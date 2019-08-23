Машина как у Путина. Что можно купить в Москве за 18 млн рублей?

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Цены на машину "как у президента" объявлены. Без брони и специальной связи за седан Aurus Senat в кузове седан нужно заплатить 18 млн рублей. Но стоит ли российская машина этих денег и что можно купить вместо неё?

Начнём с одного из самых редких представителей отечественного автопрома, который стоит в два раза дороже, но и выглядит, как говорят в таких случаях, на все деньги. Гулять так гулять. Наверное, так подумал владелец эксклюзивного автомобиля ГАЗ "Тигр" и выставил его на продажу за 30 млн рублей. Внутри — всё как у президента, только дороже.

<p>Cкрин © Auto.ru</p>

Если денег ровно под 18 млн, то даже в этом случае выбрать есть из чего. Хотите побыть Джеймсом Бондом? Не вопрос. Покупайте Aston Martin DB11 за 18 млн. К счастью, такие машины уже есть в Москве.

<p>Cкрин © Auto.ru</p>

Не нравятся чопорные британцы? В принципе, выйти из этого положения можно, хоть и не за три рубля. Придётся занять немного денег у друзей или попросить банк выделить кредит, чтобы купить Lamborghini Urus с рук. За новый автомобиль просят 22 млн рублей, но в Москве можно найти всего лишь за 19 с копейками.

<p>Cкрин © Auto.ru</p>

Если денег в обрез или даже меньше, то можно посмотреть в сторону менее комфортной и более быстрой Lamborghini Huracan Perfomante. Всего лишь 15, 5 млн рублей.

<p>Cкрин © Auto.ru</p>

Чуть дороже нового Aurus Senat обойдётся годовалая Ferrari 488 GTB. На "авто.ру" можно найти такую машину за 19,7 млн рублей.

<p>Cкрин © Auto.ru</p>

Чуть дешевле Aurus Senat обойдётся новый Bentley Bentayga 2018 года выпуска. 550 лошадей под капотом и звание самого быстрого внедорожника в мире продаются за 14,7 млн рублей.

<p>Cкрин © Auto.ru</p>

Немного больше, чем за Aurus Senat, придётся отдать за уникальный Rolls-Royce Phantom Long VII. Таких автомобилей в Москве и в России немного. Роскошь и ручная сборка — за 18 с небольшим млн рублей.

<p>Cкрин © Auto.ru</p>

Автор:
СА
Сергей Андреев
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