем на такси эконом-класса, а на Mercedes S-класса — уже в 4 раза.

Можно за 15 тыс. рублей в сутки арендовать и роскошный Maybach. Заказы на такой машине стоят совсем других денег, но и клиенты здесь особые, поэтому требования к водителям высокие. Можно даже не говорить про опрятный внешний вид и костюмы. Например, если клиент подходит к машине, а водитель не выскочил заранее и не открыл ему дверь или не раскрыл над ним зонтик в дождь — это грубейшее нарушение, за что аккаунт водителя заблокируют для поездок в классе "премиум". Обычно богачи арендуют Maybach не для разовой поездки до метро или в магазин, а на целый день, поэтому типичный заказ может исчисляться десятками тысяч рублей. Чаще всего это короткие поездки с долгим ожиданием по маршруту: аэропорт — отель — бизнес-центр — ресторан — бизнес-центр — отель — аэропорт.

Клиентов таких такси можно понять: автомобиль без раздражающих наклеек, водитель в костюме и не докучает дурацкими вопросами и жалобами на жизнь.

Но есть нюансы. Например, водители Maybach могут ждать заказ 15–20 минут. По меркам современного такси, это долго. Но и вознаграждение за такой сервис существенно больше: минимальная поездка только начинается от 1,8 тыс. рублей. И весь этот доход растёт пропорционально количеству поездок. Самые "жирные" дни для работы, как отмечают те, кто давно работает в бизнес-такси, вечер пятницы и субботы, и в это время лучше находиться где-нибудь поближе к центру города.

Итоговый чек

Таксисты отмечают, что базовый ("эконом") уровень автомобилей позволяют себе именно те водители, для которых пусть небольшой, но постоянный доход является важнейшей целью на ближайшие месяцы. А вот те, кто может позволить себе аренду автомобилей уровня "Комфорт" и "Комфорт +", не только зарабатывают больше, но и, как правило, работают меньше. Что касается бизнес- или премиум-класса, то средний уровень заработной платы составляет примерно 12 тыс. рублей в день.

Необходимо понимать, что эта цифра не окончательная и может варьировать в обе стороны. К примеру, работать каждый день до ночи физически невозможно, а это значит, что таксовать на S-классе можно лишь 15–17 дней. В зависимости от дохода ежемесячная зарплата водителя будет составлять плюс-минус 200 тыс. рублей, что выше, чем у вахтовика на объекте по добыче нефти.

Правда, подводных камней в бизнес и премиуме тоже хватает. Таксопарк может "предъявить" за неисправность машины, могут случаться аварии, да и бензин для пятилитровых моторов с двумя турбинами — удовольствие не из дешёвых. Однако источники Лайфа утверждают, что даже с учётом этих рисков средняя зарплата "люксовых таксистов" больше дохода "белого воротничка" в крупных компаниях Москвы.