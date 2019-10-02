В Москве продают настоящий "бэтмобиль" с пушкой и движком от танка

Стоит машина недёшево, но и выглядит, как говорят в таких случаях, на все деньги.

Копию супергеройского автомобиля из фильма "Бэтмен против Супермена" с тепловизором, лазерным прицелом и "пушкой" на бампере выставили на продажу. Автомобиль огромен: его длина составляет шесть метров, а ширина — четыре метра, вес более 1,5 тонны. На площадке "Авто.ру" машину продают за 55 миллионов рублей.

Двухместное купе было выпущено в 2018 году, на текущий момент его пробег составляет 120 километров. Всего в мире, по словам владельцев, четыре таких экземпляра — два в ОАЭ, по одному в США и России. Автомобиль оснащён пятилитровым двигателем V8 мощностью 502 лошадиные силы — почти таким же, какие ставились на американские танки времён Второй мировой. Для того чтобы перерабатывать крутящий момент в скорость, в "бэтмобиль" установили автоматическую коробку передач. Машина не адаптирована для обычных дорог: из-за чудовищных габаритов в городе её можно перевозить только на спецтранспорте.

Российское бюро FastBoomPro привезло автомобиль из США. После существенных доработок автомобиль начал ездить самостоятельно. Помимо мощного двигателя появились автоматические двери — теперь они поднимаются и опускаются за счёт электропривода, и пневмосистема на амортизаторах. Кроме того, штатные стёкла заменили на бронированные, установили быстросъёмный руль, как у гоночных болидов.

Это уже вторая копия бэтмобиля, которая продаётся на "Авто.ру". За предыдущее "киношное" авто просили один миллион евро.