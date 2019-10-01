Нищие в пролёте. Каршеринг даёт кататься на суперкарах только богатым клиентам

Совсем скоро у всего крупнейшего каршеринга России появится база данных о водителях. На основании этих данных там начнут решать, сколько будет стоить поездка. Правда, разделение пользователей на "лояльных" и "не очень" уже работает — одним доступны хорошие машины, другим — нет

Как быть хорошим и внезапно стать плохим

Стремление завлечь клиентов экзотическими машинами часто приводит каршеринг к необычным последствиям. С одной стороны, в желании похайпить обвинять нельзя. Как говорится, был бы повод приличный. С другой — технологические новинки часто приводят к проблемам. Самая свежая история в этом отношении — попытка агрегатора "Яндекс.Такси" пересадить москвичей с иглы двигателя внутреннего сгорания на лицо технологического прогресса. Для этих целей был проведён смелый эксперимент — агрегатор купил новенький автомобиль Tesla Model S и даже провёл рекламную кампанию вместе с блогерами, чтобы рассказать о новинке.

Но партнёрский проект закончился так же быстро, как и начался, и электрический транспорт имени Илона Маска в Москве так и не приняли. Затем уже другой сервис — "Яндекс. Драйв" — с целью расширения доли на рынке закупил сначала немецкие кроссоверы Audi. Позднее в категориях подороже появились и британские кроссоверы Range Rover Velar, а затем и американские масл-кары — Ford Mustang 1965 Fastback и Ford Mustang 1969 года выпуска. Кроме того, для любителей позажигать появилась возможность выбрать для поездки немецкие спорткары Porsche 911 Carrera 4S и Porsche Panamera 4S. Эти автомобили должны находиться в категории "Огонь" официального приложения каршеринга, но забронировать их для поездки не может почти никто.

Для начала стоит сказать, что автомобилей из премиум-сегмента на всю Москву не так много. Только моделей Range Rover на огромный мегаполис всего 15–20. Они разбросаны по разным концам столицы, а поездка стоит от 25 рублей в минуту. Ситуация с Porsche, разумеется, ещё более грустная — эти автомобили дороже, их существенно меньше. Критерии работы алгоритма по доступу к разным автомобилям "Яндекс.Драйв" не раскрывает — для одних пользователей премиум-автомобили доступны, для других предлагаются лишь в ограниченном количестве, у третьих статусные модели недоступны в принципе. При этом пользователи каршеринга пишут, что с рейтингом у них всё в порядке, нарушений нет, эвакуации и других контактов с ДПС ГИБДД УМВД России не отмечено. Просто кому-то можно кататься на классных автомобилях, а другим нельзя.

Гнев народный

Поначалу пользователи каршеринга воодушевились новостями. И тут нужно отдать должное маркетологам "Яндекс.Драйва" — автомобиль, как в фильме "Угнать за 60 секунд", теперь могут протестировать обычные подростки с правами. Но не тут-то было. Оказалось, что забронировать машину невозможно, после чего твиттер-аккаунт "Яндекс.Драйва" атаковали разъярённые водители. По словам пользователей "Твиттера", "мустанги" часто стоят на улицах, но покататься на них за деньги нельзя. При этом даже лояльные и постоянные клиенты сервиса стали жаловаться, что за регулярные расходы именно на каршеринг от "Яндекса" нет ни скидок, ни эксклюзива.

В "Яндексе" моментально среагировали на гнев народный и ответили, что для доступа к автомобилю потенциальному Николасу Кейджу с московской (и не очень) пропиской придётся соответствовать нескольким особым параметрам. Главный из них — водительский стаж не менее шести лет. Как работает сам алгоритм, руководитель пресс-службы "Яндекс.Драйва" Дмитрий Горчаков не раскрывает.

Наши алгоритмы учитывают и другие факторы, например наличие у автомобилиста штрафов и аварий и много других параметров. Как он работает — не раскрываем Дмитрий Горчаков

Король и нищий

Про работу новых алгоритмов в рамках конференции 30 сентября 2019 года, посвящённой будущему каршеринга, говорили и те, кто непосредственно связан с ним в Москве и в других городах. К примеру, генеральный директор компании "Делимобиль" Мухит Сейдахметов и системный архитектор Bright Box Кирилл Кульченков по отдельности отметили, что через специальные алгоритмы нейросети намеренно прогоняют терабайты данных, собранных с каждого автомобиля, и в итоге решают, кто из клиентов будет платить больше, а кто меньше.

Условное деление на "хороших" клиентов и "плохих", точнее сказать, на "нежелательных", — норма сегодняшних IT-решений для каршеринга. Как отметили некоторые его представители, упомянутые выше, в расчёт принимается огромный массив данных, среди которых даже угол входа автомобиля в поворот, усилие, с которым пользователь нажимает на педаль газа, скорость поворота руля и даже уровень открытия окон. Если с первыми пунктами всё более-менее понятно, то о чём может говорить опущенное или не до конца поднятое стекло — представители "Делимобиля" и Bright Box пояснить отказались, сославшись на "секрет фирмы".

Борьба с бешенством

Также на конференции, организованной компаниями "Делимобиль", Bright Box и Microsoft, стало известно, что каршеринг в ближайшем будущем создаст специальную базу — аналог бюро кредитных историй в банках. В ней будут собраны все нарушения и особенности пользователей каршеринга, исходя из которых спокойных водителей будут поощрять и делать им скидки, а нерадивых — наказывать сначала повышением тарифа, а после — блокировкой аккаунта.

При этом в руководстве каршеринга признают, что решить проблему ворованных аккаунтов с левыми номерами банковских карт, липовыми номерами телефонов и поддельными документами сейчас не в состоянии. Это значит, что любой аккаунт, которым долго не пользовались, можно будет активировать, а пользователь не только потеряет деньги с привязанной к аккаунту карты, но и рискует попасть в чёрный список клиентов каршеринга.

Но и это ещё не всё. Нет никакой ясности с тем, куда в дальнейшем будут передаваться данные из этих внутренних баз. Самый плохой сценарий — попадание в третьи руки, то есть к мошенникам. Сценарий законный, но не менее приятный — закрытые базы каршеринга продадут страховым компаниям. И тогда гиганты страхования ответственности автомобилистов сами будут решать, кому из водителей продавать ОСАГО и каско по завышенным тарифам, а кому отказывать в страховании вообще.