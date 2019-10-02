Любители бездорожья фестивалили в Подмосковье на полноприводных "Соболях"

28 и 29 сентября прошёл ежегодный фестиваль любителей автомобилей "Соболь" 4х4. В атмосфере дружеского соревнования, поддержанной группой ГАЗ, участники смогли похвастаться проходимостью своих автомобилей, обсудить разные варианты кемперов для автономных путешествий, сделанных энтузиастами, покататься на гоночном болиде и оценить прототип нового полноприводного автомобиля "Соболь".

Настоящий танк

"Соболь Fest" — это не просто слёт автолюбителей. Прошедший 28 и 29 сентября в подмосковной деревне Шишаиха фестиваль — это своеобразная битва на бездорожье и осмотр вариантов для спокойного семейного отдыха на природе. Одного взгляда на подготовленную трассу и автомобили хватило, чтобы понять — это только с виду всё кажется простым. Но обо всём — по порядку.

На въезде в лагерь нас встречало сразу несколько десятков подготовленных автомобилей. От легко доработанных "Соболь" 4х4 до лифтованных монстров на "злой" грязевой резине. Доработки владельцы делают с разной целью: одни любят проезжать там, где другие боятся даже смотреть, другие — строят максимально комфортные автомобили, в которых можно спать, есть — словом, жить. Для семейных турпоездок на дальние расстояния.

Сергей Агеев, один из организаторов мероприятия, показывая доработанный "ГАЗ-Соболь" в "танковой" пиксельной раскраске, отметил, что для его большой семьи, в которой пятеро детей, другую комфортную машину для путешествий представить сложно.

Если нужно показать себя на бездорожье — эта машина может. И у неё огромные возможности для переоборудования — для длительных путешествий, например на Кавказ или в Крым, она тоже отлично подходит Сергей Агеев

Пригодится везде

Участники мероприятия — люди разного достатка, однако, по их общему мнению, "соболь" — это по-настоящему народный внедорожник, который годится как для работы, так и для развлечений и туризма. Штурман одного из самых опытных экипажей на фестивале и по совместительству супруга пилота Кристина рассказала, почему "Соболь" собирает огромное количество фанатов автомобилей ГАЗ на протяжении многих лет.

Универсал — это правильное слово для "соболя". Машина и для города подходит, и для трассы. Если есть желание, можно даже мотоцикл погрузить внутрь и поехать кататься за город. Никаких проблем Кристина, участница фестиваля "Соболь Fest"

Внимание к встрече фанатов автомобилей ГАЗ и любителей "Соболя" со стороны завода легко объяснить. Как отмечает капитан гоночной команды "ГАЗ-рейд спорт" Вячеслав Субботин, для производителя такие встречи — это традиционные мероприятия, на которых можно получить огромное количество данных об эксплуатации автомобилей на дорогах и выслушать замечания владельцев.

Реальные владельцы, среди которых — лучшие офроудеры страны, хорошо знают эти автомобили. Они подсказывают, где и что доработать, где что изменить, где сделать те или иные доработки Вячеслав Субботин, капитан гоночной команды "ГАЗ-рейд спорт"

Вместо трассы — поле боя

Все заезды недалеко от деревни Шишаиха разделили на две части. Сначала — относительно ровный участок, где пользователи соревновались в умении парковаться и выполнять другие упражнения, опираясь только на собственное мастерство. Затем — второй этап. Здесь нужно сразу сказать, что от обычного ралли "Соболь Fest" отличался тем, что никакого пробного заезда на 40 километрах в час для изучения трассы не было.

Вместо этого — легенда, по которой нужно ориентироваться. Дорога — чистый эксперимент. Даже на небольшой скорости один поворот не в ту сторону грозит штрафом и потерей времени. Именно поэтому в каждом экипаже — по двое и даже по трое любителей бездорожья.

Кроме тёплого приёма организаторы вместе с заводом ГАЗ провели и презентацию необычного спортивного автомобиля: на гоночной "ГАЗели", которая принимала участие в ралли-рейдах "Шёлковый путь" и Africa Eco Race, пилоты команды "ГАЗ-рейд спорт" катали всех желающих.

Главным сюрпризом мероприятия стал приезд прототипа (машина ещё в процессе разработки) нового полноприводного "соболя". Представители завода обсудили с участниками мероприятия "Соболь Fest" их мнения и замечания, чтобы учесть всё при принятии решения о концепции новой модели.