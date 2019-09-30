Льготы и выгодные кредиты. Как платить всего половину транспортного налога

Большинство автовладельцев считают, что никаких законных способов снизить транспортный налог не существует. Однако сам по себе транспортный налог похож на конфигуратор: его можно настроить на основании собственных потребностей. Правда, придётся попотеть.

Мало объёма — мало денег

Самый простой путь к минимальным расходам на транспортный налог — это сам автомобиль. В большинстве регионов (Москва и Петербург не исключение) автомобили с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил не облагаются никаким налогом вообще. Это особенно актуально не только для отечественных автомобилей, но и для экологичных иномарок. В Минтрансе попутно стоит уточнить, какие программы действуют на маломощные автомобили. В Москве, Подмосковье, Петербурге и нескольких других крупных городах водителей недорогих автомобилей с наименьшим показателем вредных выбросов даже одаривают льготными кредитами.

Все регионы платят по-разному

Если внимательно вчитаться в глaву 28 Налогового кодекса PФ о тpaнcпopтном нaлoге, то можно обнаружить, что окончательная цифра, которая приходит каждому автовладельцу с "письмом счастья" каждый год, — не что иное, как сумма, просчитанная peгиoнaльным Министерством финансов области, края или республики. Вce сопутствующие особенности, вплоть до схемы расчётов и льгот, высчитываются на основании определённых экономических обстоятельств.

Именно по этой причине стоимость транспортного налога в каждом регионе разная, и, чтобы гарантированно "скостить" часть, как вариант, можно поставить автомобиль на учёт там, где налог ниже всего. Стоит сказать сразу, что самый маленький транспортный налог в России за лошадиные силы платят в Крыму и в Ингушетии, а также в Томской, Иркутской и Магаданской областях.

Есть налог, и нет половины

Разница в итоговой сумме не может не вызывать вопросов. К примеру, в одном из регионов ставка может составлять пять рублей за лошадиную силу, а в другом, быть может даже соседнем, — 25–27 рублей за одну лошадиную силу. Не стоит забывать и о том, что раньше за автомобили с мощностью двигателя меньше 100 лошадиных сил вообще не платили налоги, а в некоторых областях России этот порог понизили до 70 лошадиных сил. Владельцы автомобилей такой мощности вообще не платят налоги на транспорт.

По максимальной ставке — 150 рублей за одну лошадиную силу — транспортный налог платят владельцы мощных и дорогих автомобилей в Москве и Петербурге, а также на Сахалине и Камчатке. Относительно пересчёта стоимости транспортного налога стоит задуматься тем, кто уже вышел на пенсию. В большинстве регионов России пенсионеры имеют право потребовать коррекцию транспортного налога и скидку в размере 50 процентов общей суммы.

Инвалиды I и II групп также имеют право на 50-процентную скидку при оплате транспортного налога, однако льгот для автомобилистов гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. К примеру, один из усыновителей или опекун ребёнка-инвалида тоже имеет право платить лишь половину суммы транспортного налога, а в ряде регионов и вовсе полностью освобождается от таких расходов.

Как доказать, что льготы есть

Обычным людям все льготы предоставляются государством только на одну зарегистрированную на них машину. Это значит, что поставить несколько автомобилей на родственника и платить 50 процентов полного налога не выйдет. Нужно помнить и другое: льготы от государства не распространяются на автомобили с мощностью двигателя более 200 л.с. Однако и здесь есть исключения. К примеру, один из родителей многодетной семьи, в которой трое и более детей, имеет право платить 50 процентов транспортного налога вне зависимости от мощности автомобиля.

Особенно актуальными льготы по уплате транспортного налога будут и для фермеров, которые, с точки зрения закона, относятся к сельскохозяйственным товаропроизводителям. Они, как и другие физлица, имеющие право на льготы, могут либо наполовину снизить стоимость транспортного налога, либо подать заявление на его полное аннулирование. Для фермеров такие льготы действуют не только в отношении легковых автомобилей, оформленных на предприятия и компании, но и на грузовые автомобили и даже автобусы.

Если говорить о перспективных технологиях, то право на снижение транспортного налога имеют также резиденты особых экономических зон — так называемых технопарков. Однако, в зависимости от места размещения, каждый технопарк тем или иным образом подстраивается под областные (краевые, республиканские) особенности налогообложения.