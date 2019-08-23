Машина как у Путина. Что можно купить в Москве за 18 млн рублей?

Цены на машину "как у президента" объявлены. Без брони и специальной связи за седан Aurus Senat в кузове седан нужно заплатить 18 млн рублей. Но стоит ли российская машина этих денег и что можно купить вместо неё?

Начнём с одного из самых редких представителей отечественного автопрома, который стоит в два раза дороже, но и выглядит, как говорят в таких случаях, на все деньги. Гулять так гулять. Наверное, так подумал владелец эксклюзивного автомобиля ГАЗ "Тигр" и выставил его на продажу за 30 млн рублей. Внутри — всё как у президента, только дороже.

Если денег ровно под 18 млн, то даже в этом случае выбрать есть из чего. Хотите побыть Джеймсом Бондом? Не вопрос. Покупайте Aston Martin DB11 за 18 млн. К счастью, такие машины уже есть в Москве.

Не нравятся чопорные британцы? В принципе, выйти из этого положения можно, хоть и не за три рубля. Придётся занять немного денег у друзей или попросить банк выделить кредит, чтобы купить Lamborghini Urus с рук. За новый автомобиль просят 22 млн рублей, но в Москве можно найти всего лишь за 19 с копейками.

Если денег в обрез или даже меньше, то можно посмотреть в сторону менее комфортной и более быстрой Lamborghini Huracan Perfomante. Всего лишь 15, 5 млн рублей.

Чуть дороже нового Aurus Senat обойдётся годовалая Ferrari 488 GTB. На "авто.ру" можно найти такую машину за 19,7 млн рублей.

Чуть дешевле Aurus Senat обойдётся новый Bentley Bentayga 2018 года выпуска. 550 лошадей под капотом и звание самого быстрого внедорожника в мире продаются за 14,7 млн рублей.

Немного больше, чем за Aurus Senat, придётся отдать за уникальный Rolls-Royce Phantom Long VII. Таких автомобилей в Москве и в России немного. Роскошь и ручная сборка — за 18 с небольшим млн рублей.