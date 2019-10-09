Круче, чем в "Форсаже". Самый быстрый и дорогой Nissan GT-R показали на видео

GT-R R34 Z-Tune остаётся самой редкой версией, за которой будут гоняться фанаты марки.

Австралийские тюнеры показали самый быстрый и самый дорогой Nissan GT-R R34 от заводского подразделения Nissan — компании Nissan Motorsport (NISMO). Первый автомобиль в суперзаряженной версии Z-Tune появился ещё в 2003 году, однако производство GT-R в кузове R34 к этому времени было завершено. Для того чтобы лимитированная серия R34 была достроена согласно планам, Nissan закупила 19 автомобилей Skyline R34 GT-R V-Spec у обычных владельцев, после чего гоночные R34 начали активно дорабатывать.

Тюнингованные версии получили двигатели с увеличенным рабочим объёмом 2,8 литра, что позволило Nismo "снять" с каждого агрегата по 500 "колёсных" сил. До 100 километров в час GT-R R34 Z-Tune разгоняется всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 327 километров в час.

Вся лимитированная серия Z-Tune покрашена в серебристый металлик, кроме одного автомобиля. Экземпляр в цвете Midnight Purple — единственный в своём роде. Самый редкий GT-R R34 Z-Tune — сейчас ещё и самый дорогой GT-R в истории. Хотя австралийский автомобиль не продаётся, его стоимость, согласно оценкам автомобильных журналов, может превышать 500 тысяч долларов США.

Стоковый GT-R в кузове R34 оснащался бензиновым твинтурбированным двигателем RB26DETT объёмом 2,6 литра и мощностью 280 лошадиных сил. Производство автомобилей в кузове R34 прекратилось в 2002 году.