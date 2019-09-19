Афера века. Как чип-тюнинг сэкономил миллиарды рублей автомобилистам

Эпидемия замены софта в автомобилях с целью повышения мощности накрыла Россию в середине нулевых, и с тех пор тысячи энтузиастов повышают мощность двигателей и помогают автовладельцам меньше платить.

Как это работает

Для тех, кто вообще не понимает, о чём идёт речь, поясним. Чип-тюнинг — это (пока что) самый простой способ повысить топливную эффективность автомобиля, сделать его более резвым и приятным в управлении. Ни один современный автомобиль не работает без электронного "мозга", который в свою очередь управляется специальной программой. Часто на заводе, причём не важно, на каком именно, ставят так называемые промежуточные варианты программного обеспечения — некий усреднённый вариант настроек для автомобиля, который позволяет более-менее нормально ездить в любой стране.

Программное повышение мощности проводится буквально за 15 минут. Для этого даже не нужно загонять машину в специальные боксы или как-то готовить к обслуживанию. Смена "прошивки" автомобиля проходит через специальный диагностический разъём, добраться до которого можно за 10 секунд. После завершения процедуры автомобиль обкатывают на дорогах, и, если на штатное "железо" новый софт установлен правильно, владельца отпускают домой. Всего за несколько лет эта процедура стала одной из самых востребованных не только в столицах, но и в регионах. Владельцы автосервисов говорят, что именно чип-тюнинг позволяет экономить не только на ремонте, но и на покупке автомобилей.

Налоговый рай

Для того чтобы объяснить, что общего у чип-тюнинга и легального уклонения от уплаты налогов, стоит зайти издалека. В России транспортный налог на автомобили рассчитывается исходя из мощности автомобиля: чем больше под капотом лошадиных сил, тем больше налог. Максимально возможная ставка — по 250 рублей за одну лошадиную силу. С помощью простого умножения можно понять, что за двигатель мощностью в 251 лошадиную силу придётся заплатить 37 650 рублей. Несколько лет назад с этой же проблемой столкнулись и производители автомобилей.

Когда стало очевидно, что клиенты всё чаще выбирают "налоговые" двигатели с мощностью до 250 лошадиных сил, производители начали хитрить. Одним из первых решить проблему удалось концерну Ford. И хотя компания официально больше не продаёт авто в России, долгое время самый продаваемый в стране Ford Focus поставлялся с единым для нескольких комплектаций двигателем — рядная "четвёрка" объёмом 1,6 литра.

Один и тот же агрегат продавали с разной мощностью и, разумеется, за разные деньги. Базовый мотор для этой машины показывал мощность в 85 л.с., второй в линейке — уже 105. Топовый двигатель программно не "душили", и в результате владельцы Ford Focus выжимали из скромного мотора 125 лошадей. Правда, и это, как оказалось, не предел. Простое обновление софта позволяло "снимать" с моторов по 160–170 лошадиных сил без потери ресурса.

В последнее время популярностью среди автолюбителей пользуются и другие услуги. К примеру, удаление катализаторов и сажевых фильтров в выхлопной системе, которые вдобавок к программному ограничению тоже "душат" мотор. Они, само собой, добавляют мощности, но вредят экологии, хотя последнее обстоятельство, конечно, беспокоит автовладельцев в последнюю очередь. Но, как нетрудно догадаться, у чип-тюнинга есть и свои недостатки.

Всё гениальное просто

Позднее этот лайфхак стали использовать и другие производители. К примеру, теперь автомобили Nissan Murano, Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Сamry с двигателем 3,5 литра программно дефорсированы до 249 лошадиных сил и уже не попадают в высшую налоговую категорию. И вместо условных 35 тыс. за мощный двигатель владельцы таких автомобилей платят 12 тыс. С помощью таких крайне нехитрых манипуляций автомобильные концерны поддерживают лояльность своих клиентов и держатся на плаву, продавая машины. У государства вопросов тоже не возникает — никакого нарушения в таком манёвре нет, ведь настройка двигателя осуществляется на заводе.

Конечно, автовладельцы могли бы и дальше покупать автомобили с той мощностью, что находится за пределами относительно небольшого транспортного налога, но автопроизводители решили не дожидаться, когда спрос на новые машины пойдёт на спад.

Сделал чип-тюнинг? Идёшь вон

Главная беда чип-тюнинга — отсутствие любой официальной поддержки. Как объясняют установщики программного обеспечения, для новых машин это особенно актуально в период гарантийного обслуживания. Владелец автосервиса и автор десятка программ для бортовой электроники Михаил Гуров в разговоре с Лайфом объяснил, как быть в ситуации, когда вы вмешались в программное обеспечение автомобиля, но хотите сохранить гарантию.

Самый простой вариант — "откатить" прошивку до заводской программы. Во время диагностики никаких нарушений не заметят. Правда, потом придётся обновляться обратно на доработанное ПО, а это дополнительные расходы Михаил Гуров

Стоит ли чип-тюнинг тех денег, что за него просят? В большинстве случаев, разумеется, да. Автопроизводители зажаты в сложные условия на рынках и готовы конкурировать за каждую лошадиную силу, поэтому двигатели и дальше будут "душить" ради экологии и лояльности клиентов. А это значит, что жалобы на высокий расход и задержки при нажатии педали газа продолжат приносить чип-тюнерам деньги. Вероятно, всё это закончится лишь в тот момент, когда бензиновые двигатели окончательно умрут, но поручиться за это пока никто не может.