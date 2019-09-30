Льготы и выгодные кредиты. Как платить всего половину транспортного налога

Кадр фильма "Американский пирог: Все в сборе". © КиноПоиск

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Большинство автовладельцев считают, что никаких законных способов снизить транспортный налог не существует. Однако сам по себе транспортный налог похож на конфигуратор: его можно настроить на основании собственных потребностей. Правда, придётся попотеть.

Мало объёма — мало денег

Самый простой путь к минимальным расходам на транспортный налог — это сам автомобиль. В большинстве регионов (Москва и Петербург не исключение) автомобили с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил не облагаются никаким налогом вообще. Это особенно актуально не только для отечественных автомобилей, но и для экологичных иномарок. В Минтрансе попутно стоит уточнить, какие программы действуют на маломощные автомобили. В Москве, Подмосковье, Петербурге и нескольких других крупных городах водителей недорогих автомобилей с наименьшим показателем вредных выбросов даже одаривают льготными кредитами.

Все регионы платят по-разному

<p>Фото © Агентство &#34;Москва&#34;</p>

Если внимательно вчитаться в глaву 28 Налогового кодекса PФ о тpaнcпopтном нaлoге, то можно обнаружить, что окончательная цифра, которая приходит каждому автовладельцу с "письмом счастья" каждый год, — не что иное, как сумма, просчитанная peгиoнaльным Министерством финансов области, края или республики. Вce сопутствующие особенности, вплоть до схемы расчётов и льгот, высчитываются на основании определённых экономических обстоятельств.

Именно по этой причине стоимость транспортного налога в каждом регионе разная, и, чтобы гарантированно "скостить" часть, как вариант, можно поставить автомобиль на учёт там, где налог ниже всего. Стоит сказать сразу, что самый маленький транспортный налог в России за лошадиные силы платят в Крыму и в Ингушетии, а также в Томской, Иркутской и Магаданской областях.

Есть налог, и нет половины

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/pictures-of-money/" target="_blank">Pictures of Money</a></p>

Разница в итоговой сумме не может не вызывать вопросов. К примеру, в одном из регионов ставка может составлять пять рублей за лошадиную силу, а в другом, быть может даже соседнем, — 25–27 рублей за одну лошадиную силу. Не стоит забывать и о том, что раньше за автомобили с мощностью двигателя меньше 100 лошадиных сил вообще не платили налоги, а в некоторых областях России этот порог понизили до 70 лошадиных сил. Владельцы автомобилей такой мощности вообще не платят налоги на транспорт.

По максимальной ставке — 150 рублей за одну лошадиную силу — транспортный налог платят владельцы мощных и дорогих автомобилей в Москве и Петербурге, а также на Сахалине и Камчатке. Относительно пересчёта стоимости транспортного налога стоит задуматься тем, кто уже вышел на пенсию. В большинстве регионов России пенсионеры имеют право потребовать коррекцию транспортного налога и скидку в размере 50 процентов общей суммы.

Инвалиды I и II групп также имеют право на 50-процентную скидку при оплате транспортного налога, однако льгот для автомобилистов гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. К примеру, один из усыновителей или опекун ребёнка-инвалида тоже имеет право платить лишь половину суммы транспортного налога, а в ряде регионов и вовсе полностью освобождается от таких расходов.

Как доказать, что льготы есть

<p>Фото © Shutterstock</p>

Обычным людям все льготы предоставляются государством только на одну зарегистрированную на них машину. Это значит, что поставить несколько автомобилей на родственника и платить 50 процентов полного налога не выйдет. Нужно помнить и другое: льготы от государства не распространяются на автомобили с мощностью двигателя более 200 л.с. Однако и здесь есть исключения. К примеру, один из родителей многодетной семьи, в которой трое и более детей, имеет право платить 50 процентов транспортного налога вне зависимости от мощности автомобиля.

Особенно актуальными льготы по уплате транспортного налога будут и для фермеров, которые, с точки зрения закона, относятся к сельскохозяйственным товаропроизводителям. Они, как и другие физлица, имеющие право на льготы, могут либо наполовину снизить стоимость транспортного налога, либо подать заявление на его полное аннулирование. Для фермеров такие льготы действуют не только в отношении легковых автомобилей, оформленных на предприятия и компании, но и на грузовые автомобили и даже автобусы.

Если говорить о перспективных технологиях, то право на снижение транспортного налога имеют также резиденты особых экономических зон — так называемых технопарков. Однако, в зависимости от места размещения, каждый технопарк тем или иным образом подстраивается под областные (краевые, республиканские) особенности налогообложения.

Автор:
СА
Сергей Андреев
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