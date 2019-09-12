Volvo запустила флешмоб, посвящённый ремню безопасности

Volvo Car Russia запускает социальную рекламную кампанию в честь 60-летия ремня безопасности.

Нужно сделать селфи из автомобиля с пристёгнутым ремнём, тем самым вы призовёте других пользователей соцсетей и своих близких заботиться о сохранности жизни. К выложенным фотографиям нужно ставить хештег #HugMeBelt (с англ. "обними меня, ремень"). Так Volvo предлагает отметить 60-летие ремня безопасности — изобретения, которое спасло миллионы людей.

В 1959 году инженер компании Volvo Нильс Болин установил V-образный трёхточечный ремень безопасности в моделях Volvo Amazon и PV544, поставляемых на рынки Скандинавии.

Вскоре трёхточечный ремень безопасности стал применяться повсеместно, поскольку Volvo сделала патент на изобретение Болина доступным для всех автопроизводителей.